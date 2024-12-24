《一部未完成的電影》中國「禁片之王」婁燁：每個人都在完成這部作品

金馬獎最佳影片、最佳導演雙料大獎得主《一部未完成的電影》12月20日在台上映！這部由國際名導婁燁執導、首度勇奪金馬獎最佳導演的電影，在金馬影展期間累積強大口碑，奪得金馬獎最佳影片不需經過配額抽籤直接確定上片後，不但讓許多金馬搶不到票的觀眾引頸期盼，更有影迷表示想要二刷三刷，讓這部大膽描述中國因疫情封城的禁忌電影，在還未上映前預售票與包場就已突破千張票的佳績，可說是氣勢如虹。

《一部未完成的電影》不僅創造出預售的好成績，也帶動了婁燁歷年電影作品的討論風潮，影音平台【Catchplay+】馬上推出婁燁導演專區回顧經典舊作，各縣市的電影館更紛紛表示希望能夠透過《一部未完成的電影》的上映，同步策劃婁燁導演的專題影展，說台灣因為金馬獎而掀起一股「婁燁熱潮」一點也不為過。

此片勇敢描述疫情封城期間的生活樣貌與困境，不但沒有嚇跑觀眾，反而讓觀眾再次回望，用共情的視角去回顧過去幾年人類幾乎要遺忘的日子，再加上導演在敘事結構上以多重虛實的手法叩問電影創作與時代記憶，相信是金馬評審對婁燁導演致上最高的肯定與敬意。

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》在特映會後更是吸引了許多藝文界、影視圈的創作人、影評、演員等踴躍推薦，作家陳栢青、陳玉慧等、導演鴻鴻、導演徐麗雯、法律白話文運動總監劉珞亦、敏迪選讀、歌手陳珊妮、演員陳庭妮、柯佳嬿、梁正群等也紛紛發文肯定電影的成就。而許多中國的影迷甚至在網路上翻牆表示，期待能夠前往金門觀賞這部在中國看不了的電影，更有許多香港影迷早已買好機票，想趁週末假期到台灣旅行、看電影，可以說是另類的「影迷經濟」。

《一部未完成的電影》故事講述一顆塵封十年的硬碟裡，躺著一部未完成的電影。十年過去，一場未竟之夢將被重啟，沒料到迎來的會是一個時代的劇變。2020年初，導演曉睿的劇組在武漢附近重聚，準備繼續拍攝那部十年前沒拍完的電影，卻碰上意想不到的疫情來襲，各地瞬間進入封城狀態，未知的恐慌爆發蔓延。有些人幸運地在酒店被封鎖前離開，原本趕著回北京與妻兒團聚的男主角江誠，卻陰錯陽差地被滯留下來，大夥都被隔離在自己的房間裡，與外界的聯繫只能透過手機。眼看農曆春節就要到來，宛如被黑暗吞噬的日子，究竟何時才能結束？

國際名導婁燁的第十二部劇情長片，由秦昊、齊溪、黃軒等知名演員班底攜手出演，以獨特的視角與手法巧妙結合《春風沉醉的夜晚》未曝光的片段，虛實交織的文本帶入疫情期間被消失的網路短影音，彷彿一幀又一幀地見證歷史、挑戰禁忌、召喚記憶、悼念恐懼、抵抗暴戾。就算是一部還未完成的電影，也要堅定地說出他們的故事。本片於12月20日起在台盛大上映。

《一部未完成的電影》婁燁導演給台灣觀眾的一封信。圖/擷取自好威映象 hoorayfilms IG

《一部未完成的電影》。圖/好威映象