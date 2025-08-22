【展演的回聲】卡爾／《150週年印象派光影藝術展》感受光與影流過身體，而我走進了畫裡

致敬藝術大師的《150週年印象派光影藝術展》巡迴最終站來到台中，從原尺寸仿畫到高科技環形投影空間，讓畫不只是畫，更是一場華麗的沉浸體驗！

琅琅悅讀特別企劃專題【展演的回聲】，邀請插畫家走入展場，以獨特的觀察視角分享展場見聞、巧思與展件故事，讓觀展的感動與迴響不斷地傳遞下去。（編按）

（立即票選玩抽獎，文末詳見活動辦法）

文／卡爾（插畫家）

《印象派150週年光影藝術展》，一場用影像、燈光與沉浸式科技重現印象派精髓的體驗型展覽。為了紀念印象派誕生 150 週年，主辦方不只是「呈現」經典畫作，而是「讓觀眾走進畫裡」，親身感受那個對抗傳統、用光與色彩書寫感知的時代。這場展覽曾在台北、高雄展出，這次來到台中中友百貨 14 樓，是巡迴的最終站。

不只是觀看 而是打開「看見」的全新感官

走進展場的第一秒，我就站住了。映入眼簾的是整面梵谷的自畫像總覽牆，像是翻開一本他人生的速寫集，顏色與筆觸從混亂走向炙熱，又從明亮掉進深沉。右側螢幕播放著一位飾演梵谷的演員，以第一人稱自述的方式講述他的創作與掙扎。這種進場方式太強，觀眾還沒開始走，就先被情緒拉住了腳步。

這裡是整個展覽分為五大展區，每一區不只是不同的主題，而像一段段由畫作剪接出來的故事。從歷史、城市、光影到季節，每個段落都讓人重新思考什麼叫「看見」。

展區一｜黃金印象

這一區像是時光機，用影片與原寸仿真畫作帶領我們快速回顧印象派的誕生與演變。展場入口的大螢幕播放著印象派簡史，搭配梵谷的第一人稱自述影片，背景配樂低沉又溫柔，像是某種訴說過去的方式。牆上設置的「梵谷自畫像牆」是我覺得這區最強的一環，每一幅畫都像一段情緒截圖，看著他的眼睛，很難不被牽動。

這一區不是最浮誇的，但情緒非常飽滿，像在說：「來，先認識我們，再開始沉浸。」

「梵谷自畫像牆」此區情緒張力最強，看這他畫中的眼睛，很難不被牽動情緒。圖／卡爾提供

展區二｜花都風情

這區是城市的浪漫拼貼。畫家們把工業革命後的巴黎生活通通搬進畫裡，從街角的咖啡廳到河畔的散步景致，馬奈、雷諾瓦、竇加等人的畫作記錄了那個時代的自由與不安、流行與迷惘。燈光與配樂把觀眾帶進一種輕快卻細膩的節奏，有幾幅畫作前會投影出與畫面呼應的街景或動態人影，讓你彷彿正在走進那幅畫後的世界。

原尺寸仿作名畫一次排開呈現。圖／卡爾提供

展區三｜藝象之都

這裡是給莫內與梵谷的專屬舞台。燈光打在原寸仿畫上，筆觸與色塊像是活的，畫裡的情緒隨投影波動而改變。

我最久駐足的畫作就是在這一區，莫內的《撐傘的女人》。原畫本身就具有風感與光影的流動性，在這裡透過動態技術加強，那條裙擺真的會「飄」，草地上的光也閃爍變化。那瞬間真的像有風從你身邊吹過，你不再是旁觀者，而是那片草地上的某個人，正在遠遠看著她。梵谷的部分則用強烈色彩與粗筆觸營造出極大的情感拉扯，讓你能用身體去感受他畫裡的重量與躁動。

巨幅版的莫內《撐傘的女人》能感受到畫家筆觸下的風感與光影的流動性。圖／卡爾提供

展區四｜光影之舞

這區根本是展覽的情緒高潮。整個空間變成一條「會呼吸的時空隧道」，像進入詩集裡某頁翻開的空白行。

地面與牆面交錯投影著季節與光影的變化，燈光像流動的水在你腳邊滑過，線簾投影則在你經過時輕輕顫動。那是一種只有走過才會懂的魔力。如果你停在隧道中間不動，整個空間會安靜下來，只剩下光在你身上游動。那時候你會突然明白，為什麼印象派畫家會如此著迷於光線。因為光本身，就是情緒本身。

展區「光影之舞」最吸引人，就像是一個「會呼吸的時空隧道」。圖／卡爾提供

展區五｜四季之歌

最後一區像是大自然的謝幕儀式。莫內的《睡蓮》與《麥田》系列以沉浸式投影重現四季流轉的詩意。春天的睡蓮池閃著晨光，秋天的麥田則像金色波浪那樣輕輕晃動。觀眾走在這個空間裡，會感受到景色不斷變換，從淡藍走到金黃，再進入冬日的灰白，那些色彩與季節變化都不是靜態畫面，而是跟著觀眾一起流動。

展區「四季之歌」鋪天蓋地而來的藝術光影，帶你領略印象派的自然四季。圖／卡爾提供

你不是在看畫，而是在「經歷畫」

很多人說，這種展覽只是投影、只是技術炫技，和真跡的感動不能相比。但我認為，它的價值不是在於替代，而是翻譯。

它把那些美術課本裡的名字，翻譯成你身體可以理解的語言。把那些靜靜掛在牆上的顏色，翻譯成流動的空氣與情緒。它讓那些誕生在百年前的光，穿越時空，照到了你的臉上。

所以如果你是設計系學生、對藝術史有興趣，或者只是想被美好充滿的人——真的值得來一次。然後記得，畫旁邊的 QR Code 千萬不要錯過。想更懂這些畫，光看不夠，聽也很重要！

這不只是一場普通的看展， 這是一次「讓自己變成畫」的過程 ; 你不只是觀眾， 你是光與色中，被重新點亮的那個人。

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「150週年印象派光影藝術展」雙人票，投票時間即日起至2025/8/25 06:00止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「150週年印象派光影藝術展」雙人門票（市價：900元），10名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎：雙人門票（市價：900元），10名，待公布