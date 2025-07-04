小S女兒辦畫展爆爭論，藝術工作者回應：「需要酸嗎？」

文／趙孝萱（藝術工作者、作家）

最近，演藝圈再度熱鬧起來，不是因為某位明星新作品，而是因為小S女兒Lily（許韶恩），17歲，辦了一場畫展。

媒體爭相報導，藝人朋友出手支持，畫作被高價收藏——對於一位尚未出道的年輕創作者來說，這樣的起點可謂華麗。然而，伴隨而來的，是輿論的分岐。有人欣賞她的勇氣，也有人質疑這樣的成就到底值不值得。

但在這場討論中，我們似乎忘記了一個最基本的前提：這不過是一位17歲的女孩，辦了她人生第一場畫展。

放在更廣泛的脈絡裡，其實這件事一點也不稀奇。許多年輕創作者在高中、大學階段就開始展出自己的作品；爸媽大姑舅舅等來買畫、包場、捧場，是再尋常不過的場景。只是這一次，因為創作者的母親是演藝圈知名人物，觀展的是名人，出手的是明星朋友，於是整件事就被推上了放大檢視的舞台。

這當然是名人效應的結果，但我們真的需要因此去酸嗎？

許多評論集中在一點：「她的畫，值得賣這個價嗎？」

但這樣的問題本身，其實忽略了藝術市場的本質。藝術從來就不是靠「畫得最好」的人才能賣作品，它從來都是藝術性與社會性、人脈與話題性的交錯場。誰來看、誰願意買、在什麼時間點，這些都會影響作品的命運。

如果Lily能夠在第一次展覽就有人收藏，與其說是特權，不如說她的出身正是她此刻的條件。而「以自己的條件跨出創作的一步」——這點，其實沒有什麼不妥。更何況，這位少女的母親才剛經歷喪姊之痛，朋友願意出手相挺，不也是一種人情與情誼的自然流動？我們每個人都可能在生活中這樣做過：去朋友孩子的音樂會買票、替學生的作品點讚。只是這次，做這件事的是演藝圈的人而已。

日本藝術家奈良美智為台灣而畫的作品「朦朧潮濕的一天」，有望留在台灣。圖／文化總會、高雄市立美術館提供 ©YOSHITOMO NARA

左圖為奈良美智為台灣而畫的新作「朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day」，右為「月光小姐Miss Moonlight」。圖／文化總會提供、©YOSHITOMO NARA

至於有人批評她「畫得像奈良美智」，說實話，也不算什麼大事。這個世代的年輕創作者，有哪一個不是從模仿、喜歡、再慢慢找到自己的風格開始的？被奈良美智啟發，其實只是很普通的起點。

更有人針對這場展覽的策展人所提的藝術脈絡發難，認為將她的創作「對照到行為藝術家阿布拉莫維奇」，根本是「高攀」甚至「貼金」。但說到底，策展人本來就會提供他們的詮釋視角，也常會以對話、參照或啟發的角度進行文本建構。這種文本策略未必意味藝術家本人已經具備同等地位，卻常被觀眾視為一種「比較」甚至「宣稱」。我們是不是太快就把這樣的策展語言理解成一種「吹捧」？是不是太習慣用標籤來決定一個創作者「配不配」？

行為藝術家阿布拉莫維奇（圖片來源：維基百科）

我們或許可以更關心的，是另一個問題：在一個充滿眼光與評論的社會裡，還有多少17歲的孩子敢這樣自信地辦一場個展？

我們是否還允許創作這件事，有「試錯」的空間？

是否還記得藝術不必一開始就「值得市場肯定」，它也可以只是「我想畫畫給人看」這麼單純的事情？

也因此，我不認為這次的展覽對藝術圈會有什麼深遠影響，也無需誇大它的藝術意義。它更像是一個青春裡自然會出現的事件：一位女孩，在家人與朋友的支持下，把自己心裡的東西畫出來，掛在牆上，願意讓人看。 這個舉動，本身就值得被溫柔看待。

我們可以不喜歡作品的風格、不買帳它的價格，但也不必急著去拆解、貶低一個剛起步的年輕人。讓一場畫展能安靜地成為她人生中的一次記憶，而不是一場全民評比，或許更能讓創作這件事回到它的本質——那是關於表達、關於經驗、關於人生裡「有話想說」的一刻。

所以這次，我選擇站在創作者那邊說一句：

在17歲就願意創作、願意展出，已經很了不起了。這世界，永遠不缺評論，但更需要多一點溫柔與支持。

Lily許韶恩(右)個展開幕記者會，許老三也到場相挺。(聯合報系資料照片)