《女人四十》影評：許鞍華的女性敘事與性別權力

因為這次「金馬X威秀聯名影廳」的主題選片「導演許鞍華作品選」，終於看了《女人四十》大銀幕了。電影很平實自然，在悲苦的生活添加喜趣的調劑，不是那種一昧賣慘騙淚水的通俗悲劇，許鞍華導演將一切都營造的宛如街坊鄰居的家務事般，很容易共情。

電影在輕盈與沈重相互協調，而且將嚴肅的「社會議題」巧妙地以詼諧幽默的方式放進作品中，雖感傷但不過於沈重，其實這類「長照、養老」的題材在之後的《天水圍的日與夜》、《桃姐》均反覆提及。

片中的女性都是體貼善解人意的支撐性角色，對照男性角色的霸道任性、懦弱無能，這是頗刻意的安排。許鞍華的作品裡一直不乏堅毅（強）的女性，往後的許多作品均可印證。

本片女主角蕭芳芳除了一面維持全家老小的各式繁瑣（無理）家務（要求），另一面在公司還得面對繁雜的工作與年青後進的威脅（更不論片中那些中資公司與香港商業合作的諷刺描繪）。

電影運用荒謬矛盾的設計來強調某種時代變遷（權力轉移）的磨合衝突，例如大老爺搬進家中的雞飛狗跳，女主角公司來了擅長先進電腦的年輕競爭者，當然還有蔚為經典的木棉絮如飄雪般的「夏雪」場面（亦是本片的英文片名），夏天飄雪就是很具衝突感的情境。（據說即是許鞍華自己的構想）

《女人四十》。圖/擷取自movie.douban.com

整部片散發著樸素自然的氣息，李屏賓的攝影不刻意花俏，但卻很有感情（或是捕捉到人情世故的溫度氣息），然後有一些畫面拍得還真是美，很詩意，是生活化之外的靈光時刻，金馬獎頒得很有眼光。

他們一家大小都有整齊的表現水準，就連戲份極少的扮演養老院阿婆的資深演員夏萍，都有相當內斂的演出。男主角喬宏則演活老人痴呆症的狀態，清醒與遺忘刻劃得不著痕跡。

但最大亮點還是女主角蕭芳芳，她完全就是這種悲喜劇式演繹的第一名，渾然天成，行雲流水，她以深厚嫻熟的演繹功力，讓平凡角色展現不凡的銀幕魅力，不僅成為史上第二位華人柏林影后，更橫掃當年金馬獎、香港金像獎等所有華語電影獎的影后大獎。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《女人四十》。圖/擷取自movie.douban.com