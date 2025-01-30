《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》元祖國民初戀「土井老師」時尚雜誌搶著拍

今年賀歲檔最強日本IP動畫電影《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》，於日本上映至今，票房衝破15.4億日元（約3.2億元新台幣），人氣持續不墜，被日本人譽為「元祖國民初戀」的男主角「土井老師」帥氣回歸大成功，甚至打敗各大偶像，搶占各大時尚雜誌封面，官方還特別公佈土井老師目前仍然單身，話題十足。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的故事，圍繞著土井老師在接受黃昏時忍者諸泉尊奈門的對決後失蹤下落不明，讓忍術學園的山田老師、六年級生和亂太郎、霧丸，新兵衛隨即展開全面搜尋。

與此同時，忍術學園的死對頭毒竹城蠢蠢欲動，準備對周圍領地開戰，局勢頓時陷入一場大混亂，而毒竹忍者隊中的冷酷天才軍師「天鬼」也在此時突如其來現身，令人震驚的是，天鬼的長相竟與土井老師一模一樣！面對強敵在前，忍蛋們必須團結一致，以克服這場前所未有的考驗。而土井老師成了本集最關鍵的人物。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

在日本擁有「日本大多數女性的初戀對象都是土井老師」的「土井半助」是一年葉組忍蛋的教科指導教師，忍術高超，精通兵法和火藥，對蒲鉾和竹輪等魚板製品頗為抗拒。他經常為忍蛋的調皮搗蛋而操心煩惱到神經性胃炎頻發，卻依然溫柔充滿包容力，總是笑容滿面，對教育充滿熱忱，也深受其他忍蛋們的信賴和支持，充滿了暖男魅力。

土井老師小時候家族因敵人襲擊而慘遭滅門，因此對於相同處境的霧丸格外關心，在忍術學園放長假期間會一起生活，兩人如家人般的深厚羈絆令人動容，從中更可以感受到土井老師無私的愛與照顧。外貌俊秀，個性溫柔體貼，家務、洗衣和照顧孩子等樣樣精通，讓土井老師在動畫角色的「初戀人物排行榜」上，始終名列前茅，甚至登上著名女性雜誌《an・an》封面，《達文西》雜誌也特別為他推出專題特集「我的初戀，土井老師」，掀起土井老師回歸旋風，足見他在女性粉絲心中有著無法撼動的地位！

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

官方還明確表示：「土井老師目前單身，沒有交往對象。」讓粉絲紛紛熱情回應：「土井老師果然是初戀偷心賊！」，「好想和土井老師結婚！」，「為了看土井老師已經四刷」。土井老師的魅力，台灣觀眾都可在1月29日農曆賀歲檔上映的《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》體驗。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》在台灣舉辦文版和中文版的試片後，口碑滿滿，許多觀眾都驚呼一聽到中文配音，立刻開心笑說童年回憶都回來了！還有粉絲驚呼是這集是最好看的一集，「直接封神」！1月29日農曆賀歲檔上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂