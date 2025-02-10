2025台北國際書展／臺漫館銷售突破 臺日漫畫家共談令人心動的文史漫畫

2025台北國際書展昨日圓滿閉幕，今年文策院主辦的國際買家團邀請來自14國、28位出版專業人員來臺，共進行了417場版權會議，相較去年增加逾一成，反映出國際市場對臺灣出版品的高度興趣。而「臺灣漫畫館」在書展期間也人氣買氣滿滿，參觀人次超過三萬五千，銷售量突破五千本，銷售額達去年三倍，足見臺漫勢不可擋的魅力。

其中8日在臺漫館的舞台活動現場更是春心萌動──邀請到以《百與卍》獲選「這本BL不得了！」第一名的日本神級漫畫家紗久樂さわ現身書展，與甫以《芭蕉的芽》拿下「日本國際漫畫獎」銀獎的左萱帶來一場臺日對談。兩位熱愛歷史的「歷女」分享如何從看似枯燥的歷史中，提煉出讓人臉紅心跳的元素。

紗久樂さわ與左萱皆對對方的作品表示欣賞。圖/文策院

在臺灣，BL漫畫是穩定長賣的類型，早已不是小眾題材。近期臺南市美術館也正好推出話題展覽「吾妄之境」，探討BL主題在ACG領域的現象級發展，並與文策院共同邀請日本BL漫畫家紗久樂さわ來臺參與活動。紗久樂さわ的《百與卍》憑藉唯美的浮世繪畫風及對江戶時代文化的細膩描繪而深受讚譽，將文史與BL題材結合的創新演繹，成功在作為BL文化起源地的日本突圍而出，並成為BL漫畫的經典。

而左萱也同樣以文史題材作品在日本屢獲肯定，她的首部長篇作品《神之鄉》以大溪祭典為主題背景，挖掘故鄉的文史故事，為她贏得「日本國際漫畫獎」銅獎殊榮。今年她再以《芭蕉的芽》拿下銀獎，該作描繪日治時期臺北高校生的青春校園生活，重現臺灣1930年代的美好時光。

左萱致贈紗久樂さわ的簽繪板。圖/文策院

兩位「歷女」漫畫家相遇，展現出對文史的滿滿熱情。兩位的創作背後都進行了長期的資料蒐集，《百與卍》大量參考浮世繪及江戶時代的春畫，紗久樂さわ表示雖然難度比較高，但她很希望可以透過重新演繹，讓現代的讀者感受到過去這些文化的美好。左萱則回應因為紗久樂さわ的作品，讓她首次覺得月代頭很性感，甚至萌生前往日本參觀江戶景點的念頭。她也提到為了打破歷史很枯燥的刻板印象，自己在翻查史料的過程中，有時候會深陷於那個時代停不下來，希望可以為故事找到更多有趣的題材。

紗久樂さわ和左萱在對談中笑稱有時候他們會無視歷史的包袱。左萱認為文史題材創作其實有很大的發揮空間，像是她在《芭蕉的芽》就刻意為角色設計了不符年代的髮型。紗久樂さわ更指出史實的限制有時候反而是一種推動力，啟發她藉由創作呈現不會發生在那個時代的情節畫面，正如她在《百與卍》巧妙地把現代的同志觀念結合在江戶時代的男妓文化中。

臺漫館首次在台北國際書展設置舞台區，活動連場爆滿。圖/文策院

會後互動提問熱烈，現場的粉絲讀者都非常好奇兩位的創作方法和心得。被問到未來會想挑戰哪個時代的文史題材，左萱回答會是更近代的時期，因為在這個時期發生的歷史事件涉及到她平常關注的主題，而紗久樂さわ則透露看了《芭蕉的芽》後，讓她想要創作同時代但發生在日本學生之間的故事，令人不禁期待兩位的新作品，以及更多的交流合作。

文史題材與漫畫媒介互相帶動，歷史宛如一個深不見底的靈感寶箱，而虛實交織的漫畫創作則為歷史重新注入活力。文策院自2021年起推動文史題材推薦計畫，持續與國內多間館所合作發掘文史題材，藉由市場分析、題材梳理，以及舉辦推介會，期望將具潛力的文史題材引進市場，推動以更多創意形式向國際說臺灣的故事。

臺漫館在書展期間人氣買氣滿滿，參觀人次超過三萬五千，銷售額達去年三倍。圖/文策院