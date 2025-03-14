70歲停經後月經復活 小心不是「回春」而是警訊

文／那緹

月經，古稱「天癸」或「癸水」，在《黃帝內經》中有「二七天癸至，七七天癸竭」的記載。其中，「二七」指14歲，表示女孩在此年齡時初經來潮，象徵身體發育成熟；而「七七」指49歲，意味著此時天癸枯竭、地道不通，進入絕經期，生育能力隨之終止。

通常，女性在停經後不再有月經。然而，若在停經後再次出現陰道出血，可能引發疑慮：這是正常現象嗎？是否意味著身體回春，重新獲得生育能力？還是身體出現了某些問題？

70歲停經後再來月經，應該是回春？

王女士年近七旬，近半年陰道異常出血，起初以為是俗稱的回春，是象徵女性生育力回歸，而未曾在意。直到被同住的女兒發現，年邁的母親怎麼還需要使用衛生用品？經詢問後發覺王女士斷斷續續陰道出血，有時還伴有血塊。就醫後診斷為子宮頸癌第三期，入院接受治療。

入院當天因為血紅素只有7.0 mg/dl，一般正常女性應為12到14mg/dl，向王女士解釋後，緊急安排輸血治療。

入院後我發覺王女士表情愁苦似乎心事重重，詢問她是否有需要協助的事務。

「怎麼會這般嚴重啊，專科護理師，會不會是醫師弄錯了呢？」王女士帶著一絲期盼望著我，「以前聽人說，停經後有機會再來月經應該是回春，怎麼可能是癌症呢？」

我好奇地問道：「為什麼妳寧願相信這種出血狀態是回春呢？而不是身體出現異常嗎？」

「女人都希望永保青春，能有機會回春，這樣不是很好嗎？」王女士搖搖頭，「所以一切都是我想錯了嗎？」

是啊，回春是許多女子夢寐以求的事情，如果能永遠保有青春容顏，那該有多好。可惜歲月催人老，回春這件事情談何容易呢？

一旁的女兒開口說：「媽媽，世上哪有什麼回春啊，妳這是身體出問題，得好好配合醫師治療。」

王女士垂目不語，彷彿若有所思。

女兒接著勸誡道：「妳不喜歡上婦產科檢查，不然就能早點發現子宮頸病變，那麼不至於變成如今這樣。」

我驚訝地望著王女士，「妳從來沒有做過子宮頸抹片嗎？」

「唉呦，做那個檢查很麻煩，而且去婦產科還要脫褲子給別人看，很丟臉欸。」王女士屬於傳統保守女性，恐懼上婦產科看診。

「婦產科也有女醫師啊，而且做抹片很快。」我不禁搖搖頭，又是一位沒做抹片，而錯失早期診斷子宮頸癌的患者。

自民國八十四年起政府為積極推廣子宮頸抹片，補助三十歲以上婦女，每年免費一次的子宮頸抹片檢查。近年來成果頗豐，目前臨床上子宮頸癌患者大幅減少，新診斷的病人，大都是未曾或未固定接受子宮頸抹片檢查，等到發生相關症狀後，往往已是三期以上。因腫瘤擴及範圍過大已無法透過手術摘除相關器官，而須接受放射線合併標靶藥物與化學治療。

目前王女士的情況並非少見，許多婦女因為害羞避忌而鮮少上婦產科，小問題便在藥局買藥自行處理。然而對於有性經驗的婦女來說，定期接受子宮頸抹片檢查是最重要的事情。

。圖/shutterstock

56歲子宮摘除了，為什麼還要做抹片檢查？

六分鐘護一生，是政府單位推廣子宮頸抹片的口號。聽來簡單容易，但是對於某些婦女來說，到婦產科看診始終是道難以跨越的鴻溝。

而陰道異常出血也常見於子宮內膜癌變的患者，臨床上常有停經多年卻又再度回春出血，通常就醫後發現子宮頸沒事，有問題的是子宮內膜。阿春姨便屬於這類患者。

阿春姨五十六歲，已停經兩年，近期覺得內褲上有深棕色的分泌物。本以為是近日貪嘴吃了過多冰淇淋導致體質寒涼所致，但是幾周後分泌物卻轉變為鮮紅色。阿春姨驚覺事態嚴重，急忙至婦產科掛號看診，經歷一連串的檢查後，發現子宮內膜異常增生，經切片檢查確認為內膜癌變，接受手術後，診斷為第一期。因為早期發現，癌細胞被限於子宮內膜並未向外擴散，且病理報告為子宮內膜樣腺癌，此類癌細胞約佔子宮內膜癌75-80%，其預後較好。這種癌症的結構主要為子宮內膜的腺體細胞。所以術後只需定期於門診追蹤即可，無須接受化學治療等輔助療法。

阿春姨出院那日，我不忘告訴她，後續的追蹤很重要，千萬別輕忽而缺席到診。另外，依舊得定期做子宮頸抹片檢查。

阿春姨疑惑地望著我，「可是，我已經把子宮摘除了，為什麼還要繼續做抹片檢查？」

「雖然子宮摘除了，陰道還在呀，之後妳固定來醫院回診，檢查時間到了就順道一起完成抹片檢查。萬一陰道發生病變癌化，可以在第一時間診斷出來。」我殷切地交代著，「阿春姨，即便子宮摘除了，一樣要做抹片喔。」

阿春姨點點頭，收下我的衛教。

或許妳也跟阿春姨有著一樣的疑惑，為什麼子宮摘除了，還需要固定接受子宮頸抹片檢查呢？

無論婦女因為良性或惡性疾病摘除子宮，如果妳的子宮頸保留，那麼當然必須定期接受子宮頸抹片檢查。而如果子宮頸切除，其頂端縫合的部份是陰道黏膜，因為陰道黏膜若受到HPV感染，還是有機會因為病變而產生陰道癌。而如果婦女是因為癌症摘除子宮或是子宮頸病變接受手術，更需要定期接受子宮頸抹片檢查追蹤。

每位婦女從年輕都老，一旦有過性經驗就應當把子宮頸抹片視為每年必做的事務。簡單的抹片檢查可以為妳的身體健康把關，如若出現異常更應與醫師配合，好好治療疾病。因為健康無價，千金難買，預防疾病發生才是愛護自身的重要法則。

子宮頸抹片檢查方便簡單，對於疾病預防非常重要，即便已經手術摘除子宮，也應該固定接受檢查。圖/shutterstock

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。