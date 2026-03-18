故宮北院「蘭亭癖」特展 一睹傳奇書帖〈蘭亭序〉的影響力

晉 王羲之 蘭亭序墨拓本 冊 局部 國立故宮博物院藏 贈拓000348

文∣陳建志（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院提供

〈蘭亭序〉，中國書法史上神秘而雋永的篇章。真蹟不存，卻又影響深遠，從富有天下的皇帝、專攬朝政的權臣，乃至具有官員身分的文人雅士無不為之折服。本項展覽由此發想，看圖說文，闡述其等為之傾慕的文藝表現和意涵。

〈蘭亭序〉的聚散繁衍

〈蘭亭序〉過去被賦予了許多的傳奇色彩，可以作者王羲之（303-361）本人為發端。「一觴一詠，亦足以暢敘幽情。」不難想像此日雅集是一個把酒吟詩的聚會，南宋高宗趙構（1107-1187）還原當日情景曰：「唐何延年謂右軍永和中，與太原孫承公四十有一人，修袚稧，擇毫制序，用蠶繭紙，鼠須筆，遒媚勁健，絕代更無。凡三百二十四字，有重者皆具別體，就中之字有二十許，變轉悉異，遂無同者，如有神助。及醒後，他日更書數百千本，終不及此。」

唐太宗李世民（598-649）繼之，掀起第二波高潮。首先，他派御史蕭翼（活動於七世紀）向越州永欣寺辨才和尚騙取〈蘭亭序〉，臨死前又向高宗李治（628-683）請求攜至昭陵殉葬。自唐代以來，〈蘭亭序〉分身遍布，王羲之〈行書蘭亭序〉卷（傳唐褚遂良摹本）、馮承素〈行書摹蘭亭序〉卷都是。傳為歐陽詢（557-641）所寫的定武本〈蘭亭序〉刻帖為另一支系，又以東京國立博物館和本院庋藏之宋拓本為最早（圖1）。

圖1 宋拓 定武蘭亭真本 卷 局部 國立故宮博物院藏 故帖000001

入宋之後，〈蘭亭序〉聚散繁衍的情形變得更加複雜，權臣賈似道（1213-1275）的收藏值得深入思考和關注。賈氏官至南宋丞相，掌握朝廷大權達二十餘年。性嗜字畫，相傳其收藏〈蘭亭序〉之原石即達八千箱之多。又嘗命幕客廖瑩中（生卒年不詳）付良工王用和擇其家藏〈蘭亭序〉字之精者，彙集刻成悦生堂本〈蘭亭序〉；縮小字刻之靈璧石，稱「玉板蘭亭」。

書法的承繼與應用

相較於唐太宗的激情，宋高宗顯得溫和許多，御撰《翰墨志》一書便多次揭示其對〈蘭亭序〉的推崇與喜好。姑且不論真偽，宋高宗〈書蘭亭敘馬和之補圖〉卷為君臣合作，〈書蘭亭敘〉「激」字的寫法明顯承自神龍本〈蘭亭序〉。而宋高宗〈賜岳飛批剳〉卷筆法流暢，體勢優美，「領」、「若」、「相」等字可見書學〈蘭亭序〉的痕跡（圖2）。

圖2 宋 高宗 賜岳飛批剳 卷 蘭千山館寄存國立故宮博物院 寄存001791

宋宗室出身的趙孟頫（1254-1322）則以實際行動展現其長年對於〈蘭亭序〉的執著與熱情，晚年嘗謂：「余臨稧帖無慮數百本，皆心想手追，未嘗對寫。雖各有意趣，未若此幅之天真多也。」高超的書藝、大量的臨帖，連帶掀起一股臨仿風潮，院藏〈宋拓定武褉帖趙氏藏本〉卷拖尾的臨帖應當就是此一背景下所產生的偽作（圖3）。

圖3 宋拓 定武褉帖趙氏藏本 趙孟頫臨蘭亭序 卷 國立故宮博物院藏 故帖000002

文徵明（1470-1559）書藝、畫藝均受趙氏影響，對〈蘭亭序〉也是情有獨鍾。舉例來說，《停雲館法帖》收錄有薛紹彭的臨本，生平亦多次臨寫〈蘭亭序〉，明文徵明〈書蘭亭敘〉卷為其中之一，時年八十有九（圖4）。尚曾彷彿蘭亭雅集情景作畫、題寫〈蘭亭序〉全文，明文徵明〈蘭亭修褉圖〉軸即是。

圖4 明 文徵明 書蘭亭敘 卷 國立故宮博物院藏 故書000101

興起於松江華亭的董其昌（1555-1636）用功程度不下趙、文二氏，明董其昌〈臨褚遂良蘭亭敘〉冊可謂佳例（圖5）。顧襄遠（生卒年不詳）觀後曰：「董宗伯每歲上巳，輒臨禊帖一通，人間流傳無慮數十本。要其宗趣，褚法為多。」特別之處在於董氏認為臨帖要靈活運用，例如在臨寫〈天馬賦〉時就主張必須摻入〈蘭亭序〉的筆意，曰：「米元章好書天馬賦，……余所見三本，時復書之，即用米法，然非以稧帖運筆之意為之，終不得似也。」

圖5 明 董其昌 臨褚遂良蘭亭敘 冊 局部 第1至4開 國立故宮博物院藏 故書000227

王文治（1730-1802）則是清代接觸〈蘭亭序〉極為深入的一位書法家，嘗曰：「余從事於蘭亭者三十年，從事於定武者二十餘年，年近六旬，始粗有入處。（圖6）」再者，明清之際，書家會乘興擷取名帖中的單字，挪寫到對聯之上。這些集字成聯的書作大抵文辭雅致，書法淳古，清王文治〈行書五言聯〉軸可為代表（圖7）。

圖6 清 王文治 跋定武蘭亭真本 卷 國立故宮博物院藏 故帖000001

圖7 清 王文治 行書五言聯 軸 國立故宮博物院藏 購書001087

吳榮光（1773-1843），廣東南海縣人。觀其收藏，概以定武本〈蘭亭序〉為圭臬，嘗曰：「蘭亭墨寶，既入昭陵，自以定武本為無上正覺，故以冠其首。次錄蘇齋摹落水本，以證定武之真。又次方及古刻與唐臨本。」書法文字亦受影響，院藏明倪元璐（1594-1644）〈書畫〉卷後方題跋之「崇」字被改寫成定武本〈蘭亭序〉特有的「崇」字（山字下方有三小點）（圖8）。

圖8 清 吳榮光 跋明倪元璐書畫 卷 局部 國立故宮博物院藏 贈畫000365 李石曾先生捐贈

品鑑考著

文人雅士崇尚〈蘭亭序〉的表現，尚且涉及複雜的品、鑑、考、著的學問，可以王澍（1668-1743）、翁方綱（1733-1818）為代表。王澍〈臨宋高宗蘭亭詩序〉本幅後方有兩段題跋，其一曰：「此卷筆筆規模褚公，不惟形似，并其神韻而具得之。吾嘗說潁上為褚模稧帖第一，此本又思陵模潁上褚本第一。（圖9）」對於理解高宗的書藝表現甚有助益。

圖9 清 王澍 書積書巖帖（五十九） 冊 局部 臨宋高宗蘭亭詩序 第4、5開 國立故宮博物院藏 故書000779

翁方綱撰有《蘇米齋蘭亭考》，內容詳實細緻。賦詩取向結合〈蘭亭序〉，晉王羲之〈蘭亭序墨拓本〉冊後副葉就謄抄翁氏吟詠神龍本〈蘭亭序〉的詩句，曰：「扁鋒馬式孰良工，懷字今看冀北空。不藉神龍書府印，果然羊薄出江東。（圖10）」事實上，本展標語也是援引自翁氏詩文，曰：「此帖尚疑蠟未乾，吾齋正有蘭亭癖。」

圖10 晉 王羲之 蘭亭序墨拓本 冊 第7開 國立故宮博物院藏 贈拓000348

小結

作為唐太宗殉葬品的〈蘭亭序〉，是否就是羲之醉書那件手稿呢？真相不得而知。欣慰的是，藉由探詢九位不同朝代、階層，各式各樣醉心〈蘭亭序〉的人為表現，得以稍稍領略那份執著、執迷的契機與實踐，「天下法書第一」文化符號的光環和地位似乎也在無形中日益被鞏固、強化，迄今未止。

●本文摘錄自《故宮文物月刊》515期2月號 〈「蘭亭癖—九位醉心〈蘭亭序〉的皇帝、權臣與文人雅士」導賞〉

展覽資訊： 「蘭亭癖—九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」

時間：2026.01.16～04.06

地點：國立故宮博物院 北部院區 正館212陳列室 更多內容詳見官網