開箱充滿戰時色彩「江西箱」！看見故宮北院新入藏文物與它們的故事

文∣鐘雅薰（作者任職於本院器物處）

圖∣國立故宮博物院 、莊靈提供

國立故宮博物院（以下簡稱故宮）新推出的「匯流1950：新入藏文物 風華」（展期：2026.9.11～2028.9.10）以「江西箱」文物為主軸。此批文物共182件，絕大多數未曾公開，展覽擇精要展出，並呈現文物進入故宮的歷程。江西箱文物不僅具有獨特的流轉歷程，更由於它與故宮的相遇—1950年，是故宮邁向北溝時期的關鍵轉折點。這段相遇並非一次歷史偶然，而是二戰 戰後局勢下的物質、人群跨地域移動的一環，而北溝故宮在其中成為離散文物「匯流」之所在。

入藏：1950北溝故宮

江西省政府於1949年渡海來臺，落腳臺中市大公街，成立江西省政府臨時辦事處，但年底旋即結束業務。這時江西省政府教育廳手中保存的一批文物歸屬成了問題。

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幾經周旋，這批文物最終由國立中央博物圖書院館聯合管理處（以下簡稱聯管處）接收。聯管處是由故宮博物院、中央博物院、中央圖書館等機關共組的臨時性組織，當時暫時落腳於臺中糖廠，此處便是點交之處，而這批文物被統稱作「江西箱」。本展首件展品春秋晚期至戰國時期〈嵌綠松石銅劍〉，其原始木匣仍保留點交封條，其上以墨書寫「江西省教育廳保存古物第壹匣 民國三十九年四月五日在臺中點交後謹封 教育廳長周邦道。」（圖1）

圖1 春秋晚期至戰國 嵌綠松石銅劍 國立故宮博物院藏 贈銅000506

江西箱文物移至臺中糖廠不過數十日，隨著臺中霧峰鄉北溝山麓的庫房完竣，再度搬到北溝。1950年北溝庫房是由三座屋舍構成，呈ㄇ字形。1953年舊照（圖2）清楚呈現建築布局，而空曠的田野地貌也反映故當年採用的遷離市區、擇山麓而建的選址策略。至此，江西箱才真正意義上進入安全、穩定的保存環境，並在此安置十五年。

圖2 1953 北溝文物庫房鳥瞰圖 莊靈攝影與提供

開箱 ：江西箱身世

江西箱的來源，目前所知甚少，僅知是1942年江西省南城郵局截獲古物包裹十四件，包裹原預計從湖南湘潭寄江西臨川，再轉寄上海。原來，江西只是轉運點。

1942年正值中日交戰之際，關於這段兵馬倥傯的歲月，原始清冊稱作「124破古銅鏡」的包裝材是最好的見證，這是1944年1月28日《前線日報》（圖3）。《前線日報》是中日戰爭時期第三戰區司令部主辦的軍報，其內容充滿戰時色彩。

圖3 1944 銅鏡之包裝材 國立故宮博物院藏 贈銅000480

雖稱作江西箱，但數件江西箱文物反映與湖南更深的關聯，呼應包裹從湖南湘潭寄出一事。首組是三枚馬楚鐵錢，含「天策府寶」、「乾封泉寶」兩款銘文。馬楚，五代十國時期的楚國（國祚907-951），其鐵幣發行時間短且流通區域集中於湖南。第二件關鍵文物是宋至元〈銀獅鈕方盒〉（圖4），盒底刻銘：「潭州鄭玄造 足色銀」，潭州是隋唐至明初對湖南長沙的舊稱。第三件關鍵文物是西漢〈「粱鄒侯印」滑石龜鈕印〉，龜鈕呈獨特的縮頭烏龜造形（圖5）。梁鄒侯國封地在山東鄒平，但根據《漢書》梁鄒侯的來孫（第六代）居住於夫夷國，即今日的湖南西南部。

圖4 宋至元 銀獅鈕方盒 國立故宮博物院藏 贈雜000472

圖5 西漢 「粱鄒侯印」滑石龜鈕印 國立故宮博物院藏 贈玉002039

藏珠：江西箱選粹

江西箱文物性質組成複雜，除了出土品，年代從戰國時期橫跨至清代，也包含民國的「時下工藝品」，相當考驗鑑定功夫。

江西箱包含一批年代集中在戰國至漢代（前472-220）的文物，以銅鏡質量俱佳。〈四乳四虺紋鏡〉，表面漆黑發亮，狀態呈現所謂的「黑漆古」。〈神人神獸博局紋鏡〉，色如月華，呈現高錫青銅的銀白本色（圖6）。當中亦有本院舊藏較稀缺的類別。西漢〈滑石人〉，神情生動，是固定草席或竹席四角的席鎮（圖7），但此組尺寸小、重量輕，僅用於陪葬。

圖6 新莽～東漢早期 神人神獸博局紋鏡 國立故宮博物院藏 贈銅000501

圖7 西漢 滑石人 國立故宮博物院藏 贈玉002100～002103

漢以後的文物，年代分散。有些經典紋飾主題，歷代反覆出現。獅子紋是其一，五代至宋〈水晶獅〉，鬃毛以陰刻直線表現，沒有穿孔（圖8），類似例證見於五代十國吳越國錢鏐墓。〈獅鈕銅印〉（圖9）年代最晚，工藝純熟卻制式，是民國作品，與共產黨知名抗日烈士楊靖宇用印類似。另有龍主題、「喜上眉梢」等吉祥紋樣主題，多數為珠玉寶石製成的小飾件，為江西箱另一大特色。

圖8 五代至元 水晶獅 國立故宮博物院藏 贈雜000479

圖9 民國 1941年以前 獅鈕銅印 國立故宮博物院藏 贈銅000502

匯聚：1950年代浪潮

江西箱文物是搭乘輪船招商局旗下N3型貨輪「鄧鏗號」來臺（圖10）。N3型貨輪是二戰美國海事委員會設計之貨船，戰後過剩的貨船被美國出售給全球多國商船公司，促成全球航運重建。本次展覽展出N3型貨輪模型，承蒙陽明海運文化基金會惠允出借「漢民輪」模型用於復刻。

圖10 N3型貨輪模型 船模比例1：60 依陽明海運文化基金會「漢民輪」復刻

除了民間商船，二戰時期的軍艦艇亦透過外交協議，轉讓給政府。承蒙外交部授權，本展高清輸出〈中華民國政府與美利堅合眾國政府關於依照美利堅合眾國第七十九屆國會第五一二號法案轉讓海軍船艦及裝備之協定〉，其中清單列出的「戰車登陸艦LST-537」是負責押運故宮第一批文物的「中鼎艦」。這些二戰遺留的軍艦艇與商船，深刻影響戰後臺灣海上交通網絡。

結語

除了江西箱文物，本展另展出外交部捐贈的「章止戈案」文物。1950年代，空軍副總司令毛邦初因軍購款項問題遭政府追查，相關訴訟牽涉古董商章止戈。結案後，外交部在美國接收涉案古物，其中一部分由故宮保存。這批文物由涉案財產轉入公共典藏，呈現1950年代文物流轉的另一條途徑。「匯流1950」意圖呈現1950年代時局下，不同來源的文物沿著各異的路徑匯流於臺灣。

●本文摘錄自《故宮文物月刊 》522期9月號〈「匯流1950：新入藏文物風華」特展—江西箱的時代與它的故事 〉。

展覽資訊 ： 「匯流1950：新入藏文物風華特展」

展期：2026年9月11日至2028年9月10日

地點：故宮北部院區 第一展覽館 304陳列室

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