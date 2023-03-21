【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／建立有效人脈的3大前提！

文／野羊（陳暐婷）

很誠實的說，我獨立接案的自由工作斜槓生涯裡，大部分價格好、內容佳、合作愉快的優質好案子，都跟人脈的直接或間接引薦脫不了關係。可能是過去同事／主管的介紹，某位遙遠朋友的推薦，或輾轉從朋友的朋友、親戚的親戚、網友的網友那裡知道了我。所以真的很感謝那些曾經幫助過我、推我一把的親朋好友們！

但很神奇的是，通常這種在職涯裡拉拔你的貴人，都不是那些你每天黏膩的廝混在一起，熟得能背出他家祖宗十八代的骨灰級老朋友。

反而是那種會互相欣賞「世上有這樣一個人的存在」，但實際生活中卻接觸不多、少有交集，甚至幾乎沒有來往的「君子之交」、「過去環境的舊相識」或「朋友的朋友」。

簡單來說就是，他知道你、你知道他，彼此都覺得對方是個才華和為人都不錯的傢伙，但平常幾乎不怎麼聯絡的「弱連結人脈」—— 「認識的人」！

所以真的不必擔心，自己沒人脈就無法接案或斜槓，或為了獲得什麼好機會，而逼迫自己去和所謂的「大人物」、「重要人脈」辛苦又虛偽的裝熟尬聊，拼老命的搏感情討好。

事實上，你根本不需要費勁經營什麼厲害人脈，只要自己「成為那個有價值的人」就行了！

畢竟，誰不想當那個可以說出「我正好認識一位XXX可以介紹給你」的人呢？那種能幫上忙的感覺實在太開心了！說出這句話的同時，嘴角都會不自覺上揚，深以自己認識的朋友為榮。

比如：

「身體出狀況嗎？我朋友是醫生讓他幫你看看吧！」

「你想架公司網站啊？我朋友剛好是很厲害的工程師！」

「你正準備要開主題餐廳？我認識很有才華的室內設計師耶！」

「你需要寫文案啊？我朋友正好就是很棒的接案文字工作者！」

哈哈哈，當那個人面廣的萬事通小天才，就是莫名能讓人感覺很好啊！！

所以我們要做的只是：讓自己成為那個「值得被人拿出來說嘴的朋友」就行了！

這就好像學生時期時，我們總是好渴望可以加入那個都是酷哥、酷妹，各種行為和聚會活動都瞎趴到不行的「酷炫朋友圈」。後來才發現，你根本不需要費勁加入什麼酷炫朋友圈，只要自己成為那個「酷炫的人」就好了。

這麼一來，你就是那個「別人口中的酷朋友」！

所以說，認不認識什麼大人物根本無關緊要，畢竟人脈也得配得上自己的水平才有用。反而越是自身乏善可陳、沒什麼好說的人，才越喜歡把「我認識XXX」掛在嘴邊。整天「那個XXX是我朋友你知道吧！」、「哦～OOO我也認識，很熟啊！」，但談到自己時，卻詞窮了。說到底如果自己不夠有料，認識再多的神人也只是越級打怪的「無效人脈」而已。

那些目的性很強的社交場合收回來的大疊名片，在曲終人散、回到家後，又有誰會記得誰是誰呢？

讓自己成為那個值得被人拿出來說嘴的朋友，也就是「有價值的人」。（圖／Unsplash）

總結來說，「有效人脈」還是需要建立在以下3個大前提之下的：

一、你對對方來說，也有「利用價值」！

人脈有用的前提，是在你對對方來說也是「有價值的人」的時候。這邊指的有價值，並不是什麼很市儈的「單方面利用價值」，而是雙方都能互相提供價值、幫襯扶持、彼此成就，一起共好的成長型關係。

也就是說，你這個人至少也必須是，確實能夠「令對方欣賞」、「讓對方拿得出手」、「能和對方一起相輔相成越來越好」，或讓人覺得「認識你也很開心、榮幸」的有趣之人才行。

而不是像粉絲追星一樣，只有你認識偶像，而偶像卻不認識你。

在這個世界上，什麼都要講究「雙贏」，關係才會健康、長久。如果總是你一味的從對方身上獲得好處、得到幫助，又憑什麼期待對方一定要永無止境的對你單方面付出呢？

如果你本身沒有料（實力／人品／個人魅力……），那麼就算旁人手上真的剛巧「有個大好機會」又「正好想起你」，對方也不敢真的力薦你上場，不是嗎？

二、你的品性和為人能夠服人！

一位慣性遲到、愛造謠身邊人壞話的才女閨蜜，或愛佔便宜、情緒控管有問題的大才子兄弟，你真的敢替他們背書，介紹工作給他們嗎？

所以說，光是能力上有料、有價值還不夠，做人也要能夠服眾，足夠使人信服、尊敬、感到安心才行。

你必須先是個「好人」，才能讓人真正欣賞，進而願意將難得的好機會帶到你的面前，甚至用自己的名譽來替你拍胸脯掛保證！

三、不需要常聯絡，但相處時能拿出待人接物絕對的「誠懇和真心」！

八百年沒聯絡、甚至根本不認識的人，一上門就理所當然的請你幫他發文，推薦自家公司的新產品，你會怎麼想？肯定覺得很莫名奇妙吧！

人脈還是需要經營的，但用的是真心相待，而非刻意為之的巴結、討好和客套。

人際關係親疏有別很正常，你沒必要費盡心機、花費大把的時間去和所有可能對自己有用的人混熟，或逢年過節就群發訊息、大張旗鼓的到處送禮。只要在有緣相處、接觸時，讓人感覺到你對眼前這個人完全的尊重和真心就可以了！

現在這個社會上假的東西太多，真的東西太少，遇到待人誠懇、真誠的人很難得，一下就會認出來、記住了。只有真的東西，能暖暖的留在人們的心中，讓對方在有好機會時，第一個就想起你，且非常希望是由你來收下這難得的幸運。畢竟，誰不想看到一個很棒的人幸福快樂呢？

所以說呀，別再埋首於各種無效社交啦！當那些厲害人脈、大人物們壓根兒記不得你時，也不用感到太過灰心。只要專注在自己的修行上，讓自己的能力、性格、休養、秉性都更上一層樓，成為一個更好的人就行了！～

就像大家常說的：「花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排」。如果你總是積極進取、努力不懈，真誠待人，才華令人激賞，品性又能使人信服，又何愁會沒有好機會呢？

與其彆扭的費心應酬，不如多留點自在的時間給自己和值得的人吧！（圖／野羊 提供）