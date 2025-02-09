2025台北國際動漫節／《金肉人 完美超人始祖篇》粉絲搶看「米特」 超人氣聲優「上坂堇」現身

由動畫代理商「回歸線娛樂」重磅邀請，超人氣熱血動畫《金肉人 完美超人始祖篇》中備受喜愛的角色「米特」聲優——日本超人氣聲優「上坂堇」，於2月8日親臨台北國際動漫節，與粉絲零距離接觸！上坂堇以甜美可愛的魅力，為現場帶來一場難忘的聲優見面會，她於舞台可愛又熱情的與粉絲互動，還進行現場配音重現動畫片段，讓粉絲驚呼連連：「太精彩了！」一同重溫經典動畫的熱血感動。為感謝親自前來參加活動的粉絲，更於現場宣布為粉絲現場親自一一署名簽名，為帶給粉絲最棒的回憶。

在媒體聯訪中，上坂堇也分享了對《金肉人》的喜愛，她表示：「學生時期就非常喜歡這部作品，能夠配音感到很光榮，也覺得米特冷靜沉著軍師的角色讓他非常喜愛。」；此外，作為多次來台的聲優，她也透露自己最期待品嚐的食物是「火鍋」更於活動結束後就想吃，以及最想造訪的景點是「台北101」沒有去過非常想去逛逛！

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂

活動前上坂堇更特別到動漫節場內《金肉人 完美超人始祖篇》造景區，與熱情打扮成「羅賓假面」與「拉麵人」合影，並於活動舞台特別提到「覺得來參加台北國際動漫節感受到大家對動漫的喜愛！」讓他覺得特別感動，而在舞台活動中上坂堇完美演繹「米特」的經典橋段，並精彩詮釋與「泰利人」的對話，她透過精湛的演技與充滿情感的表現，讓現場粉絲熱血沸騰，直呼「摔角英雄始祖」的魅力依舊不減，再次點燃心中的熱血魂！此外，在為粉絲簽名的環節中，她與粉絲親切互動，與粉絲們親切聊天不時展現俏皮可愛的一面，每一筆簽名都充滿誠意，讓粉絲們倍感珍貴。

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》作為經典之作《金肉人 王位爭奪戰篇》的全新續篇，由知名動畫公司 Production I.G（代表作：《排球少年！！》、《怪獸8號》）精心打造，劇情延續金肉星第58代大王「金肉人」與超人勢力的戰爭故事。劇中描述「正義超人」、「惡魔超人」及「完美超人」三方勢力原本簽訂互不侵犯條約，然而短短數日後，完美超人卻率領主力大舉進攻，撕毀協議，使戰火再度燃起。動畫開播後憑藉熱血沸騰的戰鬥場面、精美流暢的作畫，以及扣人心弦的劇情，再次勾起粉絲對經典作品的熱愛，被譽為跨世代必看的熱血鉅作！「上坂堇」現場展現了滿滿親和力，與粉絲熱情互動，現場氣氛歡樂又感動！

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂

《金肉人 完美超人始祖篇》聲優「上坂堇」現身台北國際動漫節。圖/回歸線娛樂