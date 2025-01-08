《射雕英雄傳：俠之大者》人物海報發布 俠影重重俠氣逼人

金庸經典武俠小說改編的電影《射雕英雄傳：俠之大者》，以原著第34至40章為基礎，呈現了一段蕩氣回腸的江湖傳奇。隨著電影宣傳的逐步展開，片方先後釋出概念海報與角色群像海報，以震撼視覺效果勾勒出一幅蒼茫壯麗的武林畫卷。

概念海報：蒼穹雙雕、勇者無懼

概念海報描繪了雙雕翱翔天際的壯闊景象，草原上，一騎紅衣背負箭筒的身影馳騁而過，象徵郭靖無畏艱險的俠者風範。值得一提的是，海報上片名「射雕英雄傳」為金庸親筆，副標題「俠之大者」源自金庸小說原句。

《射雕英雄傳：俠之大者》概念海報。圖/擷取自微博

人物群像海報：戰鬥姿態，再現奇招

郭靖、黃蓉、歐陽鋒等主要角色以戰鬥姿態現身，江湖恩怨、國仇家恨交織，重現「降龍十八掌」、「九陰真經」、「蛤蟆功」、「一陽指」等經典絕技，力圖為觀眾呈現一場扣人心弦的武俠盛宴。

《射雕英雄傳：俠之大者》戰鬥海報發布。圖/擷取自微博

人物海報：光影綻放，絕技定格

新發布的人物海報中，郭靖、黃蓉、歐陽鋒、華箏、大汗、拖雷等角色亮相。運用延時攝影技術營造復古港片氛圍，每位角色都以戰鬥姿態亮相，招式定格於刀光劍影之間，完美展現了武林高手的英姿。

《射雕英雄傳：俠之大者》郭靖（肖戰 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》黃蓉（莊達菲 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》歐陽鋒（梁家輝 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》華箏（張文昕 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》大汗（巴雅爾圖 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》拖雷（阿如那 飾）海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》人物海報發布。圖/擷取自微博

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