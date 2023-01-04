【百元手作料理】醉意兒／麵麵俱圓

文／醉意兒

我之前學習日文時，日文老師曾說過，在日本，新年都會寄明信片給親朋好友或是上司同事，感謝對方一年來的照顧，也請新的一年多多指教。就算是現在手機網路發達了，這個習俗也依然有不少人沿用。

以前我就覺得這個習俗非常好，現在社會太多是忘記怎麼感恩的孩子，教書的那時候，時常聽到有孩子說：「哎呀！都那麼熟了，再說謝謝都生疏了。」我覺得這種客套話不應該教導給孩子，應該要讓他們培養成任何小事都時刻不忘感恩的性格，這樣才能記得誰為他做了什麼、為他付出了什麼，而不是理所應當地去享受這不屬於自己的成果。

但我發現這樣子的大道理跟孩子們說，他們都無法體會，我轉念一想，打了個比方：「你家是否有個超人，她會的技能好多，可以憑空變出早餐、提供自動乾淨的衣服、沒有掃地機器人也仍舊維持整潔的房間、還給你一個遮風擋雨的屋子。」

孩子們聽了都會開懷大笑的說：「才不是呢！那都是我媽做的。」

「所以這個超人每天都幫你們做這麼多，舊的一年結束，新的一年她仍然會繼續的用超能力幫助你們，那麼，是不是該有所表現呢？」我轉頭看向他們。其實他們也不是幼稚園的小孩子了，都知道父母親所付出的辛勞，不過仍是不好意思說出更多的愛意，有的搔搔頭、有的眼光飄移的回應著：「總不能叫我回家抱著老媽說「媽，我愛你！」然後猛親幾口吧！」

有趣的回應逗得我開懷大笑，我把日本的明信片習慣告訴了他們，也知道台灣的孩子比較羞澀於感謝之詞，於是當天就帶著他們做了一個，就算完全沒經驗也可以完成的麵包，而這個免揉麵包，雖然零基礎的學生都可以完成，但當孩子們將母親最愛的口味，做成一個又一個渾圓的小麵包時，那個笑臉可比打遊戲勝利的表情更為愉悅。

簡單的步驟，也可以做出麵包店的高級感。（圖／醉意兒 提供） 可以添加喜歡的口味，做出無限可能。（圖／醉意兒 提供）

最後，在感恩麵包烤好時，我看到了各式各樣的成品，有甜蜜的草莓醬麵包、也有如歐包的堅果包、還有火辣辣的辣肉條麵包。孩子們分享著自己父母最愛的口味，在麵包香中開心地度過了一個幸福的下午。會做成圓形，是因為想要他們能體會到父母的面面俱圓，要承包的事情從生活瑣事，到人生大事，新的一年，也盡自己的一點點的努力，來學習感恩吧！

『免揉感恩麵包』製作流程 【材料】 高筋麵粉500克，酵母粉10克，砂糖80克，食用液體油50克，鹽巴3小匙，水400cc

依照口味可添加堅果、果乾、果醬、肉鬆、肉乾可可粉、抹茶粉，適量即可 【所需器具】 1個鐵鍋、飯勺（攪拌棒）、烤箱 【作法】 1. 麵粉加入酵母粉、鹽巴、砂糖攪拌後再加入液體油攪拌。 2. 水分次添加，一次不要加太多，攪拌均勻後，再加下一次。 3. 如果不好攪拌，用手下去拌勻也可以，攪拌到摸不到顆粒，並加入自己想要吃的配料，攪拌均勻。 4. 用塑膠袋套著，不用完全密封，避免蚊蟲爬上即可，放在室溫5小時等待發酵。 5. 鐵盤上放烘焙紙或是抹油，將麵糰分為六份，稍微整成圓形並放上烤盤，另用剪刀剪成十字或是條紋，會增加麵包的高級感喔！入烤箱前可在麵包上撒薄薄一層麵粉，烤起來會有糖霜的視覺感。 6. 入烤箱，200度烤35分鐘，即可出爐放涼。 備註：因為是沒有揉捏的麵糰，所以筋性比較沒出來，屬於外脆內Ｑ的口感，但是內部會比一般麵包來的較濕，所以如要隔天食用，可以再回烤個3分鐘，但最好當天吃完唷！