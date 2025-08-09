北藝中心特企「生活超限動」：科技只是工具，身體才是真實感知器──Maria、Melati

在這個被資訊壓縮、感知加速的時代，生活早已成為一場不斷「超限」的動態演出。從滑不完的限時動態到習以為常的AI工具，我們的時間被重新安排，注意力被稀釋，日常與虛構也愈發難以區分。 第27屆臺北藝術節以「超限動 Reeling Hyperreality」為題，邀請來自世界各地的藝術家，用劇場回應世界，用創作回望生活。而臺北表演藝術中心特別企劃「生活超限動」專訪企劃中，我們向八位創作者提問：在這樣的時代裡，你如何與科技共處？你是否還相信真實的感知？從日常經驗出發，分享他們如何面對數位浪潮、身體與感官的轉變，以及創作中對真實的追尋與質疑。歡迎與一起踏入藝術家們的生活切面，看見劇場之外的「限時動態」。(編按)

文／田育志，圖／北藝中心提供

文章目錄 Maria的生活超限動：三小時可以用來滑社群，也可以好好地過自己的生活

Melati的生活超限動：世界是個週期循環，某一天會從社群回歸到人與人之間的真實連結

我蠻喜歡使用ChatGPT的，這是很好用的工具，我也購買付費版本，但我是有意識地只在工作上使用它；我主要使用Instagram，在上面發布工作相關的照片，對我來說，這是一種「資料庫」的回顧功能，也會在Instagram上傳訊息聯繫朋友，但我還是很有意識地在克制使用社群媒體的頻率，畢竟它實在太容易上癮了。

再說回ChatGPT這類的AI運算，我知道背後的運作需要依靠大量的伺服器進行演算，也因此消耗許多能源，這是我克制自己使用ChatGPT的另一個原因。當然我曉得現在有許多年輕朋友喜歡使用AI，這項工具的確會節省許多時間，用更快的速度完成很多事情；有些朋友會擔心年輕一代會過度上癮，凡事都依靠AI來完成，我倒是沒有那麼悲觀，每個時代的生活型態都不一樣，我跟我父親也不一樣，我相信每個世代會有自己的生活方式。

而在資訊如此爆炸的時代下，取決於我們要如何選擇或接收，過去不了解這些科技產物時，的確會比較擔心會不會有什麼影響，但是當我開始學習、使用之後，反倒安心了許多。

所以我很尊重每個人的選擇跟習慣，只是對我來說，無論是為了環境因素而減少使用ChatGPT、或是避免上癮而克制滑社群媒體，我都希望自己可以在真實人生當中能更活躍，不僅僅只是被動地接受訊息。想想看，光是社群一滑就是三個小時；這段時間，其實我也不是真的需要社群媒體，我可以好好跟親朋好友在一起，好好安排自己的生活，甚至是到戶外走走，這些不也都很好嗎？

【藝術家介紹——瑪麗亞．哈薩比（Maria Hassabi）】

出生於賽普勒斯、現以紐約和雅典為基地的國際知名藝術家暨編舞家，以其橫跨現場表演、裝置、雕塑、攝影與錄像等多重領域的獨特藝術實踐，在全球當代藝術界佔有舉足輕重的地位。 自2000年代初以來，她的創作便持續圍繞著一個核心命題展開：探索「現場身體（live body ）、靜止影像（still image ）與雕塑物件（sculptural object ）」三者之間錯綜複雜的關係。哈薩比的作品不僅是對時間概念與人體形象的深刻反思，更透過多樣媒介與形式組織的複雜性，不斷詰問與挑戰著我們觀看與感知的方式。

展演：《此時此地》9/27-9/28@北藝中心

2025臺北藝術節：瑪麗亞．哈薩比《此時此地》

Melati的生活超限動：世界是個週期循環，某一天會從社群回歸到人與人之間的真實連結

在我的創作上，運用過影像、音樂、攝影，對這些技術是不陌生的，可是我依舊覺得我是Old-School的人，現在流行的AI、社群媒體或是直播平台，是新一代的生活。過去我在德國待過很長一段時間，再回到印尼之後，發現每個人都在滑手機、使用社群媒體跟串流平台，我是在疫情期間迫不得已，為了宣傳作品，才勉強使用線上直播。可以的話，希望能跟這些科技物有所切割，對我、還有我的作品來說，是需要很身體、很現場的，觀眾要能親眼目睹、跟作品有所互動，這樣創作才會成立。

我想有些人是孤獨寂寞的，所以想要藉由這些科技工具和其他人連結，才會不斷地把自己吃什麼、喝什麼、去什麼地方都發到網路上。其實我很困惑，因為大多數的人並不需要知道這些事情，網路與社群媒體創造出一種假象，讓彼此覺得很靠近，但事實上卻是距離遙遠，即使在網路上追蹤KOL，好像從他的發文中很熟悉他的各個面向，但實際生活中，我們完全不認識彼此，甚至每個人在線上線下的形象，可能有很大的差別。

而且我也很小心社群媒體上所提供的訊息，畢竟那是經由演算法創造出來的同溫層。在上面看到像是加薩的消息，得知有小孩被炸彈炸死，還是會覺得難過，但我也會提醒自己，到底這些來源的真實性有多少，如今的網路充斥著假訊息，不得不敏感一些。如果必要的話，我也會讓自己斷網24小時，完全不使用社群媒體、不回覆e-mail，這樣才有辦法讓腦袋reset。

當然在我的創作當中，會使用數位工具來產製音樂、造型等等，但這並不是全部，更重要的是讓大家真實的看到身體、舞蹈、藝術等等，如果這一切都只是數位化的進行，人類跟身體與真實的連結太過遙遠，藝術環境可能會沒有辦法支撐下去，最後只能走向崩潰一途。

但我相信世界一直是處於週期循環的狀態，或許現在是使用社群媒體的高點，可是在未來的某個時間點，這個極端會回歸到，大家都放下社群媒體、離開網路，回到人跟人之間的真實連結。

【藝術家介紹——麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）】

印尼國寶級行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默，是享譽國際、極具代表性的當代藝術家與編舞家。以強烈的視覺美學、挑戰身體極限的長時間耐力表演聞名，其創作成功搭建爪哇文化與西方前衛藝術的橋樑，深刻探討身份、記憶與社會等普世議題。

展演：《斷片》9/20-9/21@北藝中心

2025臺北藝術節：麥拉蒂．蘇若道默《斷片》

