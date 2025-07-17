嚴選9家大阪昭和喫茶店 一窺日式珈琲文化百年進化史

文_鄺介文/旅讀

圖_陳育陞/旅讀

香港茶餐係模仿英式茶餐而來；台味早餐係模仿西方早餐而來；星馬Kopi係馬來語音譯英語的結果……上述三者嚴格稱之，儘管不是百分之百原創美食，站在巨人肩膀上多年下來，也早已衍生不同體系，甚且成為各自旅遊亮點。誰到香港不喝凍檸茶？誰到台灣不喝大冰奶？誰到新加坡不來一杯Kopi Kosong？而誰到了日本──不在喫茶店內消磨一段老派光陰？

小姐小姐，可否請妳喫杯珈琲？

日文漢字喫茶，並不同於片假名外來語カフェ。以法條律令言之，前者申請喫茶店營業執照，僅能販售輕食，後者申請飲食店營業執照，得以兼賣酒水（注一）；以文化概念言之，前者是融合鐮倉時代傳入的中國茶道與江戶時代傳入的荷蘭咖啡，並且引進16世紀沙龍概念，闢建一思想交流場所，而後者則是近現代歐美文明影響下的café，格式不拘。

餐點部份都很簡單，自己在家就能做

不單カフェ譯自法語café，乃至コーヒー同樣譯自荷語koffie。1888年，首間符合現代定義的喫茶於東京上野誕生，店名「可否茶館」即是koffie的音譯漢字（至今神戶仍有將sandwich音譯為漢字「珊都異知」的喫茶店）。可否茶館除了茶與咖啡，兼有雜誌、報紙、撞球、撲克等等娛樂，將咖啡與文人精神畫上等號，意欲吸引知識分子到訪。讀到這裡，你是否覺得似曾相識？沒錯，已經具備70年代台灣泡沫紅茶店的雛型。而店主鄭永慶確實與台灣有一絲關聯，他是國姓爺鄭成功胞弟鄭宗明的後代。

注一_日本法規並無嚴格規定店名必須與執照相同，比如獲得飲食店營業許可的商家，還是能夠自稱喫茶店。像是香港的小牌檔／大牌檔之分，獲得大牌者，同樣可以只販售輕食飲品。

喫茶店的主角是空間

來杯美式，來首爵士！

由此可見，カフェ的主體是咖啡，而喫茶的主體是空間，無怪乎前者的店主稱為バリスタ（Barista），後者的店主稱為マスター（Master）──登門喫茶，喫的不僅僅是餐飲娛樂，喫的還是主人依自身品味營造的場域。以致後來，名曲喫茶、歌聲喫茶、古董喫茶、畫廊喫茶、女僕喫茶（注二）、漫畫喫茶、網路喫茶百花盛放。村上春樹出道小說《聽風的歌》，正是利用經營爵士喫茶的閒暇時間寫下的。而為什麼要經營爵士喫茶呢？無疑是為了分享自己喜歡的音樂。

復古風盛行，一些青年創業也試圖還原大正昭和浪漫

這也說明了，何以多數カフェ講究單品，鉅細靡遺標注豆種來源、處理方式、烘焙過程、氣韻分別，喫茶店的賣點卻是各家獨門ブレンド（Blend，配方豆）。畢竟，配什麼豆與讀什麼書、吃什麼餐、播什麼歌同樣代表主人脾性。配樂大師坂本龍一就有一則膾炙人口的軼聞，當他造訪某間心愛的餐廳，卻發覺現場音樂俗不可耐的時候，當下寄了電子郵件給主廚：「你做的菜彷彿桂離宮一般優美，店裡放的音樂卻像是川普大廈。」

注二_早期女僕喫茶標榜女服務生點單送餐，並非2000年後盛行的角色扮演類型咖啡。但也因為清一色由女性服務，遊走在咖啡與酒家的界限邊緣，某些店家為了自清，則自稱「純喫茶」。

喫茶與カフェ，傻傻分不清楚

假如上述幾點還不足以讓你分辨喫茶與カフェ，那麼還有更顯而易見的定義，喫茶多半擁有以下標準配備：幽暗燈光、木質裝潢、骨瓷茶器（最好鑲上金邊）、虹吸壺與酒精燈、極其家常的手作料理（布丁、三明治、蛋包飯與奶油蘇打，甚至販賣便當亦所在多有），店門櫥窗往往陳列諸多食物模型，以及──既然主體不是咖啡，店主並不像Barista們堅持非得原汁原味品嘗不可，在喫茶店，咖啡一定附上方糖與奶精，即使單品手沖也不例外。

老派喫茶標配：幽暗燈光

如此這般喫茶風潮，在昭和時期達到鼎盛。當時包括卡啦OK、黑膠唱片、水煙雪茄、古玩收藏在內的娛樂尚屬高級花費，如果能在喫茶店內坐上若干時間，單單一杯咖啡的金額，就能一併獲得各種消遣，何樂而不為？直到80年代罐裝咖啡量產、國際品牌入侵，兼以休閒成本降低，不必非得到喫茶店才有漫畫書報和高端音響，日本的コーヒー市場於是走向カフェ的新紀元。

復古風盛行，一些青年創業也試圖還原大正昭和浪漫

回溫的喫茶風，重溫喫茶浪漫

又過了多年，時至財團式經營大行其道的如今，咖啡選擇千篇一律，則復古喫茶似有捲土重來之勢。除卻那些神奇躲過金融海嘯、肺炎疫情依舊屹立的60年老店80年老店，還有不少青年創業特意摹古仿古，以還原大正昭和風尚為職志，開設一些新派喫茶。甚至星巴克也搭上這波熱潮，將其中幾家分店布置成「偽喫茶店」的模樣。至於客美多、猿田彥、上島、星乃等等以喫茶為基礎邁向連鎖的品牌，則顯然走出另外一條道路了。

根據統計，目前日本喫茶店數量最多的地區分別是：大阪府、愛知縣與東京都。身在洋風襲來的關西前線，怎能不趁此機會重溫一段喫茶浪漫呢？

老派喫茶櫥窗多半有食物模型

TAKEA DATE!

西洋茶館

天神橋筋一隅，英式農村風格的西洋茶館，無論內用外帶皆需要登記排隊，只因門口陳列的蛋糕實在太吸引人。不若百貨公司地下街的精巧，反而帶有鄉間媽媽親手製作的暖意，讓人只想一塊接著一塊。

西洋茶館

Mole & Hosoi Coffees

明治時期建成的芝川大樓原是銀行，位於地下一樓的Mole & Hosoi Coffees巧妙利用金庫格局，打造一個帶有爵士酒吧風情的咖啡館。眾多黑膠唱片包圍下，老闆手沖架式俐落獨撐全場，比起白天更宜於下班後獨飲。

Mole & Hosoi Coffees Mole & Hosoi Coffees

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作為京都出口門戶，大阪自然也有質量俱佳的抹茶焙茶。心齋橋筋對過小巷，正有一家日式茶點，現磨現泡，搭配的茶器與茶點也不馬虎，似是為了肩負推廣日式茶道重任而來，吸引許多西方面孔專程拜訪。

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Cafe Bahnhof

50多歲半路出家的安部先生，是咖啡之神田口護的嫡傳弟子，他所開設的Cafe Bahnhof，曾經作為2019年G20峰會的指定咖啡，提供各國領袖享用。店內亦供應多款台灣少見的德式甜點。

Cafe Bahnhof Cafe Bahnhof

OMO & COFFEE

每週7天、每天營業21.5小時的日咖夜酒專門店，幾乎只要醒著的任何時段，就不必擔心沒有提神飲品。裝潢融合現代與和式（拉門、壁龕、燈籠俱全），一列板前座席供人近距離欣賞咖啡師／調酒師的好身手。

OMO & COFFEE

丸福珈琲店

昭和九年（1934年）於大阪誕生的丸福，如今不但實體店面開枝散葉，甚至周邊商品也大舉進駐超市販售。縱使分店一間比一間新穎敞亮，千日前本店仍舊保持滿滿造型樸實、用料紮實的「昭和價值」。

丸福珈琲店

SANWA Coffee Works

單看裝潢恐怕以為又是一間網紅名店，其實自1959年開業至今早已傳承三代，乃至進軍京都，是不折不扣的「昭和珈琲」。不單各色自豪的手沖，乃至布丁、黃瓜三明治等甜鹹食也同樣秉持老派追求。

©許向甫 ©許向甫

ヤマワキコーヒー（Yamawaki Coffee）

大阪有許多外行看熱鬧的網美咖啡，當然也有不少內行看門道的烘焙專門，巷仔內的咖啡迷回國以前，大多會到Yamawaki Coffee帶包豆子。炭火味極濃的深焙豆子最是出名，現場「立吞」一杯更是台幣50有找。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第161期：老(阪)神在在：大阪‧神戶‧萬國博覽會，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第161期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-07-01