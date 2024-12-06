《航海王》魯夫銅像6週年慶祝 助力熊本旅遊業吸引大量遊客

為慶祝《航海王》主角魯夫銅像設立6周年，2024年11月30日日本熊本縣在縣廳廣場舉辦了氣球放飛活動，吸引了眾多遊客。據最新數據顯示，得益於「草帽一夥銅像」的吸引力，熊本縣在外國遊客的停留時間增長率方面，成為日本全國第一。

熊本縣是《航海王》作者尾田榮一郎的故鄉，位於九州島中部，以農業發達而聞名。當地的象徵性吉祥物為熊本熊。為了振興經濟，熊本縣設立了以《ONE PIECE》為主題的公園和旅遊景點，以吸引更多觀光遊客。2018年11月，魯夫銅像在熊本縣廳的散步道旁揭幕，這是為支持2016年4月熊本地震後的重建工程，並由尾田榮一郎和集英社協助實現，耗資1300萬日元(約280萬台幣)。

此外，2020年11月，熊本市動植物園內也設立了「喬巴」銅像。熊本縣的四個市鎮已設立了「草帽一族」的其他銅像，包括阿蘇市的烏索普、高森町的卡特·佛蘭母、益城町的山治及禦船町的布魯克。還將在大津町設立索隆銅像、西原村設立娜美銅像，以及南阿蘇村的羅賓銅像。這九個「草帽一族」的銅像，成為熊本觀光復興的重要推動力量。

【6th Anniversary】



本日11.30(土)をもって

熊本設置から6周年を迎えたルフィ像。



その記念に熊本県庁には

麦わらの一味の海賊旗が立てられ、

ひまわりの種が仕込まれたバルーンで

お祝いしていただきました🌻#ONEPIECE pic.twitter.com/58eYmwpGbd — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) 2024年11月30日

日本熊本縣廳廣場舉辦了氣球放飛活動，慶祝《航海王》魯夫銅像6週年。圖/擷取自@onepieceworldKJ

日本熊本縣廳廣場舉辦了氣球放飛活動，慶祝《航海王》魯夫銅像6週年。圖/擷取自@onepieceworldKJ

日本熊本縣廳廣場舉辦了氣球放飛活動，慶祝《航海王》魯夫銅像6週年。圖/擷取自@onepieceworldKJ