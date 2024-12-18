少女漫畫開創者「高橋真琴」去世 華麗夢幻美學成永恆經典

日本知名插畫大師高橋真琴（Takahashi Makoto）於2024年11月17日逝世，享年90歲。此消息於12月16日由官方 X 帳號對外公佈。

【訃報】

高橋真琴は かねてより入院加療中でございましたが 去る11月17日に食道胃接合部癌にて 90歳で永眠いたしました

葬儀は故人の遺志により 11月25日に親族のみにて 相済ませました

お知らせが遅くなりました事をお詫びいたしますと共に 故人が生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます→ — 【公式】卒寿記念 高橋真琴 展『永遠の煌めき』阪急うめだ本店 （終了しました）✨ (@macotonohiroba) 2024年12月16日

高橋真琴，1934年出生於大阪，是日本著名的插畫家和畫家，以唯美浪漫的風格著稱。他擅長描繪華麗的少女形象，這些少女展現出典雅的姿態和明亮的眼神，背景則點綴著繽紛的花卉與浪漫的場景，營造出純真與幻想交織的獨特氛圍。

高橋真琴的作品以細膩的筆觸和對色彩的巧妙運用見長，尤其是在少女的眼睛部分，他刻畫得細緻入微，閃耀如繁星，為畫作增添了一抹夢幻之光。這種獨特的風格不僅讓他在日本廣受喜愛，也吸引了國際間眾多粉絲的關注。

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

自1950年起，高橋真琴開始為日本《少女》雜誌等媒體創作封面和插圖。1957年，他推出了短篇漫畫作品《悲傷的海邊》、《東京天鵝》、《玫瑰天鵝》及《被詛咒的葛蓓莉亞》。次年1月，他開始連載《越過風暴》，進一步鞏固了他在漫畫界的地位。他的作品不僅成為當時少女漫畫的重要象徵，也對後世的畫家與插畫家產生了深遠的影響。同時，他的畫集《巴黎-東京·櫻並木》、《少女羅曼史》和《MACOTO的公主》等，已成為備受珍藏的經典之作。

除了在繪畫上的卓越成就，高橋真琴還與Anna Sui、COMME des GARÇONS等國際知名品牌合作。他的作品兼具鮮明的個人特色，與現代時尚和流行文化完美契合，展現出跨界創作的獨特魅力。

高橋真琴的藝術不僅深刻影響當代藝術創作，更在流行文化中占有重要地位。即便進入21世紀，他仍持續創作，將其對美的獨特見解傳遞給全球的藝術愛好者與少女文化的追隨者，為日本乃至世界的少女漫畫與插畫藝術留下了不可磨滅的印記。

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com

高橋真琴（Takahashi Makoto）作品集。圖/擷取自 macoto-art.com