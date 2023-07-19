知識型偽娘孔子登場！本土漫畫家大膽創作《Vtuber孔子》
昔日有孔明穿越到現代給你一支一支棒棒，現在竟然連孔子也穿越過來了！
由本土新銳漫畫家 Raiyu 創作的四格漫畫作品《Vtuber孔子》目前於CCC創作集開放連載，為了拯救禮崩樂壞的 21 世紀，穿越時空的孔子不惜做為知識型偽娘 VTuber出道？
故事講述至聖先師孔子及愛徒顏回在森林裡迷路，竟然在無意間穿越到現代。孔子不改其志欲繼續宣揚儒學，但無奈世道變化太大，根本無人傾聽一個老頭的聲音。
「既然來到現代社會，就用現代手段解決」，於是孔子立志成為虛擬偶像，來實現復興儒家的大業！
目前《Vtuber孔子》雙週四於 CCC 創作集更新，想要成為孔子粉絲的弟子們，也可以持續關注這款爆笑逗趣的作品囉！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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