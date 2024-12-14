《海洋奇緣 2》影評：當「平價便當」被偽裝成五星級料理

如果你不知道的話，《海洋奇緣 2》最開始的計畫是一部 Disney+ 影集，但迪士尼高層認為「很有賣點」所以決定改剪成電影長片丟上大銀幕。先不論這背後真正的原因，是否只是想拯救後疫情時代苟延殘喘的票房，但《海洋奇緣 2》最終給人的感覺，真的只有把片長「剪成長片」而非投入更多資金讓整體更有「電影感」。

不論從劇情進展到角色出場的安排來看，《海洋奇緣 2》都像是一部小規模的公路冒險影集，可以明顯感受到它每一「集」之間的轉折點。而不管是只出現一場戲的反派，還是冤家路窄的可可怪，這些設定都像是每一「集」遇到的不同人物跟挑戰。將「規模小、故事長」的影集濃縮成劇情電影，不僅沒有預算將規模擴大，還要把片長精簡到一個半小時，使整體節奏顯得匆忙又平淡。

蠻多人認為這次《海洋奇緣 2》的原聲帶不如第一集來得有記憶點，這點我倒是覺得不差。雖然這次少了林曼努爾的加持，確實沒有《How Far I’ll Go》那般來得朗朗上口，不過《海洋奇緣 2》的每一首歌曲都有應用在適當的時機點。多數歌曲都是第一集理念的延伸，反派瑪丹姬雖然出場時間莫名地少，但好在有一首《Get Lost》讓她成為本片MVP之一。

《海洋奇緣2》。圖/迪士尼影業

要說這次《海洋奇緣 2》值得稱讚的，應該是迪士尼對南島語族文化的擁抱與用心。雖然「討好多元民族」是迪士尼近年臭名昭著的詬病，但不能否認的是《海洋奇緣 2》確實用心探究了南島語族的文化價值。確實在普遍「西化」的現代社會裡，本土文化的歷史價值正在一點一滴地流逝，許多人都逐漸遺忘，或是選擇性認同自己的「根」。身為南島語族的發源地，台灣原住民也正在經歷傳統漸漸失傳的危機，這或許是《海洋奇緣 2》試圖連結所有南島語族人民的願景和理想，儘管這種「大一統思想」放在現實案例顯然過於令人毛骨悚然。

ps: 連續兩個月相繼看了《紅色一號》跟《海洋奇緣 2》後更加感受到一件事：巨石強森還是乖乖當配音就好，因為毛伊真的太有喜感了，他跟紋身的對戲還是一如第一集般地討喜。

本文為影劇好有梗 FILMemes授權刊登於聯合新聞網的琅琅悅讀。原文為「《海洋奇緣 2》無雷影評：當「平價便當」被偽裝成五星級料理」未經同意，請勿轉載。

《海洋奇緣2》。圖/迪士尼影業