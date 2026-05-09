《魯冰花》37年前每看必哭經典國片 改編鍾肇政小說作入圍2026坎城影展！

感動坎城影展選片人！數位修復版《魯冰花》本屆坎城影展「唯一入選」台灣電影

「啊～啊啊，閃閃的淚光魯冰花⋯⋯」這首全民記憶中的神曲，下月即將從法國蔚藍海岸飄向全世界。備受國際影壇矚目的坎城影展(Festival de Cannes)，今天宣布由國家電影及視聽文化中心數位修復的經典國片《魯冰花》（1989）入選本屆影展「經典單元」(Cannes Classics)，成為今年唯一一部正式入選坎城的台灣電影，更讓這部台灣人共同記憶中每看必哭的催淚神片，透過世界電影藝術殿堂，邁向國際舞台！

電影《魯冰花》改編自「臺灣文學之母」鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，描繪1960年代台灣農村純樸生活樣貌，一群純真的童星演出，結合動人的劇情與琅琅上口的同名主題曲，讓它深植影迷心中。2023年影視聽中心舉辦的「我最愛的臺灣電影劇情長片」線上票選活動，《魯冰花》獲各年齡層青睞高票奪冠，網友紛紛留言表示「敲碗跪求重映」、「每看必哭」，顯見它在觀眾心中不可取代的地位，堪稱跨世代的「國民電影」。

《魯冰花》戲中于寒（最右）飾演的熱血美術老師郭雲天。圖/國家影視聽中心提供

影視聽中心董事長褚明仁指出：「坎城經典單元向來是大師雲集，國際藝術名導經典修復片重新亮相的兵家必爭之地，今年我們努力向坎城影展重新論述，推薦平易近人並打動無數台灣人的《魯冰花》，這回能獲坎城重視並賦予新意，對於中心所肩負的修復推廣台灣電影使命，更別具意義。」

誠如坎城影展經典單元總監傑哈杜喬索(Gérald Duchaussoy)在入選原由所述：「《魯冰花》帶給我們無盡的溫柔、喜悅與歡笑，讓今年經典單元增添豐富的影迷情懷與作者電影意義。我們希望睽違多年後，能重新向世人介紹台灣電影、發掘新的電影大師，《魯冰花》讓我們達陣！」

《魯冰花》古阿明的溫暖父親古石松由林義雄飾演（最左），演員林義雄於2025年逝世，他在《魯冰花》中的演出依然深植人心。圖/國家影視聽中心提供

事實上，歐美觀眾過去對台灣電影的認知，多以侯孝賢、楊德昌等「新電影」健將作品為主，期待今年《魯冰花》這部更通俗寫實色彩的作品，讓世界看見台灣另一種樣貌。片中經典台詞「有錢人的小孩，什麼都比較會」直指原著鍾肇政大師筆下社會階級的壓迫與無奈，相信也將引發全球影迷的關注與共鳴。

本次《魯冰花》入選坎城影展經典單元，也是繼2015年胡金銓導演的《俠女》數位修復版映演後，影視聽中心的數位修復成果睽違十一年再次重返坎城。

《魯冰花》的攝影指導、金馬大師李屏賓聞訊表示：「37年前在祕境般的明德水庫取景回憶，歷歷在目。很高興這部當年以台灣觀眾與市場為目標，誠心誠意創作的電影，如今能獲國際影展肯定，再度發光發熱。」。當年以童星身份飾演「古茶妹」拿下金馬獎最佳女配角的李淑楨也感動回應：「非常感謝坎城影展給《魯冰花》肯定，透過此次的殊榮，讓台灣這片土地的人們所擁有的堅韌、善良、知足、寬容，再度展現在世界的面前。而這部電影，也讓我的人生充滿無窮盡的勇氣，當年11歲的我能參與其中，迄今深感榮幸。」

《魯冰花》當年以童星身份參演《魯冰花》中因「古茶妹」一角受到關注的演員李淑楨。圖/國家影視聽中心提供

第79屆坎城影展將於5月12日隆重揭幕、23日閉幕，數位修復版《魯冰花》在坎城影展完成世界首映後，將安排台灣院線發行重映，並依據台灣客家文學巨擘鍾肇政原著小說背景，製作客語發音版。更多相關資訊可上👉國家電影及視聽文化中心官網。

故事大綱

魯冰花盛開之際，竹筏划過綠水，美術老師郭雲天從城市外調至水城鄉任教。校長指派他擔任繪畫指導老師，挑選學生參加比賽，為校爭光。他發現調皮搗蛋的古阿明擁有充滿想像力的繪畫天賦，卻也難敵貧困生活，與相依為命的姊姊古茶妹、父親一同煩惱茶園的蟲害。阿明想畫下早逝母親的模樣，卻遲遲提不起筆；郭老師極力推舉他參加比賽，卻遭其他老師抵制，眾人投票表決，認為鄉長的兒子才是最有資格的代表。當郭老師帶著遺憾離開水城鄉後，一則噩耗與喜訊相繼傳來……

改編自「臺灣文學之母 」鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，透過從都市來到鄉間老師的視角，看見孩童之純粹、以及潛藏背後的貧富差距、僵化的教育體制、地方政治樣貌及農村發展問題，呈現一段來不及長大的悲劇。其中一句「有錢人的小孩，什麼都比較會」對白，戳破現實階級的結構性壓迫，在庸俗與天賦的畫作對比中，更突顯電影景框外述說的殘酷。而電影的同名主題曲，獲得該年度金馬獎最佳電影插曲，隨著賺人熱淚的故事，雋永詞曲傳唱不朽，成為臺灣人思念母親、土地以及情感的共同記憶。

《魯冰花》原作小說書封。圖/遠景出版

《魯冰花》中感情深厚的古阿明、古茶妹姊弟。圖/國家影視聽中心提供

《魯冰花》中古家小狗「古錐」，跟著電影前進坎城，也有資格角逐「金棕櫚狗狗獎（Palm Dog Award）。圖/國家影視聽中心提供

《魯冰花》數位修復版國際海報。圖/國家影視聽中心提供