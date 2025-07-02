萬朵燈花的臺南銀座：日治少女橫山文子的夏日夕夢──＃名單之後165
撰文｜林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）
橫山文子 入選 臺展第7回
繁華在這裡開放，繁華在這裡凋謝
……看年少的自己，在萬朵燈花裡
從末廣町上走過
像許多人走過時間的薄霧那樣
消失在世界的背面
只留下童謠還在唱：五層樓仔
——辛金順〈林百貨〉（註1）
第七回臺展中，臺南一高女（現今臺南女中）大有斬獲，共有3位學生入選。分別為押見忠子的〈州廳前〉、松井孝子的〈雜貨屋〉，以及橫山文子的〈臺南銀座の夕〉（臺南銀座之夕）。臺南州衛生課橫山勇之女（註2）、1907年生的橫山文子當時為四年級學生，她喜不自勝在報導中說道：
這一切都像作夢一樣，如果御園生老師在的話，我想他肯定會非常為我感到高興。入選的作品是夕陽下的臺南銀座，是我在暑假完成的畫作。因為喜歡畫畫，我時常創作，更是受到御園生老師諸多指導，真的十分開心，但我還需要更加努力學習才行。（註3）
橫山提到的御園生老師，本名御園生義太，多以藝名（咦？）御園生暢哉，參與了十五回臺府展，為臺府展常勝軍。御園生1928至1944年於臺南一高女執教，長期生活在臺南的他，用畫筆紀錄南方之都的日常風景，這樣的習性也感染了學生們，紛紛在這座都市遊走寫生。橫山文子便是其中之一，當時他家住在末廣町一ノ四六，林百貨附近小巷弄內。（註4）大概可以想像，橫山藉由暑期的傍晚時分，在夕陽下的臺南銀座徘徊蹓躂，默默倒數，等待林デパート（林百貨）的外牆燈亮，劃破餘暉暮靄的霎時，準備迎接夜晚的喧嘩熱鬧。
臺南銀座燈火熠熠的傾刻，被少女濃厚且略顯粗獷的筆觸，凝結捕瞬。尤其在整片暗色調佈局中，幾道如瀑布跌水般的明亮色塊一字排開，將尋常路燈描繪得如此氣勢恢弘、筆筆到位。橫山以變形手法處理街道上的人群，製造出活潑、走動的樣態，以及建築物佔據大半畫面、前景為街道空間的營造對比，皆是師承御園生的風格表現。
目前僅知1934年橫山從臺南一高女畢業後，於1941至1944年於臺南私立和敬女學校（現今私立光華高中）擔任教職。（註5）從《台南一高女綠ケ丘同窓会員名簿》得知橫山文子戰後返日，到鄰近本籍岐阜縣的愛知縣半田市居住。（註6）而在「日本美術教育研究發表會50周年紀事」中，發現他繼續擔任中學校老師，並長期在美術教育領域上辛勤地耕耘著。（註7）
回到日本居住大半輩子的橫山，不知可曾在某些時刻，對在台灣短暫的青春歲月遙寄情懷？或許年輕時曾任職一高女的國分直一老師所留下的文字記錄片段，可替橫山代為回答：1933年11月，國分與御園生、中村等老師帶領畢業生前往屏東休業旅行。旅途中四個女同學頑皮地向國分說道：「老師，請唸出我們的名字！」「我不知道！」「不行！不行！不可以忘記！」他們以大人的口吻說道，並邊笑邊介紹著自己的名字分別為：春山ユアソ、楊彩霞、押見忠子，以及橫山文子，講完便滿足地手牽著手離開了。這是國分帶領學生畢旅的初體驗，旅途相當充實歡快，與學生們也有更進一步的相處與了解，然而同行的前輩中村老師所說的一席話，卻讓國分差點掉下了眼淚：
國分君，學生們都很開心，很好，這些有趣的事情再度回想起來，都是畢業後了，當他們做媽媽時，會想起學生時代，不管多小的事，以及你所講過的話。（註8）
＃名單之後165
註釋：
1. 辛金順，〈林百貨〉，【慢慢讀，詩】，聯合報-聯副創作，2020-01-13（瀏覽日期：2021-08-01）
2. 出自橫山文子學籍資料，特此感謝臺南女中秘書郭俊欽與校方在資料方面的鼎力協助。
3. 〈首次入選者 臺南第一女高有三人獲選 校長大為歡喜〉，《臺灣日日新報》，1933-10-25（7版）。
4. 橫山文子學生時期居住地址出自《臺南第一高等女學校本科第十四回畢業紀念冊》（瀏覽日期：2021-08-03）
5. 橫山文子擔任教員的身影首現於1941年臺南私立和敬女學校畢業紀念冊。校園生活記憶庫（瀏覽日期：2021-08-06） 1944年畢業紀念冊亦有橫山留影，是筆者目前找到橫山在台任教的最終紀錄。
6. 《台南一高女綠ケ丘同窓会員名簿》，1977-06。
7. 橫山文子任職軌跡：1975年以前於愛知県半田市立成岩中学校任教，1976-1977年轉至愛知県東海市立加木屋中学校，1978-1981年調職愛知県岡崎市立光ヶ丘女子高等学校。「日本美術教育研究發表會50周年紀事」（日本美術教育研究発表会第50回記念クロニクル），（瀏覽日期：2021-08-06）
8. 劉益昌，《國分直一與臺南：不是灣生的灣生》，臺北：蔚藍文化，2021-05，頁87-92。
● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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