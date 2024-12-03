《我談的那場戀愛》金句分享：你最想騙的人，可能是你自己

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《我談的那場戀愛》電影金句。圖/甲上娛樂
《我談的那場戀愛》電影金句。圖/甲上娛樂

《我談的那場由何妙祺執導，吳君如、張天賦、陳輝虹、鄧麗欣主演。故事以網絡交友和為題材，探索現代人如何在虛擬世界與現實生活中尋找真愛和自我。

這部作品通過精緻的劇情設定和感人至深的表演，揭示了人性中的善與惡、愛與失落，並引人思考在這個信息化快速發展的時代，真實情感如何被迷霧所掩蓋，真假難辨。片中的台詞，不僅描繪出中的甜蜜與痛苦，更揭示出人類情感的複雜性。

✏️如果人生是一本傳記，你的第一桶金會出現在第幾頁？

如果人生是一本傳記，你的第一桶金會出現在第幾頁？。圖/甲上娛樂

✏️愛情，只要妳相信就是真的

愛情，只要妳相信就是真的。圖/甲上娛樂

✏️讓女人愛上你，最好的方法是習慣

讓女人愛上你最好的方法是習慣。圖/甲上娛樂

✏️你最想騙的人，可能是你自己

你最想騙的人，可能是你自己。圖/甲上娛樂

✏️好好和那個女人談一場戀愛，是少年唯一可以找到自己價值的事

好好和那個女人談一場戀愛，是少年唯一可以找到自己價值的事。圖/甲上娛樂

✏️騙人與被騙，只要雙方夠投入，都是一種浪漫

騙人與被騙，只要雙方夠投入，都是一種浪漫。圖/甲上娛樂

✏️一個人在你身上留下的習慣，會一直跟著你身邊

一個人在你身上留下的習慣，會一直跟著你身邊。圖/甲上娛樂

《我談的那場戀愛》。圖/甲上娛樂

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