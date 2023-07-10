韓漫《和我老公結婚吧》 選角名單韓網讚爆

南韓「浪漫喜劇女王」朴敏英前段時間風波不斷，不僅漂亮的鵝蛋臉肉眼可見的消風凹陷，作品《月水金火木土》成績也不如過往，就連感情生活都被爆愛錯人，男方被起底是前科犯後引起大眾議論，她火速分手斬情絲救形象。

分手後的朴敏英顏值重回巔峰，在演藝工作上也一改過去打安全牌，大多選擇浪漫愛情喜劇題材的作品，在新作《和我老公結婚吧》中將飾演罹患癌症的女主角姜智媛（音譯），某天目睹好友和老公發生外遇，沒想到渣男與綠茶小三卻聯手對她滅口，冤死的姜智媛離奇重生上演復仇大計。

圖／擷自tvN Drama instagram、朴敏英instagram

除了朴敏英之外，網傳《和我老公結婚吧》中狠心的渣夫「朴珉煥」由李伊庚飾演，暖男高富帥「劉志赫」相中羅人友，背叛朴敏英的綠茶閨密「鄭秀敏」一角則傳出是宋昰昀出任，而已經確認出演的李起光則飾演咖啡店老闆白恩浩，是女主角的初戀。

有趣的是，網友將演員與漫畫版人物放在一起對比，相似度之高引起熱烈討論，特別是朴敏英與漫畫中女主角的形象貼近，被網友視為不二人選，而李起光角色公開後更是引爆觀眾期待，直呼氛圍感簡直一模一樣。