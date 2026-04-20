錯把癌變當一般經期失調：那些被我們忽視的「好朋友」警訊

月經，又稱為月事或月信，自青春期後便伴隨女孩直至中年。以往有些人會稱呼月經為好朋友或是親戚大姨媽。月經是生育期的正常生理現象，週期因每人有所不同，約二十八至三十五日均視為正常。月經是一項正常發育與成熟的指標，但是倘若週期紊亂，甚至週期間發生出血等情況，均須小心謹慎待之。

停經後出血被視為一項異常的症狀，常常與子宮內膜異常增生有所關連。但近來發現幾位新診斷病人，年紀三十到四十歲之間，當發生異常出血症狀時，常認為以作息不正常或是生活壓力過大，而忽視之，進而錯失早期診斷之時機。等到陰道大量出血甚而昏厥時，經由影像發現，除了子宮布滿大小腫瘤外，甚至已轉移到腹內淋巴結甚至腹腔外之器官。

女性朋友每個月都會經歷一場血的戰役，短則三天長不可超過七天，倘若周期過長，應被視為異常現象。(圖/unsplash)

小芹剛滿三十三歲，因為工作壓力大長期作息紊亂，熬夜加班是常態，睡眠情況非常差，白天須仰賴咖啡提神醒腦，假日常睡到午後才起床。近半年，月經週期非常紊亂，有時十五天就來潮，五天結束後沒隔幾天又開始出血。剛開始以為是壓力過大，所以賀爾蒙失調，所以購買坊間的四物湯調理。喝了幾個月出血量越來越嚴重，某天起床後發生暈厥的現象。當下她勉強起身到廁所，發現陰道出血之外還夾雜許多血塊。同住的妹妹驚覺情況嚴重，陪著她到醫院掛急診。抽血後發現血紅素只有7.0，正常女性的血紅素數值為12-15mg/dl，醫師知道小芹有子宮異常出血的情況後，便安排婦產科超音波與子宮鏡檢查，最後發現她的子宮內膜異常增厚，當下切片送檢。一周後回診，確定小芹的子宮內膜發生癌變，進一步安排電腦斷層檢查以確定分期。告知病情的當下小芹震驚且害怕，她向來自詡年輕有活力，癌症這種事情怎麼也不應該是她呀。她心想，不過是月經亂了一點，就變成子宮內膜癌了呢？

月經又被稱呼為好朋友，每月總會見面一次。當妳的好朋友來訪日期紊亂，甚至來潮量過多，就有機會變成壞朋友。(圖/unsplash)

第一次在病房見到小芹，從她的面上讀到害怕與疑慮，她很擔心未來是否還有機會能夠生育。從電腦斷層顯示，除卻子宮腫瘤之外，主動脈旁淋巴結腫大，經過切片病理顯示為癌症轉移，所以癌症分期是第三期。此階段以活命為主，至於生育則不再治療的考量之內。

「雖然我現在還沒有男朋友，可是未來的事情誰能說得準呢？」小芹滿面憂心忡忡地望著我，「我真的沒有機會擁有孩子了嗎？」生育考量自然也在我們治療計畫之中，針對小芹這類病患，因為癌症分期已達第三期，倘若強行保留子宮，非但無法根治其癌症，容易影響治癒率。

我望著她語氣平穩地問：「小芹，我明白妳的憂慮，也明白對妳來說突然間被診斷出癌症，就像世界末日一樣難受。」小芹嗚咽哭了起來，「我還很年輕，怎麼可能會得癌症？後來我才知道，原來先前月經很亂的時候就應該有問題了。可是，我只覺得是太累，所以延誤了治療的時機，說到底是我…」她淚眼汪汪地望著我，什麼話都說不出來。

我輕輕撫著她的背部，這時候再去探討為什麼不早一點就醫，對病情治療均已於事無補。眼下應該協助小芹面對現實，好好接受治療才是重點。當然凍卵是一項選擇，只是她的病情無法等候，盡早展開治療才是上策。

針對婦科癌症的病人，特別是像小芹這類生育期尚未成婚，卻罹患嚴重的疾病，該如何抉擇相形之下顯得異常重要。倘若妳強行延後治療，進行凍卵療程而錯失治療先機，畢竟沒有任何醫師可以先行預測癌症的進展速度。正所謂顧此失彼，此刻小芹應以癌症治療為優先，至於生育上有許多選擇。例如接受他人捐卵與代理孕母等選項。雖說目前國內尚未通過代理孕母的相關法案，但是假以時日，未來的事情都尚且可以期待。

女性朋友都應該好好珍惜自身，倘若錯過正常好朋友來訪的日子，不妨抽空到婦產科接受檢查。讓專業醫師為妳診治，讓變壞的朋友早點被揪出並好好治療。切莫諱疾忌醫而錯失治療先機，屆時只能反覆沉浸於悔恨與傷感之中，大好人生驟然生波，那可就非三五日可以治癒。

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。