熱播古裝商戰劇原著《大生意人》電子書重磅上架！果麥文化精選書展 11 月限時 79 折

由陳曉、孫千領銜主演，金牌編導張挺操刀的古裝傳奇商戰劇《大生意人》開播以來話題不斷，不僅劇集創下累計 2.86 億人次收看的驚人紀錄，原著 首部曲實體書更熱銷突破 30 萬冊！

如今這部現象級原著小說 繁體電子書 ，已正式於各大電子書通路上架。即日起至 11/30（一），《大生意人》攜手果麥文化多部精選好書推出限時書展，享最低單書 85 折、雙書 79 折優惠，正是劇迷與書迷入手珍藏的最佳時機。

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陳曉、孫千、朱亞文同台飆戲！劇迷爭相回追原著解鎖未公開細節

《大生意人》改編自作家趙之羽的同名長篇小說，劇中古平原（陳曉 飾）從含冤流放寧古塔的落魄書生一路逆風翻盤，展現「對外狠辣算計、對內純情護妻」的極致反差；常玉兒（孫千 飾）則在風雪與刀光中與他生死相隨，加上古平原與李欽（羅一舟 飾）亦敵亦友的兄弟決裂、與李成（朱亞文 飾）的商海對決，每一幕都讓觀眾大呼過癮。

歷時五年考據清朝 商業 史：從一袋私鹽到富甲天下的傳奇

作者趙之羽長年鑽研清史與近代商業脈絡，耗時五年才完成《大生意人》這部鴻篇巨製。故事背景設定在晚清咸豐末年，政局風雨飄搖卻商業繁盛，書中不僅重現了晉商、徽商、京商與洋商買辦之間的利益博弈，更以歷史 真實徽商為原型，將胡雪巖、喬致庸、盛宣懷等歷史巨賈寫入書中同台交鋒。

全書靈魂人物「古平原」從寧古塔越獄逃生、販賣一袋私鹽的底層逆境起家，憑藉過人膽識整頓茶業、周旋票號與兩淮鹽務，最終聯合商幫對抗洋商、挽救國家經濟命脈。劇中未能盡述的商戰布局、人心權謀與江湖情義，皆在原著字裡行間完整展開。

果麥文化 11 月限時書展，指定通路最低 79 折 配合《大生意人》電子書登場，果麥文化旗下多部精選暢銷小說亦同步加入本次 11 月限時優惠行列，無論是想補齊古平原與常玉兒完整故事的劇迷，或是想趁機擴充書單的讀者，皆可把握本月檔期入手： (1) 活動期間：即日起至 11/30（一） (2) 優惠方案：享單書 85 折、雙書 79 折優惠（各通路優惠形式略有不同，實際折扣方案請以各通路頁面為準） (3) 參與通路：琅琅讀墨、博客來、讀墨、漫讀、讀冊、pubu、凌網

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