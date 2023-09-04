《X》台大前校長「李嗣涔」紀錄片 「特異功能」究竟是真是假?

金馬導演楊力州監製的「怪咖系列」紀錄片，由隆中向上教育基金會支持拍攝，車庫娛樂發行，攜手新世代導演，透過影像探討動保、同婚、移工、教育等不同議題，其中由《動保蝙蝠俠》導演朱詩鈺執導的《X》，聚焦於以研究「特異功能」聞名的台大前校長李嗣涔，李嗣涔因為專注研究氣功、靈界、手指識字等超自然現象，而引來許多非議，甚至被反對者譏為「科學乩童」，本片將帶領觀眾重新認識這位「台灣X教授」。《X》於9月1日大銀幕上映。

《X》電影預告

為什麼會想一部以李嗣涔為主角的紀錄片？朱詩鈺表示，自己從小就對所謂「宇宙的真相」充滿好奇，而李嗣涔曾經擔任台大校長，更是台灣重量級的科學家，卻願意不計毀譽、賭上個人學術成就，都要投入身心靈科學這種「怪力亂神」的領域，這本身就是一個極為迷人的紀錄片題材。他說：「身為一個不懂科學，只會拍片的導演，能跟著李教授這樣的科學家，一起探索宇宙的真相，絕對是一場很酷的冒險！」

《X》劇照。圖／車庫娛樂

80年代，台灣曾有過一股特異功能的風潮，不過，隨著許多特異功能遭到破解之後，朱詩鈺也覺得這些只是騙人的把戲，然而，因為拍攝本片，他漸漸了解到，除了李嗣涔之外，世上有許多人都在努力用科學證明目前不能解釋的現象。朱詩鈺表示，人類知道怎麼用火，跟建立起關於火的完整理論，其實也相隔數十萬年之久，如果有難以解釋或無法解釋的事物，其實只是現今的科技能力不足，不代表這些事物不存在，「我願意對這個世界保持更開放的態度，相信人體和宇宙都還有很多可能性。」在《X》片中，也記錄了「打斷人體氣場流動干擾手臂施力」跟「高僧誦經影響植物體內隱花色素」兩個奇特的現象，歡迎好奇的朋友進場觀看！

《X》劇照。圖／車庫娛樂

談到拍完本片後對李嗣涔的看法，朱詩鈺表示：「李教授是一個真誠，而且真正信仰科學的科學家。是一個大膽做夢，又踏實實踐的開拓者。」即使遭到人們嘲笑甚至攻擊，仍不斷嘗試用科學方法來證實身心靈科學，在物理世界與未知世界之間打造科學的橋樑，遍體鱗傷也在所不惜。朱詩鈺說：「李教授這樣的精神，深深的感動我，我相信唯有這樣的科學家，才能開拓人類的未來。」

《X》劇照。圖／車庫娛樂

關於希望《X》能帶給觀眾什麼，朱詩鈺表示，這部片想要傳達的就是「探索無限可能」。他談到，小時候，我們總是對世界充滿好奇，但是近二十年來，因為網路和智慧型手機的發明，人們漸漸失去了好奇心，「世界上任何難解之謎，Google三秒內全都會告訴你」，然而，相信未來有無限可能，是人類持續進步的動力，「我希望能透過這部片，緬懷一下當年相信無限可能的自己，並把這股動力，傳給下一代的孩子。」

《X》內容描述1986年，台大電機教授李嗣涔，發起史上最狂的科學研究。氣功、特異功能、手指識字、神佛、外星人，全都進了台大研究室。正當一個個天堂靈界全都現形，人類靈魂真相即將揭曉之時。學術界的口誅筆伐，讓他的發現全都成了怪力亂神的胡言亂語。究竟，這個前台大校長找到了什麼，讓他賭上學術聲譽，也不願放棄？而現代科學界，真能回答人類對生命靈魂的疑問嗎？

《X》海報。圖／車庫娛樂