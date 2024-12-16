《白雪公主》預告片收96%負評75萬倒讚 留言區上演吐槽大會

《白雪公主》（Disney's Snow White）真人版是一部預定2025年上映的美國歌舞奇幻片，該片改編自格林兄弟創作的同名童話故事。該片自從宣布拉丁裔演員瑞秋·曾格勒(Rachel Anne Zegler)擔任主角後，《白雪公主》就陷入了輿論漩渦。大量網友吐槽影片中的白雪公主形象與原著嚴重不符，故事設定也有所偏離。

迪士尼於12月3日發布了《白雪公主》2分24秒的預告片，結果如預期般遭遇了大量負評。截至12月15日，預告片獲得3萬個「讚」和75萬個「倒讚」，差評率高達96.2%。

《白雪公主》（Disney's Snow White）英文版預告片。圖/擷取自youtube.com

英文版預告片的下方評論區也非常熱鬧，超過4萬5千條評論中充滿各種諷刺和批評。有網友表示：「我會給迪士尼一些榮譽。他們有足夠的勇氣開放評論部分」「他們終於做到了，他們製作了一部沒有人會盜版的電影」「此時評論區才是真正的魔鏡。」「女王：我嫉妒她。鏡子：是嗎？真的嗎？女王：不，我只是開玩笑！」「當 99% 的人不喜歡你所做的事情時，你應該解僱你的董事會」。

儘管《白雪公主》真人版電影面臨不少爭議和批評，但這部電影也有其值得鼓勵的地方。首先，電影對原故事進行了現代化改編，這樣的創新嘗試有助於讓經典故事在新的時代背景下煥發新的生命力。此外，迪士尼一向以其精湛的視覺效果聞名，相信這部電影在視覺呈現上也會給觀眾帶來驚喜。作為一部歌舞奇幻片，電影中的音樂和舞蹈場景也值得期待，這些元素不僅能增強影片的娛樂性和感染力，還能讓觀眾在視聽享受中感受到故事的魅力。

《白雪公主》海報。圖/迪士尼