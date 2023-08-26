「怪獸宇宙」狂賣638億！推新篇章「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」

由傳奇影業所製作的「怪獸宇宙」系列電影深受觀眾喜愛，叫好又叫座，已在全球票房累計近20億美金（約台幣638.6億元）。 Apple TV+ 也宣布推出延續「怪獸宇宙」的全新科幻怪獸影集「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」，也曝光首波劇照。

「怪獸宇宙」系列電影包括「哥吉拉」、「金剛：骷髏島」、「哥吉拉：怪獸之王」、「哥吉拉大戰金剛」等片，吸引不少影迷，影集「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」則由「人生切割術」編劇克里斯布萊克與「鷹眼」編劇麥特弗拉遜共同開發與監製，並找來「汪達幻視」導演麥特夏克曼執導首兩集。

好萊塢硬漢影星寇特羅素近年參與多部強檔大片演出，包含加盟漫威「星際異攻隊2」飾演星爵的父親，並在「玩命關頭」系列中飾演無名氏先生。而本次將攜手大兒子懷特羅素一同參與演出並擔任要角，分別飾演年輕版與成年版的軍官。

寇特羅素的兒子懷特羅素也加入「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」。圖／Apple TV+ 提供

這也是寇特羅素繼1979年「貓王」傳記電視電影後，首次回歸小螢幕。此外，也將集結「柏青哥」安娜薩瓦、「閃電俠」克蕾西克萊門斯、「461個便當」渡邊廉、「柏青哥」山本真理、「上班狂人」安德斯荷姆、「晨間直播秀」喬蒂皮特、「凡爾賽宮」艾莉莎拉索斯基等卡司陣容參與演出。

「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」發生在哥吉拉與泰坦巨獸的大戰後，整個舊金山被夷為平地，同時揭露了怪獸們真實存在的事實。兩名孩子決定跟隨他們父親的腳步，挖掘整個家族與君主組織之間的神秘關聯。

而隨著重重線索，他們將踏入怪獸宇宙，深陷艱難處境。在歷經半個世紀後，被塵封已久的秘密終將浮出水面，震撼人類文明世界。「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」將於Apple TV+ 全球上線。

寇特羅素在「君主計畫：神秘組織與怪獸之謎」飾演軍官。圖／Apple TV+ 提供