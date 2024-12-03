《我談的那場戀愛》金句分享：你最想騙的人，可能是你自己
《我談的那場戀愛》電影由何妙祺執導，吳君如、張天賦、陳輝虹、鄧麗欣主演。故事以網絡交友和詐騙為題材，探索現代人如何在虛擬世界與現實生活中尋找真愛和自我。
這部作品通過精緻的劇情設定和感人至深的表演，揭示了人性中的善與惡、愛與失落，並引人思考在這個信息化快速發展的時代，真實情感如何被迷霧所掩蓋，真假難辨。片中的台詞，不僅描繪出愛情中的甜蜜與痛苦，更揭示出人類情感的複雜性。
✏️如果人生是一本傳記，你的第一桶金會出現在第幾頁？
✏️愛情，只要妳相信就是真的
✏️讓女人愛上你，最好的方法是習慣
✏️你最想騙的人，可能是你自己
✏️好好和那個女人談一場戀愛，是少年唯一可以找到自己價值的事
✏️騙人與被騙，只要雙方夠投入，都是一種浪漫
✏️一個人在你身上留下的習慣，會一直跟著你身邊
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