掌握修剪藝術的「植感」角落：新竹Corner Green 植角植物店 X 植角髮廊

文／張玉伶

攝影／啦嘟嘟工作室、攝影／ Alf Wang

Corner Green 植角植物店 X 植角髮廊：以植物共生的植物店與髮廊

走進民生路170 巷內，目光很難不被轉角的一大片綠意吸引，陽光輕輕灑在植物葉片上，被悉心照料著的植物個個迎風招展，搖曳生姿。本以為這裡是販售植物的店家，推開店門後卻看見一整排整齊劃一的大面明鏡、座椅，空間中充滿美髮造型產品香氣，才意會到這裡不但是一家植物店，也是一家理髮造型店——這裡是由喜老闆和太太小妍共同經營的Corner Green植角植物店、 植角髮廊。

Corner Green 植角髮廊、植角植物店，不僅是理髮店，也是一家植物店。

打開綠手指的大門，用綠意圍繞的植角髮廊

原先只是想為小妍經營的髮廊增添一絲綠意的喜老闆，在花費許多心力研究植栽之後也一頭栽進綠手指的世界，一盆盆的觀葉植物有如「無性生殖」一般，漸漸地佔滿了髮廊的店門口。隨著植栽在髮廊中增加，也讓顧客好奇、上前詢問植物相關服務。喜老闆發現，綠意蘊藏在不少顧客心田中，每個人都可能是好「盆」友。因此將髮廊結合植物店經營，造型部分由小妍主責，喜老闆則提供客製化的植栽規劃。

植角植物店充滿綠意的一角

植角植物店修剪的藝術！人與植物的共同性

「植物跟人一樣，如果開始生病都會有徵兆，錯誤的環境容易讓植物生病，就像人待在不適當的環境中，會讓人的心情不愉快。」

喜老闆發展出自己的一套植物哲學，透過從根系、葉片、土壤、濕度的觀察，並鑽研植物的習性，再給予適當的養份和空間，植物就能漸漸成長、茁壯。如同對待人的方式，理髮也需要考量到每個人的不同髮性、整理的習慣，進而設計合適的整體造型，看似毫不相干的理髮與植栽，有其不謀而合的巧思存在。植物需要換盆、修剪老葉、施肥，人也需要修剪頭髮、進行頭皮保養，共通點皆是得透過細心的觀察，才能讓植栽與人健康茁壯。

喜老闆正在仔細照顧店內植物

細心呵護好「盆」友，與植物共生的相處之道

對於喜老闆來說，每次為不同的空間作植栽規劃， 都是一次創作。考量到新竹風風勢強勁、部份大樓西曬嚴重的特性，在室外空間，喜老闆會建議種植葉片渾圓、革質、果實飽滿可愛的海葡萄樹，或是樹形獨特， 常見於濱海的白水木，為室外空間增加靈巧的氣息；而室內空間則可以選擇雨林植物，其特性為需要濕度較高的環境，因此玩家可以考慮添購加濕器。

不過，人體若是在濕度太高的環境生活可能會感到不適，那麼該如何與雨林植物共生呢？ 喜老闆的答案是：「需要取捨！」植物也會滋生小蟲或螞蟻，習性可能也會與人類相互衝突，所以需要評估使用者需求來做取捨。

由喜老闆和小妍共同經營的「植角髮廊」 與「植角植物店」

Corner Green 植角植物店推薦！喜老闆的特選植物

小盼菩提 喜老闆喜愛的植物之一，名字傳遞著令人心平氣和的氣氛，寓意著健康長壽、招財納福，植株文雅端莊，搭配深棕色的高盆器，整體造型構成素淨之美。 愛心榕 葉片呈現愛心形狀，枝條細且光滑、柔軟，顯得優雅從容。愛心榕是除了小豆樹以外，日本人最常妝點於居家的植物。光線需要半日照，喜愛強光且耐陰。 對於喜老闆來說，每個植物都是他的珍寶，為優雅的愛心榕搭配一隻逗趣的樹懶則是創作上的小創意。 日本斑葉龜背芋 葉片上帶著有如大理石一般的白色紋路，白色斑紋不規則狀生長，由於基因有別於其他龜背芋，因此為少見且目前炙手可熱的龜背芋品種。全株搭配白色直紋高盆器，為整體營造出挺拔感。

植角髮廊 新竹市東區公園路201巷5號 週一到週日：10:00-19:00（全預約制） Line ID 搜尋 @cornerhairdesign 植角植物店 新竹市東區公園路201巷5號 週一到週五：10:00-19:00（預約制） 週六：10:00-18:00（不需預約）

●本文為 《貢丸湯》27 期「老城裡的植感生活散步」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「走進新竹的「植感」角落：Corner Green 植角植物店 X 植角髮廊」，未經同意，請勿轉載。