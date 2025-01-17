《達荷美：祖靈回家》如果文物會說話 祖靈回歸訴盡哀愁

塞內加爾裔法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop），在紀錄片《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）中竟為非洲雕像配音說話，以魔幻詭奇的風格讓評審驚艷，勇奪2024年柏林影展金熊獎。然而這已不是她第一次「裝神弄鬼」，2019年她在首部劇情長片《大西洋》（Atlantics）中，就讓偷渡喪生的非洲移工化為鬼魂返鄉，一鳴驚人奪下坎城影展評審團大獎。這位年僅41歲的新導演初試啼聲，就以「非洲鬼故事」接連征服兩大國際影展！《達荷美：祖靈回家》1月17日全台上映。

位於西非的貝南共和國過去原為達荷美王國，1892年遭到法國侵略，超過七千件文物被掠奪，運到歐洲成為博物館館藏。然而在當代的反殖民思潮衝擊之下，文物的歸還成為轉型正義重要的一環。2021年，法國將其中26件文物交還貝南。迪歐普在得知消息後，馬上對那些流落異鄉的雕像感同身受：「因為我不僅曾親身體驗過殖民所帶來的恥辱，而且至今仍揮之不去。」

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

迪歐普的父親是塞內加爾歌手，母親是法國攝影師，她雖在巴黎出生，但從小就腳跨黑人與白人、非洲與歐洲兩個世界之間，開始創作後更不斷回到父親故鄉尋根，也因此在得知這些非洲文物即將踏上歸國旅途時，感覺幾乎就像是她身為一個混血女性存在的呼應。她想像這些百年前的非洲國王雕像飄洋過海的旅程，如何長年受困遙遠異鄉，如今回到祖國後又如何面對人事全非的故鄉，在片中「讓雕像說話」的創舉就如此誕生了。

迪奧普說，2017年法國總統馬克宏以總統身分首度承認殖民是侵犯人性的罪行，並宣布在五年之內，一定數量的非洲文物應當歸還母國。當時她感到相當震撼，因為長年以來殖民所帶來的傷痕是如此沉重，她從未想到有一天可以見證這歷史上的一大步，從未想過一個西方世界主要國家竟然真的會為過去的殖民歷史道歉。「因為文物歸還這件事從來不曾出現在我的想像中。而這也是殖民所留下的遺產：遺忘。我因此發現，殖民所留下的否認與傷痕同樣也烙印在我的身上，而我必須持續地對我的靈魂與想像進行去殖民化。」

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

迪奧普說，當她聽到有26件館藏要回到當年的達荷美王國時，腦中立刻浮現出拍攝《達荷美：祖靈回家》的想法：「在我的想像中，就像是在非洲某個露天劇場有個巨大的喇叭，而這個故事的聲音就是應該從那裡發出。因為這部電影真正最重要的並不是在於文物的歸還，而是在於這部電影是從哪裡對我們說話。」她在片中為雕像的聲音刻意結合了男性和女性的聲音，再加上金屬感的回音，打造出彷彿來自另一個世界的鬼魅效果，更呼應非洲泛靈信仰的地方色彩，透過雕像與電影同時為非洲發聲。

迪歐普表示，選擇拍攝這樣的「鬼故事」，作為殖民主義的鬼魂的一種隱喻，不僅是因為殖民主義至今在法屬的瓜地洛普島和新喀里多尼亞等地，依然是現在進行式，更有其他難以言說的殖民主義陰影依然籠罩，她希望透過電影影像找到一種表達形式來呈現這些：「拍攝《達荷美：祖靈回家》就像是讓長年被埋藏在洞穴中的過去出土，以電影影像進行一種創傷後的療癒。我們可以說它是一部鬼片，因為它就像是至今儘管看不到但卻依然存在的歷史。」

《達荷美：祖靈回家》將於1月17日全台上映。台北：光點華山、誠品電影院、信義威秀、新北：新店裕隆城、桃園：統領威秀、星橋影城、新竹：大遠百威秀、台中：TIGER CITY、台南：南紡威秀、高雄：高雄市電影館、內惟藝術中心、大遠百威秀。更多電影上映資訊請洽👉佳映娛樂粉絲頁

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

《達荷美：祖靈回家》。圖/佳映娛樂

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