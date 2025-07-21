走在歷史畫的旅途上「野田九浦」──#名單之後166

撰文｜詹佩瑜（國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

野田九浦 審查員 府展3回

1907年的臺灣漢文日日新報曾經報導了第一回文展的得獎名單，一等賞從缺，日本畫部二等賞僅有三位分別是木島櫻谷、菱田春草、野田九浦。

野田九浦(1879-1971)在第一回文展以日本畫一戰成名，事實上他於1896年進入東京日本美術學校日本畫科，隔年就退學了。接著他除了進入白馬會研究所學習西洋繪畫，同時也作為日本美術院研究生，精進日本畫，拿手的繪畫是大和繪畫風、考證的歷史畫。 像是讓野田九浦一舉成名的《辻説法》 出自於日蓮宗的故事，其描繪的景象應是取自1253年，日蓮聖人在其故鄉進行開宗宣言，鎌倉時期的社會因為天災人禍而動盪不安，此場面為日蓮聖人在街頭向行人進行說法，熱情地傳達法華經的教義，以安撫人心。

野田九浦像，資料來源：http://blog.livedoor.jp/asongotoh/archives/51094902.html

畫面可以分為兩個部分，右邊為說法的日蓮上人，左邊為專心聽法或竊竊私語的群眾，雖然日蓮上人的後方也有群眾，但是野田九浦將後方的群眾以淡彩處理，不僅可以突顯主角日蓮上人，也成功展現了群眾圍繞的情景，旁邊的白色布條寫到：「妙法蓮華經」更是直接點出畫題。

從野田九浦歷年的作品來看，歷史畫是他相當喜歡的主題，像是王昌齡、天草四郎、楊貴妃、一休禪師都曾是他的畫作主角。而歷史畫的概念與美術史的學問，同樣都是自明治初期起才從西方導入。由岡倉天心為首欲復興日本繪畫的新派，創辦了日本美術學院，將西方技法導入日本傳統繪畫，取材東洋的歷史故事，這些新派的畫家以日本人的角度描繪歷史故事，當時相當著名的畫家如橋本雅邦、菱田春草與橫山大觀等，可以說受到岡倉天心很大的影響， 而野田九浦正是在這樣的浪潮之下成長的畫家。他同時也在白馬會研究西洋畫，因此作品常被說描繪手法相當像西洋畫，使用逆光線描繪人物的明暗，有非常大的創新。

「月日者百代之過客，來往之年亦旅人也」

在文展得獎後變得有名的野田九浦，屢屢在展覽擔任審查員，在1938年來到台灣擔任了第一回府展東洋畫部的審查員，當時東洋畫部另外兩位審查員為山口逢春與木下靜涯。當時的他並沒有在府展中展出作品，而是到了第三回府展，二度來台擔任審查員時，才展出《旅路の芭蕉》。

《旅路の芭蕉》中的人物與《辻説法》中的日蓮上人一樣真有其人。從畫中人物的穿著及配備，可以辨識出正在旅途當中的主角，正是江戶時期相當有名的俳句詩人松尾芭蕉(1644-1694)，其俳句的風格以滑稽、戲謔為主，被後世稱為徘聖。松尾芭蕉自1689年起，從江戶出發行經關東、奧羽、北陸、東海等13國的旅程 最為著名。此旅程時長6個月，走了近2400公里，伴隨旅程出了遊記《奥の細道》，被視為他的代表作。

野田九浦，《旅路の芭蕉》，1940，資料來源：臺府展資料庫

松尾芭蕉像，資料來源：山形縣酒田市觀光網站https://sakata-kankou.com/spot/30518

野田九浦並不是第一次以松尾芭蕉為主角，早在1926年的作品《旅人》，繪畫騎著白馬的松尾芭蕉，會以松尾芭蕉為主角，可能與他曾經跟正岡子規學習過俳句的經驗有關。這幅《旅人》於2016年曾經在臺灣宜蘭美術館展出。 畫中的松尾芭蕉騎著白馬，身後的遠景以色彩多層次的暈染，表現出朦朧的光與空氣感，同時也展現了一人一馬在旅途中的空寂境界。在細節上可以發現畫家極其細微描繪了馬身上的毛髮，甚至是肚皮與腳上的細毛也被仔細地繪出，從這邊可以看到野田九浦熟稔的繪畫技巧與強調細節的縝密。

在野田九浦長達七十多年的繪畫生涯中，幾經春去秋來，這株日本畫壇長青樹在91歲那年的東京吉祥寺醫院中結束他的旅程，就像是他曾繪製的那些歷史畫中的人物，他也成為日本與台灣近代美術史中不可或缺的重要人物之一。

野田九浦，《旅人》，屏風，1926，宜蘭美術館粉絲專頁

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