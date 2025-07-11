臺灣夜生活百年縮影──從夜市彈珠檯、陸橋夜遊

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）以打造「臺灣歷史共筆」與「知識共享的智慧寶庫」為願景，致力推廣館藏歷史文物，讓古物不再沉寂於展示櫃中，而能與當代社會展開跨時空對話。官方社群推出的「#現在是新奇物晚上」系列貼文，選題橫跨民生日常與歷史記憶，帶領觀眾從新奇角度重新認識那些逐漸被遺忘的故事。琅琅悅讀陪你一起跨越時空，傾聽文物低語，精彩內容不容錯過！（編按)

【走啊！這週末來打彈珠】

圖片來源：臺史博提供

小時候的你玩過彈珠嗎？從最原始的彈珠遊戲、古早年代拿手撥彈珠的機台，甚至到電腦內建遊戲、夜市裡吊著玩具閃著燈的機台攤販⋯⋯大概很少有像彈珠一樣，這麼橫跨時空和世代的玩具了。

不過彈珠檯的歷史，可以回溯到十八世紀歐洲，一種稱做「日本撞球」的木製機台——雖然只是掛上東洋味的名字當作噱頭，外型卻和今天夜市看到的機檯如出一徹，也是各種彈珠遊戲的始祖喔！

而到了 60 年代的臺灣，夜市的香腸攤、烤甜不辣的攤車，有的也紛紛用彈珠檯來推銷，讓平凡小吃增添樂趣——雖然當然帶有賭博的成分，但刺激的過程和賺到的喜悅，倒也是一代臺灣人的回憶。

當彈珠檯逐漸普及，獎品也不再只是熟食，也會像這篇的藏品一樣，掛上糖果飲料（甚至香菸）的兌換表；到後來掛滿了塑膠玩具或絨毛娃娃，甚至擺在遊樂場裡噴出彩票，就是我們現在熟悉的樣貌了。

小賭怡情，大賭卻和吸煙一樣有礙身心健康，但當週末逛夜市時花點小錢打一局彈珠檯、帶回一兩隻娃娃，除了家裡擺不下的風險之外，也不失是一種無傷大雅的樂趣！

圖片來源：臺史博提供

💡 文物小檔案 名稱：手撥式彈珠檯遊戲組

年代：1965-

館藏號：2010.031.0513

貼文發布時間：2025/01/05

【走啊！這週末去夜遊】

圖片來源：臺史博提供

徹夜在城市中遊蕩，對現代人早就不特別，更不用藉著萬聖節或白晝之夜的名目。不過對於1935年的臺灣人來說，一整夜燈火通明可是前所未有的經驗！那年正巧是這時候，「始政四十年紀念臺灣博覽會」盛大開展，不只規模遠遠超越前三次的紀念活動，更是史上第一次舉辦遍及全臺的大型博覽會喔。

作為主場的臺北，公會堂（今中山堂）、新公園（今二二八紀念公園）、大稻埕、北投，都個別設有展場，盛況連今天的一些大型串連都難以匹敵。

而這張明信片上的文字標明「第一會場」、「陸橋夜景」，記錄了這座位於「三線路」，今日捷運西門站的人行天橋，讓本已是不夜城的西門町，增添了五光十色。

但鋪張的盛會背後當然別有目的——殖民母國不只藉由展現治理成果來誇耀國力，囊括滿洲、朝鮮、中國、東南亞的展覽館，也隱約透露軍國擴張的前奏。

而全臺民眾受到號召，甚至還有北港媽北上遶境、原住民族舞蹈「演出」——究竟這些參與是共襄盛舉，還是受到殖民體制「文化收編」？就是後人反思的議題了。

霓虹之下或許有歷史的陰影，一夜狂歡也會在日出時夢醒，但不論是在白晝之夜或只是尋常的週末，都還有人像當年的博覽會那樣，迷走在絢爛夜光中吧！

💡 文物小檔案 名稱：始政四十週年紀念臺灣博覽會陸橋夜景

年代：1935

館藏號：2002.007.1085

貼文發布時間：2024/11/01

●本文由國立臺灣歷史博物館授權琅琅悅讀刊登，原文出處：【走啊！這週末打彈珠】、【走啊！這週末去夜遊】，未經同意，請勿轉載。