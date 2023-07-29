漫威DC英雄人氣大調查 親切感十足的「蜘蛛人」最受歡迎

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
親切感十足的「蜘蛛人」，最受美國民眾喜歡。圖／摘自imdb
親切感十足的「蜘蛛人」，最受美國民眾喜歡。圖／摘自imdb

雖然超級熱潮和疫情前相比似有明顯退燒，但50州的民眾，都還各有各的最喜愛之超級英雄，結果十分耐人尋味。根據調查，的「鄰家型」超級英雄「」親和力十足，獲得多達25州的民眾喜愛，氣勢遙遙領先其他的漫威英雄與對手DC英雄，穩坐人氣冠軍，亞軍才是DC的富豪英雄「」，得到10個州的支持。而上榜的英雄清一色不是來自漫威就是DC，沒有小公司的英雄擠進榜單。

畢竟英雄的人氣也不能光靠賣漫畫來累積，漫威與DC都有推出一堆英雄大片，讓角色的影響力跳出平面二元的範疇，有電影、影集的包裝，使一些英雄給觀眾的印象更深，也能得到更多人的喜愛。這次調查是看美國每一個州之內，哪一位英雄的人氣最旺，再從各州最愛的英雄比比看，哪一位又在美國得到最多州民眾的支持，結果是蜘蛛人一馬當先，蝙蝠俠以明顯差距落後。最愛蜘蛛人的包括加州、德州、佛羅里達州等，最愛蝙蝠俠的則有賓州、麻州、夏威夷等。有趣的是，同樣家鄉都在紐約（或是影射紐約），紐約州最愛蝙蝠俠，反倒是隔著一條哈德遜河的紐澤西州，最愛蜘蛛人。

兩強之外，「」拿下愛達荷、懷俄明、堪薩斯、阿肯色等4州的支持票，蒙大拿州與阿拉巴馬州最愛「」，其他「神力女超人」、「驚奇隊長」、「」都有兩個州最喜愛，接著才是各得一個州支持的「美國隊長」、「」和「黑豹」。統計後漫威還是氣勢壓過DC，另一個趣點則在於最愛水行俠的北達科他州與愛荷華州，都是不靠海也不臨近大湖的內陸州。

富有又神秘的「蝙蝠俠」，也有很多老美喜愛。圖／摘自imdb

「超人」是名氣最響的超級英雄，在美國也還算受到支持。圖／摘自imdb

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