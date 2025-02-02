《劇場版 鋼管公主！！》鋼管舞者追求夢想 舞出閃耀未來

少女們將滿滿的思念與夢想寄託於鋼管之上，

熱血青春，從這裡正式啟航！

《劇場版 鋼管公主！！》故事講述，對鋼管舞充滿憧憬的少女星北雛乃（CV.土屋李央），與青梅竹馬西條梨梨亞（CV.鈴木杏奈）、好友東坂澪（CV.小倉唯）與南曜昴（CV.日向未南）共同組成了「銀河公主」隊，踏入了這片充滿挑戰與夢想的舞台。為了參加全國頂尖鋼管舞者齊聚的「日本鋼管舞盃」，她們展開了刻苦的訓練。隨著比賽臨近，成員們卻未能如預期進步而感到焦慮，甚至因過去的挫折而碰上了成長的瓶頸，但在相互理解與支持之下，四人漸漸成長為真正的團隊。

然而，等待她們的是連續四屆冠軍的王者「天使女王」隊，對手為了追求更高難度的表演，也在不斷努力練習。比賽當天，受到鋼管舞深深吸引的少女們，能否在比賽中超越自我，展現強大而美麗的光芒？3月7日上映。

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視

8位豪華聲優陣容，少女們的夢想展開！

原創動畫電影《劇場版 鋼管公主！！》由Avex Pictures與龍之子製作合作發表，聲優囊括有著高知名度和豐富配音經歷的黃金陣容，主角群包含擔任《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》狸小路絹一角的土屋李央，在本作為女主角星北雛乃配音；擔任遊戲《蔚藍檔案》砂狼白子的小倉唯，這次為熱愛Cosplay和製作服裝的東坂澪配音；以及鈴木杏奈、日向未南分別聲演西條梨梨亞與南曜昴。除此之外，有著「傲嬌系女王」之稱的釘宮理惠，更在本作當中擔任嚴厲與愛意並存的鋼管舞老師的角色。

『我是土屋李央，很榮幸這次能為雛乃配音。雛乃平時比較內向，並不是那種會主動站出來的人，但她對自己所珍視的人和自己做出的決定，總是以堅定的態度面對，我覺得這樣的她非常酷，對我而言也是一個很大的鼓勵。在故事中，大家可以看到她和其他夥伴們一起挑戰、成長的過程。請大家拭目以待！謝謝！』—— 土屋李央

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視

『我是在《劇場版 鋼管公主！！》中飾演梓美老師一角的釘宮理惠。這個角色是一位嚴厲但充滿愛意，守護並引導大家的老師。與個性豐富的成員們相比，老師本身似乎也有些不拘小節的感覺，但我會盡全力認真地詮釋這個角色。』—— 釘宮理惠

而站在主角面前的強敵，是鋼管舞界中擁有壓倒性實力的隊伍「天使女王」。其中擁有頂尖實力的御子白由香利由南條愛乃擔任配音；綽號為「紗奈公主」的紫藤紗奈由日高里菜配音；出生於日本舞蹈世家的少女蒼唯乃蒼則由聲演動畫《鬼滅之刃》蝴蝶忍、《SPY×FAMILY間諜家家酒》約兒佛傑等經典角色的早見沙織來擔當！

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視

『從讀到試鏡稿的那一刻起，我就感受到滿滿的夢想與興奮，所以當收到通知說要讓我來飾演由香利時，瞬間充滿了幹勁。畢竟是由香利大人呢，她堅強而美麗，我希望能優雅華麗地詮釋這個角色。而且居然還有鋼管舞！無論是身體的美感還是優雅的表現方式，能夠接觸到嶄新的世界，真的讓我感受到純粹的喜悅。』—— 南條愛乃

『我將在《劇場版 鋼管公主！！》中飾演乃蒼一角。乃蒼是一個溫柔而堅韌，並散發著端莊魅力的人。我希望能在表演中展現她與夥伴交談時的柔和，以及專注於鋼管舞時的帥氣，呈現出她多樣的面貌。這些少女們全心投入鋼管舞的模樣，絕對會讓大家感受到她們耀眼的光芒。敬請期待！』—— 早見沙織

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視

日本上映掀「鋼管公主」旋風，官方活動接連不斷

一部關於少女們夢想、勇氣與希望的故事

《劇場版 鋼管公主！！》在日本上映以來掀起熱潮，官方活動接連不斷，不僅舉辦角色生日紀念放映吸引來大批粉絲，更結合聖誕派對和現場直播，展現了IP強大的號召力與多元魅力，讓這股「鋼管公主」旋風至今仍在日本巡迴傳遞，更延燒台灣！

原創動畫《劇場版 鋼管公主！！》企劃於2020年，由少數幾位成員悄然啟動。對於日常生活中較少接觸到的「鋼管舞」，製作團隊深感著迷，並不斷進行採訪，希望找到能讓更多人感受到這項強大而美麗的表演方式的方法。在這過程中，遇見了一群因鋼管舞而開闢新道路、享受人生的堅強少女們。有人從一開始就接觸鋼管舞，也有人曾經學習過芭蕾、體操等不同運動，踏上鋼管舞之路的契機各不相同。然而，令人驚訝的是，她們能將這些過去的經驗全部轉化為個人的「強項」，並以此為力量，追求更高的目標，鋼管舞不僅賦予人們生存的希望與夢想，更能一次次帶來新的挑戰與機會。

在《劇場版 鋼管公主！！》中，登場的少女們各自懷抱不同的故事——

幼時受過的創傷、單調乏味的日常、對熱愛之物得不到共鳴的苦惱，甚至是足以讓人想要放棄一切的重大挫折。即使是連勝的強者，也在不斷與自身的苦悶作鬥爭。不論失敗或沮喪，也願意再嘗試一次又一次，只要伸手觸碰眼前的鋼管，就能無數次地重新來過。雛乃她們，也將持續朝著夢想努力，希望有一天能成為激勵大家的存在！3月7日上映。

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視

《劇場版 鋼管公主！！》。圖/希望影視