【神明相隨‧徵文示範作】宴平樂／一帖藥籤（下）

文／宴平樂

海邊的人，信仰媽祖。

因為大海無情，許多人出海，一去不回頭。

死亡，幾乎是每一個靠海漁村的日常。

那西下的夕陽與高漲的浪潮，往往帶走一代人的生命，是那樣隨意又無情，都說媽祖慈悲，但是對於住在海邊的人來說，媽祖信仰，除了慈悲外，還多了一絲嚴肅與無情。

好像很多事情，你就是跪穿了媽祖座前的蒲團也沒有用。

未註生、先註死，時間到了，你只能選擇放手。

大姊知道，擲不到筊杯代表了什麼。

人定勝天，真的能勝嗎？

生老病死、喜怒哀樂、悲歡離合，沒有一樣是人能勝的。

大姊沒有再勸，只是拍拍吳欣桐的肩膀，給了她留下了感冒藥，然後離開了。

如果可以，那怕走遍所有宮廟，求遍滿天神佛，吳欣桐也會拖著自己疲憊的身體，一間一間的廟去誠心跪拜，不要說三跪九叩首，那怕是九跪二十七叩首，她也甘之如飴。

都是現代人，誰不信現代醫學。

但就是有現代醫學到達不了的地方，所以才會有人寧可向神佛祈求，如果醫生一帖藥下去，能藥到病除，誰還求神問佛？

吳晟走了。

肝癌末期。

吳欣桐的遶境路還沒走完，就接到醫院的通知。

或許媽祖婆不讓她來，終究有其道理，是福是禍，躲不過。

其實吳晟也知道自己的時間不多了，但是他誰都沒說，包括吳欣桐。

從小到大，父女倆的感情非常好，尤其是每到媽祖遶境的時候，小時候吳欣桐總是記得，只要一到媽祖遶境，忙碌的父親就會有一段時間放假在家，不是陪著送媽祖出城，就是準備好多物資在路旁發送。

然後他們會沿途撿垃圾，沿途談天說地。

吳晟曾經笑著跟不到十歲的女兒說：「桐桐阿，如果交男朋友，要記得帶回來給拔鼻看喔。」

吳欣桐別開臉：「我才不要帶回來，拔鼻會打我屁股。」

「不會，怎麼會呢？拔鼻怎麼會打妳屁股呢。」吳晟笑著，握緊拳頭：「拔鼻只是會打斷那個男生的腿而已啊。」

「啊！拔鼻好暴力，我不要理拔鼻了。」吳欣桐喊著。

擔心吳欣桐氣喘的時候，吳晟陪媽祖婆走了三年，但是當他自己檢查出肝癌的時候誰幫他走呢？

沒有人，因為吳晟誰也沒說，只是自己一個人，默默的收下切片檢查，然後隔天照常上班，玩命的工作。

都說錢再多也帶不走阿，但是對吳晟來說，他從來沒想過要把錢帶走，他想留給吳欣桐，因為他知道，只要他多走一步，女兒將來就少走一步，父母之愛子為之計深遠，這是他的堅持，屬於父親的浪漫。

與其讓他的病，拖垮家人，那他更希望瀟灑地走，留下一抹帥氣的背影，尤其是留給他最愛的女兒。

他最後終於倒下，從夜晚的輾轉難眠與煎熬中解脫。

吳欣桐才知道，原來父親燃燒了自己最後的生命。

當家人們趕到醫院的時候，沒人想到過，吳晟早已經簽好了放棄急救同意書，也拒絕所有插管治療，他想走的有尊嚴，想走的平靜、安詳。

幾乎是到最後一刻，大家才知道吳晟要走了。

站在病床邊，吳欣桐不知道該說什麼才好。

吳晟仍舊笑著：「拔鼻要走了，不要叫拔鼻去跟媽祖婆修行，拔鼻可能天生就比較叛逆，活著的時候不喜歡被束縛，走了也想自由自在，才不要跟哪個上師、神佛修行，好嗎？」

淚流滿面的吳欣桐無話可說，她想狠狠地給吳晟幾拳，但是她始終做不到，她連說再見的力氣都沒有。

「幫你葬在媽祖都會經過的路上，好嗎？」家人問了吳晟。

吳晟想了想，最後點點頭。

人死燈滅，真的有來生、真的有因果嗎？吳晟不知道。

吳晟覺得他這輩子沒什麼成就，最大的成就，就是能看到女兒平安長大，雖然看不到吳欣桐走進紅毯找到歸宿，但是他也已經盡力了。

✽✽✽

「來喔，媽祖大轎，再等一下，差不多三點半就會從我們這一里走過去，我們這一里的里民，大家請起來跪在兩邊迎接媽祖。」

凌晨三點二十五分，隨著里長的廣播聲響起……

這條穿過亂葬崗的路，從本來滿地泥濘、昏暗無光，到這兩年重新整地、重新設置路燈，終於讓這段路，變的較為平整好走。

人潮中，吳晟依稀看到，在遠方，自己的女兒也隨著大轎緩緩走過來。

這是第三年，吳晟看著自己的女兒走在遶境的人群中。

從那年發高燒的她，到如今輕裝簡行的她，一樣的凌晨三點半，一樣的遶境路、一樣的大轎與一樣的人潮。

吳欣桐長大了。

亭亭玉立。

當大轎轉進亂葬崗旁邊觀音廟的時候，吳欣桐沒有跟著進來，只是快步直走穿過亂葬崗。

吳欣桐對著亂葬崗鞠了個躬，轉身而去。

吳晟遠遠的看著自己的女兒，那個活在他保護傘底下的女孩，漸漸的獨當一面，漸漸的有了自己的想法。

就在這時候，一個阿婆突然拉著吳欣桐：「欸，查某因仔，我跟妳一起走好不好？」

吳欣桐笑著，接過阿婆的行李。

「阿婆，等一下前面有地方可以洗澡，我們去洗一下澡再走。」

阿婆訝異的問：「阿大轎已經來了耶，妳還有時間洗澡喔。」

吳欣桐燦爛的笑著說：「有啦，就少睡一點，洗澡很重要阿。」

阿婆點點頭：「吼啦，這樣我跟妳走，妳喊走就走。」

吳晟目光遠送著自己的女兒，最後他匍匐在地，大轎，從祂身上踏過。

媽祖婆，端坐轎子上。

吳晟小聲地說：「弟子吳晟，求媽祖婆保佑，弟子的女兒吳欣桐，無病無災平安長大，最好是沒煩沒惱，然後希望可以找個好姻緣……阿，姻緣還太細漢，這條等她大一點，再請媽祖婆保佑。」

（完）

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