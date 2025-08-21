【展演的回聲】Shika 西卡／光與影的交響──「150週年印象派光影藝術展」觀展記

（立即票選玩抽獎，文末詳見活動辦法）

文／Shika 西卡（琅琅原創作家、圖文作家）

走進展覽廳之前，我原以為這會是一場常見的「大師名畫回顧」，觀眾在展場裡靜靜地移動，面對掛在牆上的畫布，暗自欣賞、尋找共鳴。然而，這場「150週年印象派光影藝術展」卻打破了這樣的想像。它就像是一趟沉浸式的時光旅行，將印象派誕生的黃金年代以光影、聲音和空間裝置重構，讓觀者在其中流連，彷彿成為畫布的一部分。

梵谷親臨為你說藝術史

展覽的一開始，便以一面大型電視牆播放印象派簡史。特別引人注目的是，其中穿插了梵谷自述生平的片段，由演員化身畫家，用第一人稱的口吻娓娓道來。傳統的美術展往往將觀眾置於「凝視」的位置，觀看的是靜止的畫作與標註的年份。然而透過「會說話的藝術家」的呈現方式，讓作品看似不再遙遠，也能讓觀者感受到畫家是有血有肉的存在。

現場有不少家長帶著孩子觀展，我觀察到幾個小朋友，在銀幕上的「梵谷」開始講述自己的故事時，立即安靜下來，眼神緊緊盯著畫面。這樣的沉浸式敘事，成功地讓下一代以更直觀的方式理解藝術，而不僅僅只是當成「要學習的知識」。

走進畫布裡的巴黎街道

在第一展區「黃金印象」中，觀者能近距離欣賞馬奈的《女神遊樂廳的吧檯》、雷諾瓦的《煎餅磨坊的舞會》等經典作品的等比複製。不同於傳統複製畫的靜態展出，這裡有部分作品以數位化手法「活了起來」。像是竇加的《舞台排演》透過動畫捕捉舞者的身影，讓觀眾彷彿置身於排練現場，而雷諾瓦《兩姐妹》則透過具現化光影的變化，增添幾分生動的感覺。

作品真跡的顫動當然無可取代，然而在這裡，數位科技卻提供了一種「再感受」的途徑。它不與真跡競爭，讓我們知道過去的經典作品，也能在當代媒介中獲得新生命。

第二展區「花都風情」將巴黎的城市景象，以大規模投影覆蓋在牆面。觀者不再只是看畫，而是「走進畫裡」。當光影映射在立體空間時，咖啡館、歌舞廳、公園這些印象派最愛的題材不再只是畫布上的瞬間，而是成為一種可供漫步的場景。

步入一座專屬於莫內與梵谷的藝廊，沉浸於兩位大師的創作世界。圖／翡冷翠文創

光影交錯的重頭戲

而第三展區「藝象之都」，則聚焦在印象派中最受歡迎的其中兩位畫家——梵谷與莫內的作品上。

當站在莫內的《睡蓮》前，透過現場燈光營造與畫作相呼應的氛圍，觀者彷彿站在池畔，隨著光線的顫動感受到時間的流轉。如果說傳統美術館重視作品的原貌，那麼搭配畫作營造展示空間的展覽，更像是重現藝術家創作時的心境。

光影之舞以時空隧道的形式，步入光影交織的藝術長廊，感受光影的流動世界。圖／翡冷翠文創

第四展區的「光影之舞」可說是展會重點之一。一條長廊以夜晚的絢爛色彩鋪展開來，作品投射在輕盈的簾幕之間，隨著觀眾的移動而變換姿態。這種體驗式的設計成功抓住了印象派的核心精神，也就是捕捉光的瞬息變化。當觀者進入長廊時，因步伐不同、角度不同，看到的畫面都獨一無二。正如印象派畫家，因時、地、氣候而創作出不同的景色，捕捉流動中的美。

最後的「四季之歌」展區，則以明亮而歡快的方式收尾。將大師們的作品投射在牆面與地板，讓觀眾的身影與畫作交疊。現場許多人索性坐下來拍照，將自己融入畫面。

圖／Shika 西卡提供

感受超越畫布的真切情感

看展覽在許多人眼中或許是一件嚴肅的事，需要安靜凝神、閱讀解說。然而，這場展覽卻打破了「距離感」，讓觀者能以更輕鬆、互動的方式親近藝術。對熟悉美術展的人來說，這可以成為一種重新感受經典的契機，而對缺乏看展習慣的人而言，則是友善的入門。或許正因如此，不論是藝術愛好者，抑或是第一次接觸印象派作品的觀眾，皆能在光影交錯的空間裡笑著、拍照、交流。

若說印象派畫家以畫筆捕捉自然中最短暫的光影，那麼這場展覽則以多元的呈現方式，帶出作品最真切的情感。

琅琅原創作家Shika 西卡。圖／Shika 西卡提供。 Shika 西卡

原創小說與圖文作家，生活日本，喜歡說故事，特愛吉卜力作品。專注於懸疑、推理、戀愛及療癒題材，並不時於 IG 分享插畫。2025 年以《斷掌山》入圍首屆「琅琅原創大賞」，榮獲「影視開發潛力獎」。

代表作：《她被殺死的那一天》、《斷掌山》

