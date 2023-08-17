《小天使》動畫被AI變成恐怖片 網友驚呼：被詛咒的海蒂！
日本電視動畫《小天使》又稱為《阿爾卑斯山的少女海蒂》（アルプスの少女ハイジ），改編自瑞士作家約翰娜·施皮里 1880～1881 年德文小說《海蒂》（Heidi），是日本電視動畫史上，製作組首次嘗試海外實地取景的作品，期間包括高畑勳、宮崎駿、小田部羊一等主要工作人員都有參與。
動畫《小天使》1974年首播、總共有四季，至今在電視台重播許多回，2015 年德國翻拍同名 CG 電影。
然而最新「翻拍版」很恐怖，有網友透過 AI 算圖，訓練出「被詛咒的海蒂」動畫電影預告影片，劇中人物容貌隨著演算畫格，形成詭異的變化，成了一齣恐怖片。
《小天使》講述從小失去雙親的女孩小蓮，因故移居爺爺所在的阿爾卑斯山展開新生活，結交到許多好朋友：癱瘓的富家少女小芬、牧羊人小豆子等，其中小蓮推著好友小芬輪椅的場面，曾被改成《我推的孩子》地獄迷因。
《被詛咒的海蒂》電影 PV 是由 AI 新創 Runway 推出的文字生成短影片生成模型 Gen-2 製作，YouTube 網友表示這就像在電視機前睡著，隨著電視播出的內容變化的夢裡情境，也有網友老實說這部恐怖電影的效果真的無人能敵，「這真是又好笑又令人毛骨悚然。」「仍比好萊塢拍的任何東西都要好。」「這些 AI 生成的影片就像一場噩夢！」
結尾還出現不少驚悚畫面，像是村民舉火把獵巫、觀眾都是畜生…
影片紅到日本推特，有網友覺得這部影片超級抑鬱，《小天使》療癒感完全摧毀殆盡，上演的是「發高燒時做噩夢的場景」，增添更多奇幻與恐怖的體驗。
【話題】AIさん、「アルプスの少女ハイジ」のオープニングを生成— 滝沢ガレソ🌟 (@takigare3) July 11, 2023
これはもうどこからどう見てもハイジだと話題にpic.twitter.com/FmhQMaoMRw
パプリカの悪夢シーンだろ— イエデェラ@趣味とか (@QM72hlcdz4jX8XK) July 11, 2023
後半にいくにしたがってファンタジー感とホラー感が増していくの何なのw— 🐨じたくん (@slugger1002) July 11, 2023
いや高熱の時見る夢！— 海チャ🌹 (@angya_in_angyo) July 11, 2023
打開恐怖電影裡無法轉台的電視：
ホラー映画でよくあるテレビつけたら番組切り替えれなくなる次第に不気味な映像になっていくアレ— えみにゃ📷´- (@naraemi2006) July 11, 2023
這傢伙一出來就搞砸了：
こいつ出てきて吹いた pic.twitter.com/DB0o70mIPT— キーヤ 医師｜startup産業医｜オンライン診療 (@kiiya_dr) July 11, 2023
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