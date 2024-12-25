《射雕英雄傳：俠之大者》高手版預告 舒淇打call，肖戰回應：感謝女俠！來一套降龍十八掌助助興

由徐克執導、傅若清擔任總監制，肖戰與莊達菲領銜主演的武俠電影《射雕英雄傳：俠之大者》繼大陸央媒人民日報宣布定檔大年初一後，央視新聞12月23日發布《射雕英雄傳：俠之大者》首支「高手」 版預告及「出招」版海報。

電影《射雕英雄傳：俠之大者》選取了郭靖與黃蓉力守襄陽的故事，詮釋了「俠之大者，為國為民」的精神。時隔31年，徐克再次改編金庸的武俠小說經典作品，以獨特視角和強烈風格呈現那些在原著中僅略筆帶過但卻引人入勝的精彩段落。

此次發布的「高手」 版預告是繼先前30秒預告後的長預告。肖戰飾演的郭靖首次亮相，莊達菲飾演的黃蓉、胡軍飾演的洪七公、梁家輝飾演的歐陽鋒、吳興國飾演的一燈大師也都一一登場。

預告片中，展示了「天下之大，高手雲集，巔峰武功如何交鋒，如何稱霸江湖」的場景。從降龍十八掌、九陰真經、一陽指到蛤蟆功，各路武林高手紛紛出招，展現各自獨特的神功。

郭靖（肖戰飾）與歐陽鋒（梁家輝飾）在城頭激烈對決，氣旋交織、內力外放，勾起觀眾心中的懷舊情懷，同時又以強烈的視覺效果帶來震撼。中原武學與金戈鐵馬交相輝映，虛實交織之間，展現出強力的衝擊感。

此外，演員舒淇也在社交媒體上轉發文章支持肖戰，並表示「太期待了」，肖戰則回覆：「感謝女俠！！來一套降龍十八掌助助興」。

《射雕英雄傳：俠之大者》演員舒淇也在社交媒體上轉發文章支持肖戰。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》「出招」版海報。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

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