《佐藤妻夫物語》男主內女主外，竟可能成為婚姻破碎主因？

電影《佐藤妻夫物語》為日本新銳導演天野千尋原創作品，細膩講述一對大學就相識相戀，進而步入婚姻的男女，從最初的相愛，到面臨出社會後現實，最後漸行漸遠的歷程。主角佐藤夫婦由以《惠子不能輸》榮獲日本奧斯卡最佳女主角的岸井雪乃，以及在電影《愛是自私》中以精湛演技，獲得影迷高度肯定的宮澤冰魚演出。

兩人在片中就讀相同的大學、參加相同的社團，甚至連姓氏都相同，但是性格和出身背景卻截然不同，因此，當婚姻面臨種種現實考驗時，各種爭吵也隨之而來，從衛生紙用完了到底該誰買？午餐錯過了丈夫準備的愛心便當，到了晚上到底該繼續吃還是丟掉？各種看似微不足道，卻容易引發情緒怒火的事件都在片中一一上演。

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

對此，岸井雪乃和宮澤冰魚坦言，兩人花了許多時間討論片中幾場主要的爭執戲該如何表現，岸井雪乃表示：「我沒有婚姻生活的經驗，所以當下討論時覺得很有意思，且隨著時間的推移，這兩個人從22歲到37歲，他們的爭吵方式也一直在改變。」宮澤冰魚則笑稱自己第一次讀劇本時忍不住心想：「他們真的會為了這些小事吵那麼多架嗎？」

導演天野千尋表示，在電影正式開拍前，為岸井雪乃和宮澤冰魚安排了許多場排練。起初幾次排練，三人花了很多時間暢談許多日常瑣事。宮澤冰魚笑稱，就是在這些談話過程中，他才慢慢意識到，這些爭吵的原因、憤怒的情緒都是生活中實實在在會發生的真實場景。他也坦言，自己的個性其實和男主角阿保很像，「阿保是一個不太會表達自己的想法和感受，總是把事情憋在心裡，直到忍無可忍時就會一次爆發，我其實也是這個類型的人。」因此，他表示自己在飾演阿保的同時，也在重新反思自身，「所以當阿保對著紗千發火時，我真的很能同理他，可以理解為什麼他會生氣、對另一半說出那樣的話，但又同時忍不住責怪這樣過分的自己，在兩種情緒間感到痛苦不已。 」

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供 《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供 《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供

劇情簡介

活潑開朗的佐藤紗千（岸井雪乃 飾）和個性認真的佐藤保（宮澤冰魚 飾）在大學相遇，性格截然相反的兩人，不知為何卻互相吸引，進而展開同居生活。五年後，立志成為律師的阿保在司法考試中落榜，為了陪伴並支持持續自學準備考試的他，紗千也決定一起加入挑戰司法考試。很快地，紗千成功通過司法考試，阿保卻依然榜上無名。同時，剛展開職場新生活的紗千發現自己懷孕了，興奮的兩人決定攜手建立美滿家庭。然而，成為律師，每天工作忙到昏天暗地，連飯都沒時間吃的的紗千；一邊育兒、做家事，一邊持續準備考試的阿保，明明兩人都沒變，不知為何，這段婚姻似乎漸漸地變質了……

《佐藤妻夫物語》將於5月29日在台上映，超值預售套票熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文紀念海報」壹張（兩款任選）。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

《佐藤妻夫物語》。圖/天馬行空提供