經典恐怖片回歸 「大法師：信徒」50年後惡靈再次附身

影史最可怕駭人恐怖片經典「大法師」於50年前的秋天首度登上大銀幕，驚嚇全球無數觀眾。如今，全新篇章「大法師：信徒」即將於今年推出，並由成功製作許多賣座恐怖片的「布倫屋製作公司」以及曾經成功重啟「月光光心慌慌」系列的導演大衛高登格林一同操刀，首支預告於昨晚恐怖登場，預告最驚喜部分由50年前主演「大法師」女主角艾倫鮑絲汀回歸，並將與新一代主角群共同面對可怕惡靈。

電影描述維克多菲爾汀的愛妻於12年前海地大地震時不幸死於難產，他因此獨自撫養他們的女兒安潔拉，但是當安潔拉和她的好友凱瑟琳在樹林中消失不見，3天後卻又突然回家，完全不記得自己發生了什麼事情之後，引發了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，只好向唯一親眼目睹這種事，卻仍然活著的克莉絲麥尼爾求助。

艾倫鮑絲汀曾以馬丁史柯西斯執導「再見愛麗絲」奪得奧斯卡最佳女主角，但最廣為人知的作品是在「大法師」飾演一名母親，因為女兒慘遭惡靈附身發生一連串恐怖事件，這個駭人事件永遠改變了她的一生，該片不只大破恐怖片票房紀錄，還強勢入圍奧斯卡10項大獎，全新的「大法師：信徒」則將延續當年首集故事，全新篇章即將展開，電影將於10月13日上映。

「大法師：信徒」將於今年10月登場。圖／摘自YouTube

奧斯卡女星艾倫鮑絲汀驚喜回歸「大法師：信徒」。圖／摘自YouTube