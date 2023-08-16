日本漫改電影《沉默的艦隊》 不可能被翻拍的經典

《沉默的艦隊》「沈黙の艦隊」是一部描繪日本與美國之間的核子危機的漫畫作品，由漫畫家「川口開治」創作。1988年至1996年間發表於講談社《週刊Morning》，並且在1990年獲得該出版社的漫畫獎。於1996年改編為OVA動畫。

《沉默的艦隊》漫畫自1988年連載至今，紙本與電子書的累計發行數已突破3200萬部。故事以軍事、戰爭、核武為題材，架空出一個充滿張力與危機感的國際社會，賦予不少反思議題。

這部作品充滿了90年代日本動漫的特點，被譽為是日本動漫史上的傳奇之作，日本海軍向作品的里程碑，也被認為是「不可能被翻拍」的作品。它反映了當時日本社會的不安與動盪，也展現了日本人對於自身國家和世界未來的思考與渴望。作品不僅有著精彩的劇情和畫面，也有著深刻的主題和寓意。

《沉默的艦隊》故事講述，日本基於《和平憲法》與《非核三原則》，不允許日本開發與擁有核動力與核武器。但美日兩國鑒於亞洲情勢有所變化，由日本全額出資，日美合作秘密打造了核子潛艦海蝙蝠號。為符合「非核三原則」，該艦名義上隸屬於美國第七艦隊，但艦上官兵都是日本人。艦長由前日本柴電潛艇「山波號」艦長海江田四郎擔任。

故事以日本海軍軍官海江田四郎（大澤隆夫飾）為主角，他被派到美國第七艦隊指揮的核子潛艦海蝙蝠號擔任艦長。他對美國對日本的壓迫和核武器的威脅感到不滿，決定發動叛亂，帶領艇上的日本官兵奪取潛艦，將潛艦改名為大和號，宣佈成立大和國，向全球宣告自己的存在和理念。他們遭到美國和其他大國的無情追捕和攻擊，但他們以智慧和勇氣與之對抗。他們最終抵達了聯合國總部，想要呼籲全世界實現無核化和和平。然而，海江田四郎在發表演說時遭到暗殺，成為了一個傳奇。

改編自同名漫畫的電影《沉默的艦隊》曝光預告，2023年9月29日在日本上映。電影由亞馬遜Prime Video製作，由大澤隆夫領銜主演，玉木宏、江口洋介、上戶彩、中村倫也、水川麻美等參演。電影將延續漫畫的精神，呈現海江田四郎與大和號的傳奇故事。

《沉默的艦隊》海報。(圖/「沉黙の艦隊」官網)

《沉默的艦隊》海報。(圖/「沉黙の艦隊」官網)