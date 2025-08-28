【展演的回聲】戴維君／風推著雲朵在畫畫！鑽進被窩看《波隆那插畫大獎展》的童話夢
備受全球插畫界矚目的《波隆那世界插畫大獎展》，將於今年夏季強勢回歸！連續五年，由翡冷翠文創承辦的《波隆那世界插畫大獎展》今年匯聚全球超過40個國家、101位插畫家們的創作精華，總計433件入選作品，現正在台北松菸熱鬧登場！
琅琅悅讀特別企劃專題【展演的回聲】，邀請插畫家走入展場，以獨特的觀察視角分享展場見聞、巧思與展件故事，讓觀展的感動與迴響不斷地傳遞下去。（編按）
文／戴維君（插畫家）
沒想到這次的《波隆那插畫大獎展》，能這麼的「放鬆」!
拉開棉被縫成的門簾入口，彷彿回到了小時候，一頭鑽進被窩裡看故事書，小小天地裡藏著一個宇宙。展間裡幾個懶骨頭散落在地毯上，讓看畫的氛圍又多了幾分親切，像是有人輕聲說：「沒關係，在這裡可以孩子氣」。
喜歡這樣的輕鬆自在，用溫柔的睡前故事，把我們帶進了夢境般的童話森林。不用想太多，也不用擔心旁人的眼光，累了就休息躺躺。
圖文共舞觸動人心
輕鬆隨興的看畫之外，《波隆那插畫大獎展》還給了我許多啟發。不單是畫作本身，更多是來自於「作品說明卡」。文字在畫面裡流動，時而共舞、時而互補，讓作品更加有溫度和意境，觸動人心。
像是日本插畫家青木貴子（Takako Aoki ）的《我們最喜歡的地方》，描繪拼貼了生活中再平凡不過的事物和場景，伴隨標題文字裡一再重複的「我們喜歡這裡」，每一幅畫面都像用純真的童音訴說著，因為「這裡有你」一切都閃閃發光不再平凡。
葡萄牙插畫家伊內絲（Inês Viegas Oliveira）的《決鬥》，乍看之下，畫面和主題好像沒什麼關聯。看了說明卡，文字絮絮叨叨著複雜的心情，我也慢慢被感染，逐漸進入畫面的情緒裡。最後，山的形象變成了花，文字和畫面也交互呼應著。大自然撫平了內心的波動，然後新事物也會接踵而來。心裡的大山，一朵花就能推開。
綿羊箱子的無限想像
有的故事充滿無限想像，留下很多未知與懸念，讓人不斷去探索。我喜歡這樣的故事！有時候說了沒畫的，或畫了不說的，像在玩猜謎；甚至畫家還會故意將畫面畫到滿滿的，然後拉著你一起去找細節裡的秘密。這讓我想起「小王子」裡，聖修伯里畫的那口綿羊箱子。表面上看起來簡單，卻能裝下整個世界。
義大利插畫家璐娜（ Liuna Virardi）的《山丘》，原本看似安排了很大的場景，登場的主角卻是隻很小的小蝸牛，小到幾乎要被忽略，形成了巨大的反差。其中兩幅畫小蝸牛沒有現身，而是用文字平淡地說了心裡的打算；不知道他最後有沒有抵達山丘上那棵老橡樹，但我真的相信他往那裡去了。
童話裡的推理小樂園
還有一個趣味的作品，哥倫比亞插畫家迪帕喬（Dipacho）的《從前，有一隻鳥》，作品的標題就是謎題，答案卻只露一半在畫面裡，另一半留給我們去想像，同時卻也暗示著答案就在這裡。畫面、文字、還有答案那隻鳥，虛實之間互相呼應。用一點幽默，把我們拉進了這個推理的小樂園。
義大利插畫家喬瓦尼（Giovanni Colaneri ）的《皮皮尼》，在人類城市和蜂巢城市裡，充滿了各式各樣有趣的人物，主角是一隻到處亂逛的小蜜蜂。在尋找小蜜蜂的同時，孩子們也跟著去認識自己以外的人們，去理解自己與世界的關聯。
印象深刻的兩項特展
這次波隆那插畫展還增加了兩項特別展，「SM國際插畫大獎」與「60週年紀念展」，都是以往所沒有的。
一進展區入口，最先看到的就是《重新凝視》（Volver a mirar）的原畫；這是獲得SM插畫大獎的阿蘇爾（Azul López）的繪本作品。
我跟著畫裡那個充滿好奇、時常仰望天空的人，重新感受陽光從枝葉間灑落的美。看著那些漸漸遠去的身影化為星辰，夢境與意識終究變成了無底深淵。當一大群五顏六色的鳥兒，成群飛向天空的時候，世界就像山水間那一抹微笑，他的心靈也自由了。
展區中央「夢的樞紐」像一間時光小屋，裡面藏著波隆那插畫展60年的記憶和光彩。二十幅入選作品，是大家對這座城市的印象。看看那些門廊、雕像、畫家牆、書展裡穿梭的人群，以及那些迷人的小角落；波隆那的美，就這樣被靜靜地收藏在人們的心底。
與夢相擁，重溫愛與陪伴
走出畫展時，天空很藍，風推著雲朵在那兒畫畫。
等紅綠燈的時候，我想起了米格爾（Miguel Tanco） 在《小故事》裡畫的鱷魚斑馬線，公車開過去，又想起他車窗上那兩顆相印的心。「世界破破爛爛，小貓縫縫補補」，寺澤智慧子《日常》的版畫小貓，睏倒在校園圍牆上。我無法停止想像，這些生活場景，全都和插畫展一起收進了心裡。
紅綠燈的小綠人跑啊跑，催著我們快一點。
是啊，生活可能會有些亂、有點吵，像起了毛球的衣角，磨得人浮躁。但我們依然能與夢相擁，再捻上幾縷陽光，為自己的故事添上一點溫度與情懷。你也許不一定會記得那些畫，但一定能重溫那份愛與陪伴。
作者簡介
戴維君
國立台灣師範大學美術系畢業，2021年獲得波隆那插畫大獎，獲邀波隆那書展60週年紀念插畫展。曾任職美術教師，目前除了視覺設計與插畫工作，並投入心力於繪本創作。
學習藝術開拓了我的視野，教我停下來用心去看、去聽，去感受和發掘更多的想像，嘗試讓作品呈現更豐富的樣貌。希望我的作品，能傳遞一些溫暖的能量，帶給人們美好的感受。
Instagram：@weichun_dai
展覽資訊：
《波隆那世界插畫大獎展》
展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)
營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）
展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)
活動詳情：點我看更多
關於「展演的回聲」
當展覽與演出結束後，真正的觀看才悄然開始。我們相信，一場展覽的意義不止於現場，而在於它如何在觀者心中留下餘韻與回聲──那些關於創作、記憶、生命、身分的種種對話。
此系列是藝術現場的書寫空間，匯聚文字的扣問與凝視後的反芻，邀請不同領域的創作者走進展場、演出、音樂會，也走進作品的深處，以觀後感、延伸筆記或專業視角，時而評論，時而省思，引出作品乃至於展場的未盡之言。在這裡，我們不急著解釋，而是讓回聲慢慢說給你聽。
