《航海王》魯夫銅像6週年慶祝 助力熊本旅遊業吸引大量遊客
為慶祝《航海王》主角魯夫銅像設立6周年，2024年11月30日日本熊本縣在縣廳廣場舉辦了氣球放飛活動，吸引了眾多遊客。據最新數據顯示，得益於「草帽一夥銅像」的吸引力，熊本縣在外國遊客的停留時間增長率方面，成為日本全國第一。
熊本縣是《航海王》作者尾田榮一郎的故鄉，位於九州島中部，以農業發達而聞名。當地的象徵性吉祥物為熊本熊。為了振興經濟，熊本縣設立了以《ONE PIECE》為主題的公園和旅遊景點，以吸引更多觀光遊客。2018年11月，魯夫銅像在熊本縣廳的散步道旁揭幕，這是為支持2016年4月熊本地震後的重建工程，並由尾田榮一郎和集英社協助實現，耗資1300萬日元(約280萬台幣)。
此外，2020年11月，熊本市動植物園內也設立了「喬巴」銅像。熊本縣的四個市鎮已設立了「草帽一族」的其他銅像，包括阿蘇市的烏索普、高森町的卡特·佛蘭母、益城町的山治及禦船町的布魯克。還將在大津町設立索隆銅像、西原村設立娜美銅像，以及南阿蘇村的羅賓銅像。這九個「草帽一族」的銅像，成為熊本觀光復興的重要推動力量。
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