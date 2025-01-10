《香巴拉》嫁給三兄弟的她 翻山越嶺尋夫與尋己

敏巴姆夢前世、得靈感《香巴拉》榮獲金馬獎雙料大獎提名

尼泊爾導演敏巴姆（Min Bahadur BHAM）近來以探討生命意境的藏語電影《香巴拉》（Shambhala）在國際大放異彩。讓人驚奇的是，該片的拍攝靈感，竟來自他12歲時反覆作著的一場關於前世的夢。原來他的前世是個小和尚，而夢中「生活的寺院和村莊的景色，全都歷歷在目」。

最驚人的是，20年後敏巴姆竟然真的意外來到了這個夢境中的村落，眼前的人事物，都與他的夢境有高度的相似。他在震撼之餘，決定籌拍這部描述自我探索的電影《香巴拉》。

《香巴拉》廷妮拉姆 (左) 首度和才華橫溢的西藏歌手索南托普登攜手合作，演出這部必看之作。圖/海鵬影業

《香巴拉》劇情描述一個嫁給三個丈夫的女人佩瑪，尋找她生命意義的旅程故事。不僅獲美媒【綜藝】（Variety）讚賞「微妙因果令人哲迷」，國際影媒更力讚該片創下「尼泊爾電影的最新高度」。片中初試啼聲飾演女主角「佩瑪」的女星廷妮拉姆（Thinley Lhamo），並因該片勇奪瑞士盧卡諾影展最佳女主角大獎。這部奇情藏語電影《香巴拉》，1月10日(五)在台上映。

外型很「達摩」的導演敏巴姆，出生於尼泊爾卡納利省穆古區，念書時主修文學與電影製作，為佛教哲學及政治學碩士。他的首部電影《尋找奇雞》（The Black Hen）除在威尼斯一鳴驚人，並代表尼泊爾角逐奧斯卡。《香巴拉》是他的第二部電影，除獲選去年柏林影展金熊獎競賽片，榮獲金馬獎最佳攝影與造型設計雙料大獎提名，更讓他二度代表尼泊爾角逐奧斯卡。《香巴拉》費時九年籌備，導演多次造訪、居住這個曾經在他夢境反覆出現的高山聚落，與村民們生活在一起，真正體悟當地人的文化、生活方式，以及他們使用的藏語。

《香巴拉》描述一位一妻多夫的新娘，踏上尋夫之旅並尋找生命意義的精神之旅。圖/海鵬影業

廖慶松、杜篤之大師加持《香巴拉》創尼泊爾電影最新「高度」

「香巴拉」意指「純淨的夢土」。電影《香巴拉》劇情描述：尼泊爾喜馬拉雅山區有著一妻多夫的獨特地方傳統文化。女主角佩瑪（廷妮拉姆 飾）嫁入三兄弟之家並懷有身孕，卻因村內不實謠言成了眾矢之的，決定踏上旅程找回出走的丈夫。

這趟翻山越嶺的遠行，最終也成為她尋找生命意義的一趟精神之旅。為讓觀眾充分理解片中佛教精神，該片還找來仁波切協助翻譯。而片中仁波切寺廟裡的「唐卡」佛畫及增加光源酥油燈，也都是獲真價值的骨董級文物。

《香巴拉》（Shambhala）在導演敏巴姆夢境中的真實村落拍攝。圖/海鵬影業

電影《香巴拉》在尼泊爾和西藏之間的喜馬拉雅山脈，高達4200－6000公尺的多爾波（Dolpo）地區拍攝，獲國際影媒更力讚創下「尼泊爾電影的最新高度」。該地區地處尼泊爾西部偏遠藏族高地，不僅保存了最傳統的藏族文化與佛法，更以擁有風景優美、古老的寺院莊嚴而聞名，是地球上海拔最高的人類居住區之一。

值得一提的是，《香巴拉》雖由尼泊爾、法國、挪威、香港、土耳其、台灣、美國和卡達等八國共同製作，最後調光、剪輯、聲音後期則完全在台灣進行，並由《刺客聶隱娘》調光師洪文凱、甫獲金馬獎終身成就獎的剪輯大師廖慶松，以及金馬獎常勝軍的錄音大師杜篤之等操刀完成。電影《香巴拉》，1月10日(五)在台上映。

廖慶松、杜篤之大師加持尼泊爾導演敏巴姆《香巴拉》創尼泊爾電影最新「高度」。圖/海鵬影業

《香巴拉》廷妮拉姆熱愛表演，意外「升等」獲選女主角勇奪影后。圖/海鵬影業

一妻多夫懷孕仍遭質疑《香巴拉》廷妮拉姆最佳隊友是「馬」。圖/海鵬影業

廷妮拉姆在《香巴拉》中演技出彩不讓鬚眉。圖/海鵬影業

廷妮拉姆在《香巴拉》中演技出彩不讓鬚眉。圖/海鵬影業