《廚師的迫降：客家廚房》台韓明星聯手 異國美食交流全紀錄

琅琅悅讀／ LINE TV
《廚師的迫降：客家廚房》。圖/LINE TV
《廚師的迫降：客家廚房》。圖/LINE TV

台韓首度聯手打造的實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，將於2月2日晚上10點在LINE TV首播！這檔節目集結來自的明星團隊，在苗栗共同經營一間客家餐廳，透過精彩的實境紀錄，展現兩國文化碰撞與深度合作的迷人魅力。

由韓國超人氣天團Super Junior隊長利特擔任老闆，韓國名廚李元日擔任主廚，搭配台灣實力派演員溫昇豪出任經理，以及台灣桌球好手江宏傑化身二廚，還有韓國YouTuber Judy與韓國女子團體tripleS成員許念慈擔任外場服務生，這支跨國團隊攜手為觀眾呈現既溫馨又爆笑的異國文化交流。

節目中，團隊不僅要克服語言與文化的隔閡，還要用心研究地道客家菜，並以料理作為橋梁，感動當地的每一位食客。《廚師的迫降：客家廚房》不僅是一檔綜藝，更是一場動人的文化交流盛宴，將為觀眾帶來滿滿的驚喜與感動。2月2日起每週日晚上10點LINE TV 播出，來體驗台韓融合的美食與情感奇蹟！

《廚師的迫降：客家廚房》

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