故事大反攻／中國網文二十年 蔣勝男 × 管平潮拆解百億文創產業鏈

邁入 IP 改編時代，台灣內容產業如何尋找新生機？「琅琅悅讀」特別邀請到在兩岸三地均富盛名的作家，《羋月傳》蔣勝男、《仙劍奇俠傳》管平潮老師，分享對中國大陸網路文學環境的觀察，並結合多年實務經驗總結影視改編心法，為台灣文創產業提供具參考價值的深度見解。

＊編按：本文內容整理自兩位作者之書面訪談，經編輯部彙整重組以利閱讀。

從小眾趣味到百億產業

1990 年代末至 2000 年代初，是中國大陸網路文學的「拓荒時代」，在二位作家的回憶裡，依賴撥號上網雖是極其不便，卻也創意無界。值得玩味的是，今日中國網小的分類雖然精細繁多，在發展之初卻也經歷過一段模仿西方奇幻故事的演變期。

蔣：我開始在網上發表作品大約是99年底，當時主要的發表平台還是各類BBS論壇。受限於撥號上網的網速，我們一般是將作品先做成純文本，抓緊時間將作品放到網站上，那與如今可以隨時隨地在線寫作大不相同，與讀者的交流也不具有時效性。

管：97年左右，我當時在中國科學技術大學讀書，常在校園BBS「瀚海星雲」上發帖，有感想、遊記、還有跟人論戰互噴。當初「能上網」就是個門檻，網民中文學水平高的人占比相對大，雖然網文數量相比今天少得多，總體質量挺好，有一定文學性的作品比比皆是。

蔣：那時候的評論區就像熟人間的討論一樣，非常深入甚至較真。這跟能接觸並閱讀網絡文學的人較少也有關係，很容易因為一個情節設定或觀點引用資料而展開長時間辯論。

在網小中占據主導地位的，則是武俠、言情，作者普遍受金庸、古龍以及台灣文學的影響，當然，很多作品也帶有傳統文學的影子。

管：不過，雖然痞子蔡的《第一次親密接觸》是最初爆火網文之一，但都市愛情類型卻是後來才崛起的，不知道這和初始階段寫網文的，以男性居多有沒有關係？畢竟男更幻想，女更生活。

我印象裡，當時真正的主流是西方奇幻，最常見的是「農夫兒子約翰成了聖騎士，與劍士、法師、盜賊一起打敗惡龍救出公主」一類的故事。這種情況之所以出現，是因為大家還在摸索網文該是什麼樣子，有些作者甚至模仿奇幻名著，或從日本漫畫、歐美影劇借用情節設定，主打信息差將讀者蒙在鼓裡。

蔣：網路文學、傳統文學的確很難在嚴格意義上區分。早期那些反映都市青年生活和情感的實驗性作品，文風上既有比較傳統的敘事，也嘗試融入意識流等現代手法。現在流行的各門類網文，就是那個時期逐漸萌芽的。

管：雖說是萌芽，但種類、題材、敘事手法、更新頻率，與現在是截然不同。我自己最初那本《仙路煙塵》是兩三天更新一章，一章兩三千字，現在日更萬字、幾萬字卻是網路文學創作者的常態！

節奏方面也是如此，短視頻、微短劇衝垮了讀者的耐心，早年事無巨細的長篇鋪墊如今不復存在，以我正在寫的新書，開篇初稿1.2萬字，反覆修改，生生壓縮到6千字；我的初稿絕不囉嗦，但還努力再努力砍掉一半內容，就為與時俱進。

讀者對速度的感知已經被改變了，就連我自己也覺得30秒就算長視頻。

守住原則也要適時放手

談到IP轉譯，二位作家的創作邏輯截然不同。相較管平潮強調「改編適配性」的產業鏈思維，蔣勝男憂心過度帶入影視操作會損害創作流暢度。但對於「魔改」爭議，二人均堅持故事的核心精神是絕不能為影視化而妥協。

管：我有五六部作品都賣掉了影視改編權，這件事肯定會影響到具體寫作狀況。比如特別在意故事創意的新穎、注意人物的獨特，但想要同時滿足讀者、觀眾的獵奇與共情，故事與人物的普遍性同樣不能忽略。

蔣：我在網路上的創作比較早，所以基本是以寫好故事為主；不過，自從有一部分作品得到影視改編，我也留意到自己變得更注重人物群像的立體性，而非像原來那樣，傾向於主角視角走到底。但我也絕不會為了影視化而刻意對小說進行改動。

管：我覺得讀者和觀眾其實是一體的。讀者覺得好看，觀眾也會覺得好看，差別只在於，一個是文字解碼，一個是視覺接收，具體技術層面會有不一樣。

從我在小說裡對人物的內外困局、人物之間的張力的重視，就能看得出我對影視改編的在意；在敘事上也會留意場景描寫，與較為清晰地轉場及鏡頭感。

我甚至會考慮到將來影視化後的周邊！所以主角們的法寶，會盡量設計成戒指、手鐲、項鏈、香囊等可穿戴物品。

「仙劍奇俠傳」由大宇資訊開發，陪伴台灣玩家超過30年的遊戲，從單機到線上，曾改編小說、漫畫到戲劇。圖／聯合報系資料照片

蔣：一旦在小說中過於帶入影視化的可操作性，就必須考慮一些情節是否可以完美呈現，也會考慮實際中的場面。我認為，那會不利於整體創作的流暢和完整。尤其把相應的演員形象帶入角色，那更是對故事人物的一種限制，人物魅力難免受到影響。

讀者和觀眾的確有重合度，但對我而言，即使作品完成進入影視改編，肯定還是要盡量還原故事本身。我會盡我的能力，將故事以文字或影視的形式呈送到大家面前，剩下的就由他們的偏好去決定。喜歡文字的可以去看書，喜歡影視的可以去看劇。

管：但對好人物、好故事的判斷，兩者是一致的。 幸虧這一點，我們作為寫作者才輕鬆點，一箭雙雕，一舉兩得。

我想「改編」最大的挑戰是，換了表現形式，如何能讓改編後的作品，讓原著的粉絲也能接受甚至喜愛。這很難，其實這個詞本身就意味著不是一比一復刻。

蔣：這真的是每個IP轉影視化作者都要面對的問題，以我自己一開始當然是不適應了，但這也是個必須接受的過程，除非是親自當投資人或者製片人。

管：我一直覺得，從原著文字到影視畫面，改編調整是不可避免的，沒有原罪。

當然，調整有好有壞，有高明，也有拙劣。 那些罵改編的原著粉絲，我很能理解他們的心情，因為心目中的白月光，被改成了飯米粒，甚至還是餿的，真可怕。

蔣：影視劇畢竟涉及到許多人參與，人人都有想法想出手，哪怕是個觀眾，也會對著別人的作品評頭論足，更何況有條件接觸和參與的人。到頭來改編成果是好是壞，全憑個人運氣。

管：不愉快的結局原因有很多，最常見的是把原著之所以成功的亮點給改沒了，反而去修改、增添了許多庸俗的故事、無趣的人物。 要避免敗局，只能期待編劇老師們盡量吃透原著，弄清原著核心賣點在哪裡，由此再展開改編。

蔣：當幕後人員專業能力強，合理改編能提升戲劇張力與受眾廣度，但也有一種改編是偏離核心人設或世界觀，甚至邏輯不通，割裂作品情感根基，甚至損害IP價值。歸根究柢，改編的關鍵還是在於是否守住了故事的精神內核與人物靈魂，在改編呈現和保留內核中尋找平衡點。

管：有一點我要申明，改編不是說不可以有新東西，為了適配影視表演，還就需要新東西！ 但，這種新東西必須要從原著核心賣點開始延展，而不是拋開賣點，甚至站到對立面，那大概率，會導致大敗局。

蔣：其實作者對自己的小說熟悉度是最高的，所以由作者直接充當編劇，是最能還原小說本身的方式。像現在，就有越來越多的網文作者直接充當編劇把作品搬上螢幕。

我原來也是戲劇編劇，04年獲得過中國戲劇文學獎，因此比較重要的作品都是親自操刀；當然這其中也經歷了一些坎坷和挫折，但這種磨合過程，也是行業逐漸成熟的縮影。

別擔心懷才不遇

當問及給新一代創作者的建議時，二位作家都強調紮實寫好故事才是根本。

管：數位時代的最大優勢，是讓作者即時知道故事及人物塑造的好壞。如果不跟讀者實時互動，你很可能發現不了情節的邏輯漏洞，還自以為在寫一部驚天巨著，那多尷尬、多丟人？

明白讀者偏好，知道他們在意什麽時事熱點，由此改變故事走向——在我看來是十分美妙的事情。

蔣：快速響應社會熱點、反映社會徵候，會為作品賦予一種時代感。我認為收取眾多意見的好處是明顯的，如優化內容、增強讀者黏性；但挑戰同樣顯著，過度迎合讀者偏好，容易導致劇情碎片化、角色工具化，削弱了思想深度和藝術獨立性。

管：網路文學生存之基，就是娛樂性。娛樂性為誰？就是為讀者啊！ 高大上點說，咱們網路文學，是最具人民性的文學！

改編社會時事熱點，絕對能讓讀者們眼前一亮，被吸引，往下讀。對一本新書，這太重要了。當然，凡事也有萬一，你得知道，哪些偏好是代表你目標用戶的主流，某些評論沒道理或只是小眾惡趣味。

還有一種情況，有些是無良競爭者偽裝成讀者送上的票房毒藥，坐等「仆街」，他們待在資訊之流的河邊，等著你的失敗漂來。

蔣：熱點跟風還有一個風險是，加速內容同質化。

管：要怎麽戰勝這些挑戰，就有賴真正的文學鑒賞能力——那是明智判斷力的前提。 簡單說，須要咱作者，智商情商，雙商在線。

蔣：首先還是要打好自己創作的基礎。為市場而迎合會對作者形成不良的引導，甚至放棄作品的故事性和文學性。

作品本身是否具有影視化的價值，我覺得首先是故事好看邏輯性強，其次是人物立體，讓人容易從中抓取影視化的要素。有些作品如果作者個體感觀太強，角色注重個體投射，雖然容易贏得讀者共鳴，但在改編上可能就構成阻礙。

人物立住了，影視方自然會找上門，而不是本末倒置。

管：一句老話，內容為王！ 簡單說就是先讓書火。真有改編價值的故事，在其文字階段，就已經很能拉動人氣，嚴格來說，並沒真正所謂「純影視改編向」的作品。

我們只需記得，好故事就是好故事，行家一看就明白。還沒產出明珠，先別對明珠分類，也別憂心明珠暗投。 始終記得，是夜明珠，一定會發光的。