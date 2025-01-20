TikTok停擺12小時又滿血復活 感謝川普總統助力

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唐納·川普（Donald John Trump），右圖/擷取自x.com/realdonaldtrump。TikTok，左圖/擷取自網路
唐納·川普（Donald John Trump），右圖/擷取自x.com/realdonaldtrump。TikTok，左圖/擷取自網路

是由中國大陸字節跳動公司所創辦的一款短影片社交應用程式，為的海外版本。TikTok不僅為者提供展示才華的舞台，還為用戶提供了豐富的學習和營利機會。

TikTok曾在市場的App下載和安裝量躍居第一位，並在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位。

這款應用程式的成功，部分源於其簡單易用的界面、創新的短視頻格式，以及強大的個性化推薦演算法，使得用戶能夠迅速消耗並創作各類內容，從而提升了平台的用戶黏著性和參與度。TikTok的成功也吸引了大量品牌和廣告商的關注，成為一個重要的宣傳行銷平台。

距離TikTok關閉在美國的服務12小時後，TikTok又迅速恢復了服務。事件發展脈絡一文梳理。

事件背景：解決國家安全隱憂

這場風波始於2024年4月美國參、眾兩院通過禁用TikTok或強制出售法案，送交當時美國喬·拜登（Joe Biden）簽署，要求TikTok的母公司字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok，否則TikTok將被禁止在美國運營。

該法案旨在解決國家安全隱憂，因TikTok與中國政府關係密切被視為對美國國安有極大威脅。但TikTok未能在規定期限內完成出售，危機隨即爆發。

關閉服務：1.7億美國用戶無法使用

美國西部時間2025年1月18日19時30分（台北時間1月19日11時30分），TikTok因未能達到出售要求，暫停了對美國用戶的服務。影響範圍廣泛，約1.7億美國用戶無法使用，TikTok也從蘋果和谷歌的應用商店下架，網頁版訪問同樣被封鎖。TikTok公司發布聲明稱，因法律生效而不得不停止服務，對此表示遺憾。

美國西部時間2025年1月18日19時30分，TikTok因未能達到出售要求，暫停了對美國用戶的服務。

介入：12小時內轉機出現

僅僅數小時後，局勢發生轉折。新任總統唐納·川普（Donald John Trump）於1月19日清晨在社群媒體上發文，公開呼籲各公司不要停止對TikTok的支持。他承諾，將於1月20日上任後簽署行政命令，推遲該法律的生效時間，並保證此前幫助TikTok的公司不會面臨法律後果。

新任總統唐納·川普（Donald John Trump）於社群媒體上發文，公開呼籲各公司不要停止對TikTok的支持。

TikTok恢復運作：對川普的聲明表示感謝

川普的聲明為TikTok帶來了轉機。TikTok迅速與其網路服務供應商協商，並在美國西部時間1月19日9時30分（台北時間1月20日1時30分）宣布開始恢復服務。在聲明中，TikTok感謝川普提供的澄清和保證，並表達了與新政府合作的意願，以制定長期解決方案。

TikTok在社群媒體平台X上進一步表示，公司將與美國新政府合作，確保應用程式能長期在美國市場存續。TikTok還重申其對用戶和合作夥伴的承諾，稱正在積極尋找可行方案，以解決相關法律問題，確保不再發生類似中斷事件。TikTok隨即開始恢復服務，並對川普的聲明表示感謝，稱其為服務供應商提供了必要的澄清和保證。

TikTok將與美國新政府合作，確保應用程式能長期在美國市場存續。

美國西部時間1月19日9時30分TikTok宣布恢復服務。

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