農學碩士夫妻回鄉耕作 10年熱情精準化培育溪州芭樂

水產專業碩士畢業後的崇愷，正值台灣養殖漁業蓬勃之際，他曾有過一個遠大的夢想，希望投入高單價的石斑魚養殖，然而紫彤看著身邊從事養殖業的案例，深刻感受到那種「賭博式」的風險，她對崇愷理性分析：「養魚成本極高，環境變數太大，一場颱風或是一個變天，整池的魚可能翻白，而且水底下的狀況看不見，風險真的太高了。」

這番理智的勸告，讓崇愷停下了腳步，但他一心想從事農業，就在人生方向轉折的關頭，種辣椒的鄰居一場閒談成了契機，聽講僅僅一小塊地一年就能賺進七、八十萬元，對於當時毫無務農經驗的崇愷來說，像是一個穩健且迷人的選項，他心想：「那不然來種田好了，成本相對低，而且鄰居說會教我們。」

就這樣，崇愷和紫彤這對頂著碩士光環、連鋤頭都沒拿過的「農業小白」，正式在溪州落腳。但老天爺給的震撼教育隨即而來，2015年，他們投入種植的第一年，就遇上了蘇迪勒與杜鵑強颱，崇愷回憶，那是他的生日月份，卻看著田裡剛種下沒多久、本來期待收成的辣椒，被狂風掃到葉子全無，整片倒伏在泥水中，當時心裡充滿徬徨，想著是否該全部翻掉重種。

老農鄰居告訴他：「還可以賭賭看，再等等看。」靠著鄰居手把手的肥培管理指導與自身的毅力，那批辣椒竟然奇蹟般地活了回來，雖然最終收入不如預期中的「七、八十萬元」，但這第一場洗禮，讓他們深刻體認到農業「看天吃飯」的無奈真意。隨之豐收的辣椒也沒讓他們好過，堆滿整屋加上包裝和裝箱，常常讓他們忙到半夜，一早又要下田，費時費工費體力。

「津脆」品種的芭樂多汁脆甜。圖／豐年誌

「溫室裡的魔練」50℃ 的體感極限與身心警訊

農事漸漸熟悉，兩人也到臺中農改場上課，想要換種溫網室的瓜果，崇愷當時與人合夥，在溫室裡租了三、四分地種植小黃瓜。設施農業雖然能避雨，但溫室內的環境卻是另一種極限挑戰。「夏天溫室裡面體感溫度直逼50℃，汗水是直接滴在土裡的。」紫彤回憶，小黃瓜是連續採收作物，成長速度極快，採收與包貨的壓力像是無限輪迴，兩人常戴著頭燈採收小黃瓜到半夜十一點，回家睡不到三、四個小時，清晨又要趕著採收「長大」的瓜，否則就會變成賣相不佳的大黃瓜。

那段日子，崇愷曬得黝黑、體重直落，而當時還在水產飼料公司擔任業務的紫彤，每天要在台南、高雄與溪州之間長途通勤，單日車程超過兩小時，高壓的業績目標加上農忙，讓她的身體發出了嚴重的警訊，甚至出現了顏面神經失調。一次同事在工作中突發心肌梗塞意外離世的噩耗，成為了壓垮駱駝的最後一根稻草。她開始思考：「薪水兩萬多加上獎金，卻要賠上性命與時間，真的值得嗎？」最終，紫彤決定辭去職務，正式回歸溪州全職務農，與崇愷全心投入自家約六、七分地的芭樂園種植管理。

有機栽種的水果玉米可以生吃，有水梨的口感和蘋果的香氣。圖／豐年誌

靦腆內向的崇愷對農事有一份專注的堅持，看到好收成也會笑開懷。圖／豐年誌

「搞鋼」的職人魂 「實驗室裡的科學農法」

兩位碩士務農，最大的特色就是將「科學家精神」帶入田間，品牌名稱取作「搞剛農夫」，除了諧音兩人的特質，更源於崇愷對於農事細節近乎偏執的堅持，他發揮生物科學的專業背景，把自家當成了實驗室。「芭樂在膨大期非常需要鈣和硼來維持脆度，但一般的肥料吸收效果有限。」崇愷不滿足於市售現成肥料，他買來磁石攪拌器與加熱器，開始研究學術文獻與國外資料。他利用化學反應與溫度的精確控制，自行合成高移行性的葉面肥。他笑稱自己每天都在配製「祕密配方」，為的就是讓養分能精準到達果實，創造出與市場區隔的硬脆口感。

此外，崇愷也積極擁抱數位工具。他不僅土砲改裝省力的電力噴霧設備，改善了傳統耗體力的噴藥方式，還會利用AI工具與線上文獻，查詢病蟲害的最新解決方案。在田間管理上，他們也曾嘗試過各種「草生栽培」的實驗，雖然曾因特定草種（如白花三葉草）招來非洲大蝸牛而受挫，但這些試錯的過程，都化作了他們精準農法的養分。

「疫情中的行銷轉身」 Line@圈粉兩千人的實績

紫彤回歸農園後，補足了「行銷與通路」這塊關鍵拼圖，不料2020年新冠肺炎疫情爆發，眾人不敢出門採買，紫彤敏銳地覺察到商機，她主動推廣「蔬菜箱」，不僅整合自家的「搞剛芭樂」，更串連起溪州青農聯誼會夥伴的優質葉菜，將附近農友的蔬果也納入販售，她利用 Google 表單與 Line@ 建立了一套便捷的訂購系統。

靠著對品質的嚴格把控，與誠實透明的溝通，紫彤在短時間內累積了超過2000人的核心客戶名單。當大多數芭樂農還在依賴拍賣市場、受價格劇烈波動所苦時，他們家的芭樂早已透過口碑與團購被訂購一空，「我們家的芭樂，堅持要在樹上待到熟度足夠才採。雖然運輸難度高、報損風險大，但那個糖酸比和厚實的風味，是提前採摘的果實完全無法比擬的。」這份對「熟度」的堅持，也讓崇愷在溪州芭樂評鑑中脫穎而出，獲得「優勝」肯定。

「下一個十年」食農教育與溪州品牌的深度紮根

如今，兩人已經不是十年前那對迷惘的年輕人，身兼溪州青農聯誼會會長的紫彤，與在國小擔任食農教育講師的崇愷，現在思考的是更宏觀的產業格局。他們正計畫在新的田區開發「食農教育」場域，開放有機種植的溫室水果玉米，讓消費者體驗現摘鮮吃。並將津脆芭樂等新品種，結合「溪州」產地成為芭樂重鎮，能讓消費者親自感受到土地能量的品牌。

這對「搞剛夫妻」用十年的時間證明，高學歷務農不是資源的浪費，而是賦予傳統產業「精準化」與「品牌化」的新契機，兩夫妻從「讀那麼高幹嘛回來種田」的質疑，到如今用專業技術與行銷實力贏得肯定，他們正在溪州的黑土上，用科學的精準與農人的熱情，持續耕耘這份甜蜜的事業。

崇愷手工打造的噴霧車，在芭樂園間施作省工又省力。圖／豐年誌

