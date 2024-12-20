《魷魚遊戲2》各路美食相助 吃飽才有力氣生存

《魷魚遊戲2》（韓語：오징어 게임2，英語：Squid Game 2），為Netflix於2024年12月26日上線公開的原創韓國劇集，由第一季的導演黃東赫繼續擔任執導和編劇，主演陣容由第一季的李政宰、李炳憲和魏化儁延續本季，並加入任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根和曺柔理等演員。

《魷魚遊戲》第二季播出前夕，再次在全球掀起「魷魚」熱潮！各大食品飲料品牌爭相推出聯名商品，從零食到飲品都充滿創意，讓觀眾在追劇的同時，也能享受美食。隨著刺激劇情展開，粉絲們可以邊品嚐聯名美食，邊感受「吃飽才有力氣生存」的精神，仿佛身歷其境，與劇中參賽者一同迎接挑戰！

全球知名品牌紛紛跨界合作：

約翰走路 (Johnnie Walker)： 這款全球暢銷的蘇格蘭威士忌推出黑牌限量版，瓶身上印有001到456的數字，向劇中參賽者致敬。21歲以上的粉絲可透過Johnnie Walker官網購買，並以特調的「Squid Game 456 威士忌高球」為首映乾杯，售價29.99美元。

《魷魚遊戲2》聯名商品 Squid Game and Johnnie Walker Partnership。。圖/擷取自Netflix

Jack Link's（美國）： 肉類零食領導品牌Jack Link's推出限量版肉乾口味「紅燈綠燈」，以韓式甜辣口味為主打，另有照燒和原味包裝。想補充蛋白質，隨時保持戰鬥力？這款肉乾絕對是你的好夥伴，售價5.99美元起。

《魷魚遊戲2》聯名商品Jack Link's。圖/擷取自Netflix

GS25 (韓國)： 韓國便利商店龍頭GS25與GS Supermarket聯手推出超過40種《魷魚遊戲》主題商品，包含冷凍食品、飲料和韓國零食，如英熙最愛的魷魚和存錢罐巧克力，甚至還原劇中遊戲。在韓國的GS25和GS超市皆有販售，價格從1美元到58美元不等。

《魷魚遊戲2》聯名商品GS25 Squid Game Collab。圖/擷取自Netflix

JINRO（韓國、日本、澳洲和墨西哥）： 韓國燒酒品牌真露推出首款聯名商品「Chamisul Fresh Squid Game Edition」，限量發售。獨特包裝上有英熙、粉紅衛士和主唱等經典角色，絕對是粉絲必收藏的逸品。12月9日起在韓國、澳洲、墨西哥和日本的餐廳和零售店販售。

《魷魚遊戲2》聯名商品 Jinro Chamisul Squid Game Collab。圖/擷取自Netflix

康寶 (Knorr)：推出「Unmissable Dare Slurp」活動，鼓勵大家大口享用美味湯品，補充體力，迎接各種挑戰，就像劇中參賽者一樣，有足夠的能量才能在遊戲中生存下去。

《魷魚遊戲2》聯名商品，康寶（Knorr）。圖/擷取自Netflix

Dos Equis XX Lager（拉丁美洲）： 喜力旗下的Dos Equis XX Lager在拉丁美洲推出《魷魚遊戲》主題的限量版罐裝啤酒。

《魷魚遊戲2》聯名商品Dos Equis XX Lager。圖/擷取自Netflix

CARL’S JR.（拉丁美洲）： 這家美國速食連鎖店在拉丁美洲推出「英熙雞肉漢堡」和「英熙雞肉三明治」套餐，以及具有收藏價值的杯子，讓你在大快朵頤的同時，也能感受《魷魚遊戲》的魅力。12月15日起在拉丁美洲販售。

《魷魚遊戲2》聯名商品，Carl's Jr.漢堡包。圖/擷取自Netflix

除了以上品牌，還有其他食品飲料品牌也加入了這場「魷魚」盛宴：

★韓國食品品牌bibigo推出一系列以《魷魚遊戲》為靈感的韓國食品。

★義大利麥片品牌YUMMER推出《魷魚遊戲》主題的麥片和糖果。

★德國和奧地利的PIZZATAINMENT推出「006起司」披薩。

★拉丁美洲的SUSHI ITTO推出壽司。

★澳洲的Smith's Front Man's炸雞薯片和紐西蘭的Bluebird薯片。

★美國披薩連鎖店達美樂 (DOMINO'S) 推出「緊急披薩」。

★日本能量飲料品牌 (ZONe ENERGY) 推出「終極挑戰」。

《魷魚遊戲2》聯名商品，ZONe ENERGY飲料。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品 PIZZATAINMENT「006起司」披薩。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品 SUSHI ITTO 壽司。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品 DOMINO'S 披薩。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品，康寶（Knorr）。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品，bibigo韓國食品品牌。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品YUMMER。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品YUMMER。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品 Smith's Front Man's。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》聯名商品 Squid Game and Johnnie Walker。圖/擷取自Netflix

《魷魚遊戲2》。圖/Netflix