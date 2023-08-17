《小天使》動畫被AI變成恐怖片 網友驚呼：被詛咒的海蒂！

日本電視動畫《小天使》又稱為《阿爾卑斯山的少女海蒂》（アルプスの少女ハイジ），改編自瑞士作家約翰娜·施皮里 1880～1881 年德文小說《海蒂》（Heidi），是日本電視動畫史上，製作組首次嘗試海外實地取景的作品，期間包括高畑勳、宮崎駿、小田部羊一等主要工作人員都有參與。

動畫《小天使》1974年首播、總共有四季，至今在電視台重播許多回，2015 年德國翻拍同名 CG 電影。

然而最新「翻拍版」很恐怖，有網友透過 AI 算圖，訓練出「被詛咒的海蒂」動畫電影預告影片，劇中人物容貌隨著演算畫格，形成詭異的變化，成了一齣恐怖片。

圖／Karpi

《小天使》講述從小失去雙親的女孩小蓮，因故移居爺爺所在的阿爾卑斯山展開新生活，結交到許多好朋友：癱瘓的富家少女小芬、牧羊人小豆子等，其中小蓮推著好友小芬輪椅的場面，曾被改成《我推的孩子》地獄迷因。

《被詛咒的海蒂》電影 PV 是由 AI 新創 Runway 推出的文字生成短影片生成模型 Gen-2 製作，YouTube 網友表示這就像在電視機前睡著，隨著電視播出的內容變化的夢裡情境，也有網友老實說這部恐怖電影的效果真的無人能敵，「這真是又好笑又令人毛骨悚然。」「仍比好萊塢拍的任何東西都要好。」「這些 AI 生成的影片就像一場噩夢！」

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結尾還出現不少驚悚畫面，像是村民舉火把獵巫、觀眾都是畜生…

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影片紅到日本推特，有網友覺得這部影片超級抑鬱，《小天使》療癒感完全摧毀殆盡，上演的是「發高燒時做噩夢的場景」，增添更多奇幻與恐怖的體驗。

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打開恐怖電影裡無法轉台的電視：

這傢伙一出來就搞砸了：