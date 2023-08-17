《小天使》動畫被AI變成恐怖片 網友驚呼：被詛咒的海蒂！

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔

電視《小天使》又稱為《的少女海蒂》（アルプスの少女ハイジ），自瑞士作家約翰娜·施皮里 1880～1881 年德文小說《海蒂》（Heidi），是日本電視動畫史上，製作組首次嘗試海外實地取景的作品，期間包括高畑勳、宮崎駿、小田部羊一等主要工作人員都有參與。

動畫《小天使》1974年首播、總共有四季，至今在電視台重播許多回，2015 年德國翻拍同名 CG 電影。

然而最新「翻拍版」很，有網友透過 算圖，訓練出「被詛咒的海蒂」動畫電影預告影片，劇中人物容貌隨著演算畫格，形成詭異的變化，成了一齣恐怖片。

圖／Karpi

《小天使》講述從小失去雙親的女孩小蓮，因故移居爺爺所在的阿爾卑斯山展開新生活，結交到許多好朋友：癱瘓的富家少女小芬、牧羊人小豆子等，其中小蓮推著好友小芬輪椅的場面，曾被改成《》地獄

《被詛咒的海蒂》電影 PV 是由 AI 新創 Runway 推出的文字生成短影片生成模型 Gen-2 製作，YouTube 網友表示這就像在電視機前睡著，隨著電視播出的內容變化的夢裡情境，也有網友老實說這部恐怖電影的效果真的無人能敵，「這真是又好笑又令人毛骨悚然。」「仍比好萊塢拍的任何東西都要好。」「這些 AI 生成的影片就像一場噩夢！」

圖／Karpi

結尾還出現不少驚悚畫面，像是村民舉火把獵巫、觀眾都是畜生…

圖／Karpi

圖／Karpi

圖／Karpi

影片紅到日本，有網友覺得這部影片超級抑鬱，《小天使》療癒感完全摧毀殆盡，上演的是「發高燒時做噩夢的場景」，增添更多奇幻與恐怖的體驗。

圖／Karpi

圖／Karpi

打開恐怖電影裡無法轉台的電視：

這傢伙一出來就搞砸了：

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
改編 動畫 阿爾卑斯山 AI 恐怖 迷因 我推的孩子 推特 日本

逛書店

超圖解！人體肌筋膜連結與修復

NT$ 338

轉型再成長：策略架構與執行力

NT$ 600

如果害怕上班，呼叫MBTI：給比起工作，與人相處更吃力的上班族，讓心變輕鬆的16型人格共事說明書

NT$ 294

服務品質管理：提升服務品質的思維與作法

NT$ 440

延伸閱讀

梁朝偉、黃仁勳獲頒香港科技大學榮譽博士

《星際寶貝：史迪奇》真人版 毛茸茸外星人叫你起床

文化創業媒合大會 25 組潛力團隊展現提案能量

歹毒演員30強揭曉：王俊凱、鞠婧禕、楊穎、楊洋、歐陽娜娜等演技爭議獲金拖鞋獎

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。