納粹的致命毒藥「氰化物」 背後全靠糖支撐

許多歷史資料顯示希特勒是重度嗜糖者，一般人在一杯茶裡可能加幾顆方糖就可以了，但是他會在茶杯裡裝入滿滿的方糖，讓它變成是泥糖茶；另外希特勒每天也要吃掉兩磅的巧克力，而且喝酒也要加糖攪拌，所以二戰末期在柏林地堡中渡過悲慘的日子時，一嘴爛牙令他更加痛苦。

對於希特勒如此噁心的嗜糖習性，並不是最可怕的，還有一件令人感到毛骨悚然的事情就是他也利用製糖的副產品，來從事慘無人道的大屠殺。

整件事情的原委在19世紀工業革命之後，廉價勞工慢慢消失，以至於蔗糖價格上漲，各國開始尋找其他製糖的可能，而德國選擇加工甜菜來替代，尤其納粹投入大量資金補貼這個產業，使得希特勒贏得農民的支持，但為什麼他支持甜菜製糖？相信前面的小故事可以解釋一切。

利用甜菜提取糖分時，會留下大量殘渣，德文叫做schlempe(糟粕)，一種讓人棄之可惜的粘糊物，不過在1930年代起，這個不起眼的殘渣有了新用途，原來在密閉容器中加熱它，就會有氰化物的產生，最後變成1940年代德國納粹開發的殺人武器。

第一次世界大戰期間，德國的化學家弗裏茨˙哈伯(Fritz Haber)利用氰化物發明了一種除蟲消毒劑叫齊克隆(Zyklon)，之後有人將這個配方修改，做成第二代的產品叫齊克隆B(Zyklon B)，密封在鐵罐中，打開來可以當作煙燻及除蝨劑(如圖)，因為效果不錯還當成外銷產品，1929年美國海關進口它，用在貨運車廂給墨西哥入境者的衣物滅蟲之用。

奧斯威辛集中營博物館展示的齊克隆B空罐(圖/shutterstock)

起初德國納粹用齊克隆B來消滅斑疹傷害的病媒害蟲，1942年到1944年之間，它在德國的銷量為729噸，其中8%銷往集中營，惡名昭彰的奧斯威辛集中營(Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau)採購了23.8噸，根據記錄僅有6噸用於真正滅蟲之用，其餘的就用於毒氣室屠殺猶太人，根據上述的報告，我們可以說製糖業是德國納粹死亡機器中一個重要的齒輪，相信聽到這個故事的讀者會不寒而慄。

齊克隆B在第二次世界大戰之後，捷克的德拉西沃卡(Draslovka) 公司位於柯林(Kolin)的工廠還生產了一陣子，目前也沒有在販賣了。