隱形眼鏡的發明背後 一個沒有致富的傳奇故事

2021年10月27日的Google搜尋欄塗鴉是一位白髮蒼蒼的老人，他的指尖放著一個隱形眼鏡，主角是奧多˙維哈多洛勒 (Otto Wichterle)，紀念的是他108歲冥誕，他是何許人也？沒錯，指尖上的隱形眼鏡洩漏了其中的秘密，維哈多洛勒是它的發明者，對於這個現今世界上每年動輒數10億美金的產業，他沒有因為這個專利致富過，甚至連他所發明的任何仿生材料都是。

2021年10月27日的Google搜尋欄塗鴉是奧多˙維哈多洛勒(Otto Wichterle)。(圖/Google)

隱形眼鏡的想法從文藝復興時代的達文西就有提出來，之後著名的學者笛卡爾也軋過一腳，只是當時的材料科學不夠進步，這種想法只是空中樓閣，直到19世紀後期，聚甲基丙稀酸甲脂塑料(即俗稱的壓克力)的發明，才有硬式隱形眼鏡的發現，可惜長時間配戴它會造成不舒適，尤其是眼睛會乾燥缺氧，沒有辦法廣泛使用。

1950年代初期維哈多洛勒在前往布拉格的火車上與一位眼科醫師同行，這位醫師向他抱怨病人在使用義眼及眼睛植入物的困難，認為應該有仿生材料的發明來解決這個問題。

當時確實沒有上述的材料，但是身為高分子化學的專家，維哈多洛勒覺得自己可以完成這樣的材料，所以在幾年後他與同事德拉霍斯拉夫•林(Drahoslav Lim)成功開發聚甲丙烯酸羥乙酸(PolyHEMA)，是一種柔軟、透明與親水性的凝膠，他們在1960年於自然雜誌上發表了這個聚合物。

維哈多洛勒沒有忘記和那位眼科醫師的約定，以PolyHEMA製作了第一款的軟式隱形眼鏡，可惜常常邊緣不整齊又容易撕裂，不過他再接再厲終於在1961年的平安夜，以兒子玩具拼搭，底座接到熱板上，加上了留聲機的馬達，利用旋轉的方式控制隱形眼鏡的厚薄形狀，終於成功製造了第一代透氣的軟式隱形眼鏡。

當時他所處捷克共產黨政府的控制，公部門負責專利的人不曉得這個發明能夠大發利市，竟然以很低的價格賣給一位美國的眼科醫生，而他把它轉賣給博士倫公司，1971年FDA批準此款軟式隱形眼鏡上市，捷克政府及維哈多洛勒沒有從這個產品上拿到半分錢。

維哈多洛勒值得表彰的不是只有這個成就，他最令人欽佩的是道德操守，身為知識份子雖處於德國納粹和共產黨統治過的捷克，但是他以敢言著稱，納粹時代曾經因為觸怒納粹政權被判了6個月徒刑，不過忌憚他的成就，雖然政治上被孤立，可是在科學研究上並沒有中斷很久的時間；捷克共產黨政府就不是這樣，1968年的布拉格之春運動被蘇聯粉碎之後，他注定無法再做有意義的科研工作。

史記上說：「千夫諾諾，不如一士之諤諤」，維哈多洛勒正是對此最好的註解，1989年的天鵝絨革命之後，結束了共產黨幾十年的統治，維哈多洛勒被尊為民族英雄，生平還被拍成紀錄片，之後更推舉為斯洛伐克科學院院長，可是我覺得還是太晚了，不然現今的高分子化學不知道會進步到什麼程度？

奧多˙維哈多洛勒(Otto Wichterle)開發聚甲丙烯酸羥乙酸(PolyHEMA)，是一種柔軟、透明與親水性的凝膠。(圖/shutterstock)