【展演的回聲】戴維君／風推著雲朵在畫畫！鑽進被窩看《波隆那插畫大獎展》的童話夢

文／戴維君（插畫家）

沒想到這次的《波隆那插畫大獎展》，能這麼的「放鬆」!

拉開棉被縫成的門簾入口，彷彿回到了小時候，一頭鑽進被窩裡看故事書，小小天地裡藏著一個宇宙。展間裡幾個懶骨頭散落在地毯上，讓看畫的氛圍又多了幾分親切，像是有人輕聲說：「沒關係，在這裡可以孩子氣」。

喜歡這樣的輕鬆自在，用溫柔的睡前故事，把我們帶進了夢境般的童話森林。不用想太多，也不用擔心旁人的眼光，累了就休息躺躺。

圖文共舞觸動人心

輕鬆隨興的看畫之外，《波隆那插畫大獎展》還給了我許多啟發。不單是畫作本身，更多是來自於「作品說明卡」。文字在畫面裡流動，時而共舞、時而互補，讓作品更加有溫度和意境，觸動人心。

《我們最喜歡的地方》，青木貴子（Takako Aoki ）。圖／戴維君提供

像是日本插畫家青木貴子（Takako Aoki ）的《我們最喜歡的地方》，描繪拼貼了生活中再平凡不過的事物和場景，伴隨標題文字裡一再重複的「我們喜歡這裡」，每一幅畫面都像用純真的童音訴說著，因為「這裡有你」一切都閃閃發光不再平凡。

《決鬥》，伊內絲（Inês Viegas Oliveira），圖左作品標題：「當我意識到時，我的腿自己動了起來」，圖右作品標題：「總有一個數字、一個新事物、一個接一個的接踵而來，不是嗎？」。圖／義大利波隆那童書展官方網站

葡萄牙插畫家伊內絲（Inês Viegas Oliveira）的《決鬥》，乍看之下，畫面和主題好像沒什麼關聯。看了說明卡，文字絮絮叨叨著複雜的心情，我也慢慢被感染，逐漸進入畫面的情緒裡。最後，山的形象變成了花，文字和畫面也交互呼應著。大自然撫平了內心的波動，然後新事物也會接踵而來。心裡的大山，一朵花就能推開。

綿羊箱子的無限想像

有的故事充滿無限想像，留下很多未知與懸念，讓人不斷去探索。我喜歡這樣的故事！有時候說了沒畫的，或畫了不說的，像在玩猜謎；甚至畫家還會故意將畫面畫到滿滿的，然後拉著你一起去找細節裡的秘密。這讓我想起「小王子」裡，聖修伯里畫的那口綿羊箱子。表面上看起來簡單，卻能裝下整個世界。

《山丘》，璐娜（ Liuna Virardi），作品標題：「當我醒來時，空氣中充滿雨水和蘋果的味道」。圖／義大利波隆那童書展官方網站

義大利插畫家璐娜（ Liuna Virardi）的《山丘》，原本看似安排了很大的場景，登場的主角卻是隻很小的小蝸牛，小到幾乎要被忽略，形成了巨大的反差。其中兩幅畫小蝸牛沒有現身，而是用文字平淡地說了心裡的打算；不知道他最後有沒有抵達山丘上那棵老橡樹，但我真的相信他往那裡去了。

童話裡的推理小樂園

《從前，有一隻鳥》，迪帕喬（Dipacho），作品標題：「從前，有一隻憂鬱、長著鳳頭的鳥」。圖／義大利波隆那童書展官方網站

還有一個趣味的作品，哥倫比亞插畫家迪帕喬（Dipacho）的《從前，有一隻鳥》，作品的標題就是謎題，答案卻只露一半在畫面裡，另一半留給我們去想像，同時卻也暗示著答案就在這裡。畫面、文字、還有答案那隻鳥，虛實之間互相呼應。用一點幽默，把我們拉進了這個推理的小樂園。

《皮皮尼》，喬瓦尼（Giovanni Colaneri）。圖／義大利波隆那童書展官方網站

義大利插畫家喬瓦尼（Giovanni Colaneri ）的《皮皮尼》，在人類城市和蜂巢城市裡，充滿了各式各樣有趣的人物，主角是一隻到處亂逛的小蜜蜂。在尋找小蜜蜂的同時，孩子們也跟著去認識自己以外的人們，去理解自己與世界的關聯。

印象深刻的兩項特展

這次波隆那插畫展還增加了兩項特別展，「SM國際插畫大獎」與「60週年紀念展」，都是以往所沒有的。

一進展區入口，最先看到的就是《重新凝視》（Volver a mirar）的原畫；這是獲得SM插畫大獎的阿蘇爾（Azul López）的繪本作品。

《重新凝視》（Volver a mirar），阿蘇爾（Azul López）。圖／琅琅悅讀編輯室

我跟著畫裡那個充滿好奇、時常仰望天空的人，重新感受陽光從枝葉間灑落的美。看著那些漸漸遠去的身影化為星辰，夢境與意識終究變成了無底深淵。當一大群五顏六色的鳥兒，成群飛向天空的時候，世界就像山水間那一抹微笑，他的心靈也自由了。

展區中央「夢的樞紐」像一間時光小屋，裡面藏著波隆那插畫展60年的記憶和光彩。二十幅入選作品，是大家對這座城市的印象。看看那些門廊、雕像、畫家牆、書展裡穿梭的人群，以及那些迷人的小角落；波隆那的美，就這樣被靜靜地收藏在人們的心底。

夢的樞紐，波隆那插畫展60週年紀念。圖／翡冷翠文創

與夢相擁，重溫愛與陪伴

走出畫展時，天空很藍，風推著雲朵在那兒畫畫。

等紅綠燈的時候，我想起了米格爾（Miguel Tanco） 在《小故事》裡畫的鱷魚斑馬線，公車開過去，又想起他車窗上那兩顆相印的心。「世界破破爛爛，小貓縫縫補補」，寺澤智慧子《日常》的版畫小貓，睏倒在校園圍牆上。我無法停止想像，這些生活場景，全都和插畫展一起收進了心裡。

紅綠燈的小綠人跑啊跑，催著我們快一點。

是啊，生活可能會有些亂、有點吵，像起了毛球的衣角，磨得人浮躁。但我們依然能與夢相擁，再捻上幾縷陽光，為自己的故事添上一點溫度與情懷。你也許不一定會記得那些畫，但一定能重溫那份愛與陪伴。

作者簡介 插畫家戴維君。圖／戴維君提供 戴維君

國立台灣師範大學美術系畢業，2021年獲得波隆那插畫大獎，獲邀波隆那書展60週年紀念插畫展。曾任職美術教師，目前除了視覺設計與插畫工作，並投入心力於繪本創作。

學習藝術開拓了我的視野，教我停下來用心去看、去聽，去感受和發掘更多的想像，嘗試讓作品呈現更豐富的樣貌。希望我的作品，能傳遞一些溫暖的能量，帶給人們美好的感受。 Instagram：@weichun_dai

展覽資訊： 《波隆那世界插畫大獎展》

展覽日期：2025/07/12(六)-2025/10/06(一)

營業：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：松山文創園區-2F 多功能展演廳 (台北市信義區光復南路133號)

活動詳情：點我看更多